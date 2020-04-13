Тамам Джафарова: Саммит Тюркского совета показал солидарность и силу государств и народов в трудные дни

БАКУ /Trend/ - Саммит Тюркского совета, состоявшийся посредством видеоконференции 10 апреля по инициативе Президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева, имеет особое значение.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Тамам Джафарова.

По ее словам, саммит продемонстрировал стойкость, солидарность и силу тюркских государств и народов в это непростое время.

"Тюркский совет является первой международной организацией, которая на уровне глав государств провела саммит, посвященный пандемии COVID-19", - сказала она.

Депутат отметила, что этот саммит имеет большое экономическое и политическое значение.

"В настоящее время сохранение экономических связей на фоне закрытия границ, особенно осуществление грузоперевозок через транзитные линии, играет важную роль в обеспечении продовольствием и другой продукцией. В этих условиях инициатива главы азербайджанского государства по созыву чрезвычайного саммита стала одной из важных мер, нацеленных на борьбу с проблемой, с которой столкнулся весь мир", - сказала Джафарова.

Говоря об изменениях в международных отношениях в условиях коронавирусной пандемии, Джафарова отметила, что в настоящее время международные отношения переживают новый этап.

"Вирусная пандемия, взявшая начало из Китая, стала испытанием не только для этой страны, но и для других стран. В этих реалиях Президент Азербайджана созвал чрезвычайный саммит Тюркского совета. Это показывает, что глава государства не только заботится о гражданах своей страны, но и решает судьбоносные вопросы мира, призывая к единству и солидарности в борьбе с угрозами», - сказала она.

Как отметила депутат, пандемия коронавируса требует глобального решения, и страны как никогда нуждаются в солидарности и сотрудничестве: "Считаю, что итоговая декларация саммита является важным вкладом в это сотрудничество".