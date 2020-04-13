Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 10 субартезианских скважин в Огузе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Огузском районе.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 9 населенных пунктах Огузского района с населением 12 736 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, из средств, предусмотренных для бурения субартезианских скважин в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяются 700 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой распоряжения, Кабмину – решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.