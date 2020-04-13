Азербайджан своевременно отреагировал на пандемию - казахстанский эксперт

БАКУ/Trend/ - Следует признать, что Азербайджан своевременно отреагировал на пандемию коронавируса, сказал в понедельник Trend казахстанский политолог Замир Каражанов.

Политолог напомнил, что проведение 10 апреля по инициативе азербайджанской стороны внеочередного саммита Тюркского Совета посредством видеоконференции было важным и актуальным: "Ситуация с коронавирусом может оказать глубокое влияние не только на наши экономики, но и на сотрудничество между странами Тюркского Совета. Сегодня важно оценить возможный ущерб, чтобы своевременно его минимизировать. Собственно эти вопросы и поднимались в ходе саммита. Пандемия коронавируса, падение цен на нефть, замедление экономического развития и возможный спад в торговле может "заморозить" сотрудничество. Мы столкнулись с большими вызовами и если ничего не предпринимать, то его последствия будут ощутимы для тюркского мира. Саммит стал реакцией Тюркского Совета на актуальную проблему и показал готовность стран-участниц к сотрудничеству в деле стабилизации эпидемиологической ситуации, а также к снижению всевозможных последствий пандемии коронавируса. Последний аспект представлял повышенный интерес. К примеру, на саммите прозвучало предложение усилить сотрудничество в сфере здравоохранения. Кроме того, затрагивались вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Звучало предложение разработать совместный план действий, направленный на преодоление последствий пандемии, стимулирование взаимной торговли и инвестиций. Наши страны прежде не сталкивались с вызовами эпидемиологического характера. Поэтому не придавалось особого значения соответствующим мерам».

По его словам, Совет объединяет страны, которые имеют общие исторические и культурные корни: «Показательно, что после обретения независимости бывшие советские тюркоязычные республики смогли не только сохранить отношения друг с другом, но и восстановить связи с Турцией. Конечно, в этом союзе, по объективным причинам большая роль отводится именно Турции, которая в тот период первой стала протягивать руку помощи братским странам. Между тем следует признать, что в этих отношениях не было и нет старшего или младшего брата. Отношения строятся на равноправных условиях, с учетом интересов всех сторон. Мы не видим предвзятости, попытки Анкары навязать свою волю остальным участникам. Напротив, это взаимовыгодные отношения».

Эксперт считает, что атмосфера доверия, которая царит в рамках Тюркского Совета, характерна для наших стран: «На саммитах Совета сотрудничества тюркоязычных государств обсуждаются актуальные проблемы, выявляются приоритеты сотрудничества. Это не только дружественные встречи, но и способ поддержать партнёров в сложных обстоятельствах. Между тем, страны-участницы Тюркского Совета, состоят и в других альтернативных объединениях, так как нашими главными экономическими партнёрами являются Европа, Китай, Россия. Отношения с ними несут важную роль. Необходимо углублять и сотрудничество тюркоязычных стран. Потенциал для этого есть. Наша задача - получать максимальные преимущества от сотрудничества друг с другом».

Политолог отметил, что в настоящее время между странами Совета существуют доверительные отношения, и самое главное нет противоречий: «Кроме того, нас объединяет культура, традиции, язык. Это хороший фундамент для наращивания сотрудничества. Нам важно в полной мере реализовывать имеющиеся возможности. Показательно, что на онлайн-саммите поднимались вопросы "посткоронавирусного мира". Многие эксперты сравнивают пандемию с глобальным кризисом, которая поменяет не только мировую экономику, но и политическую архитектуру. Поэтому важно уже сейчас наблюдать за трендами. Пока мы видим усиление роли интернета. Интернет и цифровизация обещают сильно поменять традиционные сектора экономики. Многие сферы станут работать по иным принципам. Поэтому разумно уже сегодня готовится к переменам в будущем».

По мнению эксперта, нашим странам в определенной мере повезло, что мы столкнулись с пандемией после того, как она охватила Китай, Европу и другие страны: «Мы уже видели, какие меры предпринимаются в мире. Но момент непредсказуемости все же сохраняется и по сей день. Китай и Южная Корея, которые ранее справились с эпидемией, сегодня сталкиваются со второй волной заболевания среди своих граждан. А это значит, что старые, выработанные рекомендации не подходят для борьбы с вирусом. Поэтому быстро проблему не удаётся решить. Следовательно, и минимизировать последствия пандемии для глобальной экономики будет не просто. Пострадают сферы, которые не предусмотрены для работы в удаленном режиме. Но проблема в том, что доля этого сектора в национальных ВВП достаточно высокая. А это значит, что темпы экономического роста замедлятся. Выиграют те страны, которые смогут более рационально использовать свои ограниченные возможности и финансовые ресурсы».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT