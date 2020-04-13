Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса провел очередное онлайн-заседание

БАКУ /Trend/ - Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) 13 апреля провел очередное онлайн-заседание.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе парламента, заседание открыл председатель комитета Таир Миркишили.

Он отметил, что в повестку вошли два вопроса - внесение изменений в закон Азербайджана "О безналичных платежах", и внесение изменений в законы Азербайджана "Об образовании" и "О государственной пошлине".

Председатель комитета рассказал о значимости вопросов. По первому вопросу было отмечено, что предлагаемая поправка предусматривает выдачу ежедневной оплаты физических лиц, привлекаемых к сезонным работам на основании гражданско-правовых договоров в связи с производством сельхозпродукции, наличными. Верхний предел данной оплаты определен в размере 20 манатов. Законопроект позволяет усовершенствовать учет и обеспечить социальную защиту лиц, привлекаемых к работам.

Второй вопрос, вошедший в повестку, внесение поправок в законы Азербайджана "Об образовании" и "О государственной пошлине". Согласно изменениям, ввиду определения признания дипломов зарубежных вузов видом услуг, и ввиду взимания платы за данный вид обслуживания, вносится соответствующая поправка в закон Азербайджана "О государственной пошлине", отменяется государственная пошлина за признание дипломов зарубежных вузов.

Члены комитета высказали мнения и предложения по обоим вопросам.

После обсуждений оба вопроса были рекомендованы для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)