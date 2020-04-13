Эльмар Мамедъяров обсудил проблему пандемии коронавируса со своим российским коллегой

БАКУ /Trend/ - 13 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны подробно обсудили находящиеся на повестке вопросы двустороннего сотрудничества.

Министры обменялись мнениями в связи с мерами по борьбе с пандемией коронавируса.

Обсуждена текущая ситуация на границе двух стран, стороны подчеркнули, что временное закрытие границ между двумя странами никоим образом не повлияет на грузоперевозки, а также отношения с другими странами.

Главы МИД обеих стран также обменялись мнениями относительно армяно-аезрбайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе о возможных шагах в направлении урегулирования конфликта.

Министры договорились продолжить консультации после разрешения ситуации, сложившейся в связи с пандемией COVİD-19.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН и Движения неприсоединения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)