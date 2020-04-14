Великобритания не признает т.н. «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Великобритания не признает и второй тур т.н. «выборов» в оккупированном Нагорном Карабахе, которые будут "проведены" 14 апреля.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.