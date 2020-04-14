Азербайджан выдержит удар от пандемии коронавируса - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Россия и Азербайджан выдержат удар от пандемии коронавируса, сказал Trend кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ВИАПИ имени А.А. Никонова, специалист по пространственному развитию Игорь Филоненко.

По его словам, многие страны выдержат этот удар, несмотря на определенные сложности: «Я не вижу оснований беспокоиться как за государственное устройство стран. Скорее всего политика в области здравоохранения и реагирования на чрезвычайные ситуации во многих странах будет скорректирована. Сейчас сложный период и нужно всячески помогать соответствующим органам и медикам в борьбе с этим кризисом».

Эксперт напомнил, что человечество переживало и более серьезные периоды с точки зрения эпидемий: «Мы все помним из истории очень серьезные, с многомиллионным количеством жертв, эпидемии периода Древнеримской и Византийской империй. В средние века знаменитая бубонная чума свирепствовала практически на всей территории Европы и Азии. И тогда в разных странах умерло от четверти до половины населения. На этом фоне современная пандемия коронавируса не так страшна. В Европе эпидемия уже идет на спад, Китай почти вышел из ситуации, США переживают переломный момент. В ряде других стран распространение эпидемии продолжается, но если все закончится первой волной, то количество жертв и последствия будут терпимыми».

Он считает, что пандемия коронавируса возможно станет неким катализатором ряда процессов, которые идут параллельно: «И в этом смысле значение коронавируса несравнимо ни с одной другой прошедшей пандемией. По сути, она очень серьезно скорректирует социальные отношения, политику стран в ряде отраслей (медицина, образование, госуправление), и результатом может стать очень серьезное ускорение научно-технического прогресса и перехода к следующему технологическому укладу. Коронавирус повлияет на структуру управления распределением знаний, и фактически на сам способ управления экономикой. Уже к 2019 году из 10 крупнейших компаний мира по капитализации 7 являлись цифровыми агрегаторами. Собственно говоря, это организации, контролирующие цифровые технологии и цифровизацию, как таковую. Процесс будет усиливаться и ускоряться. Пандемия подтолкнет к тому, что часть функций, которые выполняли финансовые институты, государственные органы перейдет к цифровым институтам и платформам».

Эксперт отметил, что существует мнение, что пандемии, также как и войны, меняют политическое, технологическое и социальное пространства, но при этом есть разница: «У войн есть побежденные и победители. При эпидемиях нет побежденных. Человечество борется с определенными проблемами, справляется с последствиями, но в итоге весь мир, сплотившись, выходит победителем. Это очень важно культивировать в социуме. Война, как способ решения проблем, давно исчерпала себя и есть надежда, что 20 век является последним столетием, когда десятки, сотни миллионов люде погибали в боях. Нужно учиться преодолевать кризисы в политике и в самоидентификации, в том числе национальной, иными способами. Важно, чтобы все страны научились договариваться о мирном, а лучше добрососедском, сосуществовании и соблюдении границ».

По его мнению, очень важная составляющая - это готовность стран к совместным действиям против подобных вызовов и угроз: «Мы видим, что ООН и на первом этапе ЕС, другие межгосударственные организации, мягко говоря, - растерялись. Оказалось, что есть определенные механизмы по борьбе с голодом, проблемами военного характера. При любом военном конфликте, в том числе и региональном, тут же созывается Совет безопасности, иногда сессия ООН, и начинается обсуждение и принимаются меры по выходу из ситуации. Однако в случае с коронавирусом мы увидели, что ООН отреагировал достаточно поздно. Именно межправительственные органы не показали свою эффективность - как раз в той области, где требуются именно глобальные совместные усилия. И это конечно же требует переосмысления стратегии реагирования на подобные случаи и принятия посткризисных мер по борьбе с последствиями пандемии».

Эксперт напомнил, что в период пандемии несколько миллиардов людей вдруг оказались в 4 стенах своих домов, и это очень важный опыт для человечества и для каждого человека в отдельности: «Все это будет способствовать, в ближайшее время, корректировке социально-жилищных стандартов и переосмыслению личных ценностей. Мы стоим на пороге достаточно серьезной деурбанизации. Огромное количество людей благодаря пандемии научились работать удаленно. Возможно, в дальнейшем будет смешанная схема дистанционного и очного образования. Изменится стиль жизни, привычки. В общем, нас ждут очень интересные времена, которые может даже пойдут на пользу сохранению семейных ценностей, воспитанию и отказу от перенаселенности мегаполисов».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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