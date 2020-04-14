Посольство США выразило признательность Центру Гейдара Алиева

БАКУ/Trend/ - Выражаем признательность Центру Гейдара Алиева за проекцию флага США на здании Центра - одном из великолепных архитектурных памятников, говорится в публикации, размещенной на странице посольства США в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

«Это пример солидарности США и Азербайджана, и дружбы между двумя народами в столь сложный период. Вместе мы победим пандемию COVID-19»,- отмечается в публикации.

Отметим, что 13-го апреля на здании Центра Гейдара Алиева была размещена проекция флага США.

Отметим, что ежедневно, с третьего апреля, на здание Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки проецируется флаг одного из государств, где широко распространена пандемия.

Таким образом, Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, сильно пострадавшим от распространения COVID-19. До сих пор на здании Центра были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России, Испании, Турции и Великобритании.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)