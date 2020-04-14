Президент Ильхам Алиев усилил соцзащиту работников, оказывающих социальные услуги в период особого режима карантина (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал Распоряжение "Об усилении социальной защиты работников, принимающих участие в оказании социальных услуг в период особого режима карантина".

Согласно распоряжению, с целью эффективной организации оказания социальных услуг в период особого режима карантина, объявленного в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса, лицам, находящимся в трудном положении, и одиноким гражданам старше 65 лет к месячной зарплате работников, трудящихся в районных (городских) отделениях и учреждениях социальных услуг Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения, и привлеченных к оказанию социальных услуг, определяется срочная надбавка в однократном размере месячной (тарифной) зарплаты.

Кабинету министров Азербайджана поручено установить группу работников, к которым будет относиться срочная надбавка, и определить срок ее выдачи.