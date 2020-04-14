Ильяс Гусейнов: Распоряжение главы государства - наглядный пример заботы о работниках, оказывающих социальные услуги пожилым людям

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева "Об усилении социальной защиты работников, участвующих в оказании социальных услуг в период специального карантинного режима" является наглядным примером внимания и заботы о работниках, оказывающих социальные услуги гражданам старше 65 лет.

Об этом во вторник сказал Trend главный консультант департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов.

По его словам, социальные работники, которые примкнули к борьбе с коронавирусом вместе с азербайджанскими врачами и сотрудниками полиции, призывающими соблюдать требования ограничительных мер Оперативного штаба при Кабинете министров, помогают пожилым людям в их ежедневных заботах.

"Данное распоряжение подписано с целью эффективной организации оказания социальных услуг лицам, находящимся в трудном положении, и одиноким пожилым людям в возрасте старше 65 лет в период специального карантинного режима, введенного в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Институт соцработников, действующий в стране, проявил себя с наилучшей стороны в эти трудные дни. Наряду с работниками районных (городских) отделений Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения и находящихся в их подчинении учреждений социального обслуживания, также оказали поддержку и сотрудники общественных объединений и структур. В стране наблюдается национальная солидарность. А это в свою очередь показывает, что каждый гражданин, отличившийся в борьбе с пандемией коронавируса, объят государственной заботой", - сказал Ильяс Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)