Президент Ильхам Алиев: Все наши шаги продуманные и отвечают интересам народа и государства

БАКУ /Trend/ - Все наши шаги продуманные и отвечают интересам народа и государства.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Однако еще раз хочу сказать, что никому не известно, когда закончится пандемия коронавируса, никто не может дать прогноз. Поэтому и мы просто должны держать под полным контролем ситуацию в стране, проводить мониторинг, и мы его проводим. В то же время, внимательно отслеживая происходящие в мире процессы, мы должны полностью убедиться в том, что пандемия коронавируса уже не представляет угрозы. Считаю, что только после этого можно предпринять смягчающие действия. Пока говорить рано, но цифры последних дней обнадеживают. Хочу надеяться, что эта позитивная динамика, то есть позитивная динамика, связанная с количеством больных, будет продолжаться и дальше. Но, повторяю, мы будем предпринимать шаги в соответствии с ситуацией", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Что касается негативного воздействия пандемии на экономику страны, то глава государства отметил, что это тоже неизбежно.

"Ведущие международные финансовые структуры уже отмечают, что кризис, который может возникнуть и возникает в связи с пандемией, будет тяжелее кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявило руководство Международного валютного фонда. В то же время мы знаем, что более 150 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд и Всемирный банк. То есть, абсолютное большинство мирового сообщества уже ощущает необходимость в помощи и обратилось за ней. Азербайджана в этом списке нет. Считаю, что мы с честью выйдем из этой ситуации – я в этом уверен, - и это еще раз покажет, что все наши шаги продуманные и отвечают интересам народа и государства", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.