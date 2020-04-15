Президент Ильхам Алиев: Мы видим, что, проводя параллельно политические и экономические реформы, действительно можем добиться больших успехов

БАКУ /Trend/ - Мы видим, что, проводя параллельно политические и экономические реформы, действительно можем добиться больших успехов.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Разумеется, жизнь не стоит на месте, она продолжается, и я уверен, что 2020 год также станет годом глубоких и широких реформ, так же, как в 2019 году была осуществлена значительная часть реформ. На самом деле новый этап реформ начался после президентских выборов 2018 года. В моем выступлении на церемонии инаугурации были четко показаны все направления нашего развития и реформ. После этого мы стали заниматься последовательным осуществлением этих реформ, и сегодня могу сказать, что в нашей стране сложилась лучшая ситуация – и в политической плоскости, и в экономической сфере, и в решении социальных проблем. Конечно, если бы не вмешалась пандемия коронавируса, то успехи у нас были бы еще более масштабными. Но уверен, что мы преодолеем и эту тяжелую ситуацию, наша экономика, рабочие места будут восстановлены", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что пандемия еще раз показала, что для успешного развития нужна устойчивая экономика.

"Для достижения этого непременно должны проводиться реформы во всех областях – и в социально-экономической, и в политической сфере. Считаю, что проведение политических реформ и дальше будет расширять наши возможности. Мы видим прекрасные результаты этих реформ. Азербайджан и впредь будет предпринимать важные шаги, направленные на демократическое развитие. У нас достаточно сильная политическая воля. Мы видим, что, проводя параллельно политические и экономические реформы, действительно можем добиться больших успехов", - подчеркнул глава государства.