Президент Ильхам Алиев: Для всех политических сил неприкосновенной должны оставаться одна идея, один вопрос – наша независимость, государственность и государственные интересы

БАКУ /Trend/ - Для всех политических сил неприкосновенной должны оставаться одна идея, один вопрос – наша независимость, государственность и государственные интересы.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Проведены структурные реформы, и считаю, что мы должны еще раз рассмотреть вопросы их продолжения. Политические реформы налицо, проведены кадровые реформы. Большие кадровые преобразования проведены в Администрации Президента, Кабинете Министров, парламенте. Реформы, осуществленные во всех ветвях власти, преследуют одну цель: еще более усовершенствовать механизм управления, естественно, провести политику омоложения и назначить на ответственные должности профессиональные кадры. Считаю, что и на сей раз наши слова, как всегда, совпадают с делами, мы обеспечиваем все, о чем я заявлял. Считаю, что в результате серьезных реформ, проведенных в Администрации Президента, Кабинете Министров и Милли Меджлисе, наша страна уверенно вступает сегодня в новый этап развития, и совершенствование в управлении налицо. В то же время на виду и кадровые реформы, проводимые в местных исполнительных органах, в особенности, серьезная борьба с негативными явлениями. Это – наш сознательный выбор", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, со всеми негативными явлениями и впредь будет вестись серьезная борьба.

"Считаю, что предупреждение, сделанное Президентом, должно послужить уроком всем. Если кто-то не извлек урока, то виноватым будет он сам. Логическим продолжением этих реформ стали парламентские выборы, проведенные в феврале нынешнего года. Парламентские выборы еще раз выразили волю нашего народа, вновь показали, что граждане Азербайджана одобряют, поддерживают проводимую нами политику. Парламентские выборы являются очередным шагом в направлении демократического развития. После выборов состав парламента значительно, а руководящие органы полностью изменились. Впервые в истории представитель оппозиции был избран на должность заместителя председателя Милли Меджлиса. Считаю, что это важный шаг, направленный на совершенствование политической системы и построение политических отношений на здоровой основе. В то же время впервые в истории представители оппозиции возглавляют парламентские комитеты – в должности и председателя, и заместителя. Считаю, что это тоже очень важный шаг, в первую очередь, открывающий путь к новой конфигурации политической системы", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в то же время он окажет позитивное влияние на процессы, происходящие в Милли Меджлисе.

"В нынешних условиях мы отчетливо видим, что для абсолютного большинства политических сил принципы государственности превыше всего, и это по существу и есть наша основная цель. Потому что наша цель - создать такую политическую систему, чтобы для всех политических сил, независимо от различных взглядов, священной оставалась одна идея – государственность, независимость, свобода, благосостояние и развитие. В этом случае дела в политической плоскости пойдут в позитивном направлении, а имеющиеся в стране проблемы будут решены быстрее, так как представители оппозиции порой видят просчеты, которых не видят представители власти, говорят о них, доводят до внимания, и это – очень позитивное явление. Но в то же время хочу еще раз сказать, что для всех политических сил неприкосновенной должны оставаться одна идея, один вопрос – наша независимость, государственность и государственные интересы", - сказал Президент Ильхам Алиев.