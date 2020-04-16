Президент Ильхам Алиев: Как народ, мы уже проявили единство, солидарность, сейчас мы должны продемонстрировать больше ответственности и дисциплины

БАКУ /Trend/ - Как народ, мы уже проявили единство, солидарность, сейчас мы должны продемонстрировать больше ответственности и дисциплины.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Должен отметить, что, конечно, наши экономические и социальные планы не меняются. Хотя коронавирус и оказал определенное влияние на наши планы, он не может заставить нас свернуть с основного пути. Конечно, сегодня все наши усилия направлены на борьбу с коронавирусом. И это естественно. Именно с этой целью моим Распоряжением создан Оперативный штаб под руководством премьер-министра. Штаб работает очень эффективно, круглосуточно. Я, можно сказать, круглосуточно нахожусь в контакте. В течение дня мы, наверное, раз 5-6 созваниваемся, разговариваем. Могу сказать, что если бы в свое время не были предприняты эти шаги, не была проведена очень серьезная координация, то сегодня мы могли бы столкнуться с еще большими проблемами", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день нам удалось предохранить себя, можно сказать, от очень больших проблем.

"Динамика последних двух дней, то есть, динамика между числом больных и выздоровевших вселяет определенный оптимизм. Но мне пока не хочется забегать вперед, пока еще проводится анализ. Как вам известно, карантинный режим находится в силе до 20 числа. В течение предстоящей недели как Оперативный штаб, так и все остальные соответствующие структуры должны представить свои предложения о том, какие шаги мы должны предпринять после 20-го числа, останется ли в силе карантинный режим, и если останется, то в какой форме, когда мы можем приступить к смягчению. Мы должны точно знать все это. Еще раз хочу сказать: основная задача – уберечь наш народ от этого заболевания. Экономику можно восстановить. Мы сейчас активно работаем и будем работать, чтобы преодолеть эту ситуацию с минимальными потерями", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что последовательно предпринимаются действия, связанные с коронавирусом.

"В настоящее время больные проходят лечение более чем в 20 больницах. В то же время граждане размещены на карантин в 4-5-звездочных отелях, в том числе в Деревне атлетов. Мы уже провели более 70 тысяч тестов, и по количеству проведенных тестов находимся на 30-м месте в мировом масштабе. Проявляется внимание к врачам, их заработная плата увеличена в 3, 4, 5 раз. Мы приступили к производству масок, одно предприятие уже стало функционировать. Как мне сообщили, начинает функционировать и другое предприятие. Это тоже очень позитивный факт. Уже началось строительство 10 больниц модульного типа. Шесть из них будут построены государственным, а четыре – частным сектором. В конце прошлого месяца была сдана наша самая современная больница – «Ени клиника». Это самая современная клиника на 575 коек была передана в распоряжение инфицированных коронавирусом. На открытии клиники я отметил, что из-за этой болезни мы сдали данную клинику несколько раньше срока, и она постепенно начинает функционировать. По последним данным, на лечении в этой клинике уже находятся 100 инфицированных коронавирусом. Значит, там продолжается процесс сдачи коек, и все возможности максимально мобилизованы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что лучшую оценку проводимой в этой области работы дает азербайджанский народ.

"Еще раз хочу сказать, что я получаю тысячи электронных писем. В них выражается признательность за проделанную работу. Всемирная организация здравоохранения, высоко оценивая нашу работу, назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с коронавирусом. Все это дает основание сказать, что мы преодолеем и эту беду, победим в этой борьбе. Как народ, мы уже проявили единство, солидарность, сейчас мы должны продемонстрировать больше ответственности и дисциплины. В таком случае мы выйдем из этой тяжелой ситуации с честью и малыми потерями. Желаю азербайджанскому народу здоровья и счастья. Спасибо", - сказал Президент Ильхам Алиев.