Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание в формате видеоконференции, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала года (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - 14 апреля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание в формате видеоконференции, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

Как сообщает Trend, глава государства выступил на совещании со вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева

- Сегодня мы обсудим итоги первого квартала года и поговорим о предстоящей работе. Могу сказать, что 2020 год начался успешно. Показатели начала года позволяют сказать, что продолжение реформ в Азербайджане приводит к хорошим результатам. В особенности, в январе-феврале наши и экономические, и социальные показатели были очень позитивными. Но в марте мы пережили определенный спад. И это естественно, так как коронавирус является большой бедой для всего мира и большой проблемой для мировой экономики. Если взять в целом 3 месяца года, то можно увидеть, что все равно есть развитие, прогресс. Но каждый должен знать, что сегодня мир вступил в новый этап, и даже самые развитые страны столкнулись с большими проблемами.

Коронавирус – это большая беда, положившая конец жизни более 100 тысяч человек. Можно сказать, все страны мира испытывают проблемы, связанные с коронавирусом. Азербайджан тоже является частью мира. Однако могу сказать, что в результате превентивных мер и продуманной политики мы сохраняем ситуацию под контролем. Считаю, что все предпринятые до сих пор шаги были в правильном направлении. Именно благодаря этим действиям ситуация в Азербайджане находится под контролем. Если бы эти шаги не были предприняты своевременно и мы поэтапно не ужесточили ограничительный режим в рамках продуманной стратегии, то сегодня больных было бы не тысяча, а может, 10 тысяч, 20 тысяч. Опыт самых развитых стран показывает, что ни одна страна не может считать себя полностью застрахованной. Система здравоохранения ни одной страны не сможет выстоять перед растущей динамикой этих больных. Поэтому это должно послужить уроком и для нас, и я уже говорил, еще раз хочу сказать, что мы должны извлечь урок. Все наши шаги взвешены, неслучайно несколько стран, воспользовавшись нашим опытом, предпринимает аналогичные действия. Мы видим это.

Поэтому наши последующие шаги должны быть такими, чтобы мы могли защитить здоровье людей, их жизнь. Как я уже отмечал ранее, мы будем предпринимать действия в соответствии с ситуацией. Все мы, конечно, хотим чтобы карантинный режим поскорее завершился, и граждане вернулись к нормальной жизни. Но еще раз хочу сказать, что главное для нас – здоровье граждан, жизнь людей. Адресованные мне на днях сотни, тысячи писем, электронных писем, месседжей свидетельствуют о том, что граждане высоко оценивают предпринятые нами шаги.

Однако еще раз хочу сказать, что никому не известно, когда закончится пандемия коронавируса, никто не может дать прогноз. Поэтому и мы просто должны держать под полным контролем ситуацию в стране, проводить мониторинг, и мы его проводим. В то же время, внимательно отслеживая происходящие в мире процессы, мы должны полностью убедиться в том, что пандемия коронавируса уже не представляет угрозы. Считаю, что только после этого можно предпринять смягчающие действия. Пока говорить рано, но цифры последних дней обнадеживают. Хочу надеяться, что эта позитивная динамика, то есть позитивная динамика, связанная с количеством больных, будет продолжаться и дальше. Но, повторяю, мы будем предпринимать шаги в соответствии с ситуацией.

Что касается негативного воздействия пандемии на экономику страны, то это тоже неизбежно. Ведущие международные финансовые структуры уже отмечают, что кризис, который может возникнуть и возникает в связи с пандемией, будет тяжелее кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявило руководство Международного валютного фонда. В то же время мы знаем, что более 150 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд и Всемирный банк. То есть, абсолютное большинство мирового сообщества уже ощущает необходимость в помощи и обратилось за ней. Азербайджана в этом списке нет. Считаю, что мы с честью выйдем из этой ситуации – я в этом уверен, - и это еще раз покажет, что все наши шаги продуманные и отвечают интересам народа и государства.

Но, еще раз хочу сказать, влияние пандемии на экономическое положение неизбежно. Мы уже видим это. Поэтому поручаю правительству, особенно премьер-министру, министру финансов и министру экономики пересмотреть государственные расходы и сократить неприоритетные расходы. В то же время необходимо применять механизм строжайшего контроля за расходованием средств. Я высказывал свое мнение по этому вопросу и ранее. В последнее время налицо позитивная динамика в данном направлении, в результате чего как в прошлом году, так и за три месяца нынешнего года нам удалось перечислить в бюджет дополнительные финансовые средства. Но считаю, что здесь еще есть резервы, и необходимо пересмотреть и инвестиционные, и текущие расходы. Потому что порой текущие расходы раздуваются. В особенности, к сожалению, раздуваются текущие расходы государственных организаций, государственных компаний, и этой сфере должно уделяться очень серьезное внимание. Необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на полное обеспечение прозрачности в этой области. Считаю, что за счет этого мы, конечно, сохраним стабильность нашего финансово-экономического положения. В то же время поручаю правительству изыскать новые источники дохода. Еще раз хочу сказать: резервы есть, их много. В последнее время часть этих резервов уже выявлена, и поступления в бюджет растут, как в прошлом, так и в нынешнем году. В прошлом году в бюджет сверх прогноза было перечислено более одного миллиарда манатов, а за три месяца нынешнего года – более трехсот миллионов манатов. Поэтому необходимо очень серьезно рассмотреть данный вопрос и подготовить предложения. Еще раз хочу сказать: мы не знаем, сколько будет тянуться эта ситуация. Поэтому мы должны предпринимать шаги так, чтобы обеспечить экономическую, макроэкономическую стабильность. Конечно, в первую очередь нам необходимо решить проблемы граждан, страдающих от этой ситуации, и мы их решаем. С этой целью выделены крупные средства, государство оказывает поддержку более 600 тысячам человек, временно потерявших работу из-за пандемии. Значительная часть заработной платы этих людей выплачивается государством. Одновременно решаются проблемы, связанные с безработицей, и лица, потерявшие работу, уже в массовом порядке проходят регистрацию. Мы и здесь должны быть очень внимательными, чтобы не было злоупотреблений. Это касается как граждан, так и государственных органов. Людям, действительно потерявшим работу, или же безработным должна оказываться помощь. Как мне сообщили, в последние дни динамика обращений очень высокая, и это вызывает определенные сомнения. Государственные органы имеют достаточно возможностей для изучения данного вопроса, чтобы нуждающиеся люди получали помощь от государства.

Должен также отметить, что по моему указанию в последние месяцы увеличено число людей, получающих адресную социальную помощь, сегодня их более 70 тысяч. Конечно, каждый вопрос необходимо рассматривать в отдельности, следует применять единые критерии, понятные и гражданам, чтобы никаких сомнений в связи с этим не возникало.

Разумеется, жизнь не стоит на месте, она продолжается, и я уверен, что 2020 год также станет годом глубоких и широких реформ, так же, как в 2019 году была осуществлена значительная часть реформ. На самом деле новый этап реформ начался после президентских выборов 2018 года. В моем выступлении на церемонии инаугурации были четко показаны все направления нашего развития и реформ. После этого мы стали заниматься последовательным осуществлением этих реформ, и сегодня могу сказать, что в нашей стране сложилась лучшая ситуация – и в политической плоскости, и в экономической сфере, и в решении социальных проблем. Конечно, если бы не вмешалась пандемия коронавируса, то успехи у нас были бы еще более масштабными. Но уверен, что мы преодолеем и эту тяжелую ситуацию, наша экономика, рабочие места будут восстановлены.

Пандемия еще раз показала, что для успешного развития нужна устойчивая экономика. Для достижения этого непременно должны проводиться реформы во всех областях – и в социально-экономической, и в политической сфере. Считаю, что проведение политических реформ и дальше будет расширять наши возможности. Мы видим прекрасные результаты этих реформ. Азербайджан и впредь будет предпринимать важные шаги, направленные на демократическое развитие. У нас достаточно сильная политическая воля. Мы видим, что, проводя параллельно политические и экономические реформы, действительно можем добиться больших успехов.

Проведены структурные реформы, и считаю, что мы должны еще раз рассмотреть вопросы их продолжения. Политические реформы налицо, проведены кадровые реформы. Большие кадровые преобразования проведены в Администрации Президента, Кабинете Министров, парламенте. Реформы, осуществленные во всех ветвях власти, преследуют одну цель: еще более усовершенствовать механизм управления, естественно, провести политику омоложения и назначить на ответственные должности профессиональные кадры. Считаю, что и на сей раз наши слова, как всегда, совпадают с делами, мы обеспечиваем все, о чем я заявлял. Считаю, что в результате серьезных реформ, проведенных в Администрации Президента, Кабинете Министров и Милли Меджлисе, наша страна уверенно вступает сегодня в новый этап развития, и совершенствование в управлении налицо. В то же время на виду и кадровые реформы, проводимые в местных исполнительных органах, в особенности, серьезная борьба с негативными явлениями. Это – наш сознательный выбор. Со всеми негативными явлениями и впредь будет вестись серьезная борьба. Считаю, что предупреждение, сделанное Президентом, должно послужить уроком всем. Если кто-то не извлек урока, то виноватым будет он сам.

Логическим продолжением этих реформ стали парламентские выборы, проведенные в феврале нынешнего года. Парламентские выборы еще раз выразили волю нашего народа, вновь показали, что граждане Азербайджана одобряют, поддерживают проводимую нами политику. Парламентские выборы являются очередным шагом в направлении демократического развития. После выборов состав парламента значительно, а руководящие органы полностью изменились. Впервые в истории представитель оппозиции был избран на должность заместителя председателя Милли Меджлиса. Считаю, что это важный шаг, направленный на совершенствование политической системы и построение политических отношений на здоровой основе. В то же время впервые в истории представители оппозиции возглавляют парламентские комитеты – в должности и председателя, и заместителя. Считаю, что это тоже очень важный шаг, в первую очередь, открывающий путь к новой конфигурации политической системы. В то же время он окажет позитивное влияние на процессы, происходящие в Милли Меджлисе. В нынешних условиях мы отчетливо видим, что для абсолютного большинства политических сил принципы государственности превыше всего, и это по существу и есть наша основная цель. Потому что наша цель - создать такую политическую систему, чтобы для всех политических сил, независимо от различных взглядов, священной оставалась одна идея – государственность, независимость, свобода, благосостояние и развитие. В этом случае дела в политической плоскости пойдут в позитивном направлении, а имеющиеся в стране проблемы будут решены быстрее, так как представители оппозиции порой видят просчеты, которых не видят представители власти, говорят о них, доводят до внимания, и это – очень позитивное явление. Но в то же время хочу еще раз сказать, что для всех политических сил неприкосновенной должны оставаться одна идея, один вопрос – наша независимость, государственность и государственные интересы.

Считаю, что предпринятые властью шаги, начало политического диалога и положительная реакция оппозиционных партий на это приводят к возникновению совершенно новой ситуации в период независимости. Еще никогда в период независимости в этой сфере не наблюдалось столь позитивной картины.

Конечно, возможно, я несколько опережаю события, так как данный процесс еще только начинается. Но, возможно, опережаю потому, что хочу, чтобы этот процесс шел стремительно. Рад, что все оппозиционные партии положительно ответили на наше предложение о диалоге, и политический диалог уже начинается. Уверен, что это принесет нашей стране большую пользу.

Что же касается тех, кто отказался от этого диалога, то их неправильно было бы называть политической силой. Потому что люди, собравшиеся в этом лагере, на протяжении многих лет ведут грязную борьбу не с властью, а с нашим государством, народом. Их основная цель - обострять ситуацию. Чем хуже нашей стране, нашему народу, тем лучше для них. Это подтверждает и история их деятельности. Мы не забыли эту историю. В начале 1990-х годов эти силы поставили Азербайджан в тяжелое положение, совершили предательство, обусловили оккупацию наших земель. А после этого трусливо бежали и скрылись. Эти люди нанесли Азербайджану большой удар, развязали гражданскую войну. Когда наши земли оказались под оккупацией, здесь пролилась братская кровь. Эта группировка создала в нашей стране хаос, анархию, коррупция стала государственной политикой, а некомпетентность, невоспитанность, бескультурье превратились в символ власти НФА-Мусават. В результате нерадивой и предательской деятельности людей, представлявших ту власть, страна фактически находилась на грани распада.

Поэтому в нынешних условиях назвать эту группировку политической силой нельзя. Должен сказать, что они всегда чего-то ждут, всегда надеются на внешний фактор. Вспомните, в 2005 году, когда на постсоветском пространстве происходили революции, воодушевившись этим, они задумали совершить «оранжевую революцию». Они не потрудились даже выбрать для себя другой цвет, хотели перенять в то время оранжевый цвет у Украины и применить его здесь. Заказали и ввезли в страну оранжевые майки, банты. Но они не учли одного: в то время, в 2005 году, парламентские выборы проводились в ноябре, когда уже начинаются холода. Помню эту смешную картину, когда они вышли на улицы, надев оранжевые майки поверх пиджаков и пальто. Некоторые накинули их на шею, другие повязали на голову. Это создавало комичную картину. Вот на что они способны. И это не получилось. После этого, когда началась «арабская весна», они снова воодушевились, посчитав, что им выпала возможность. В 2011-2012 годах они захотели повторения в Азербайджане «арабской весны». Это тоже не вышло. Все помнят, какие безобразные шаги они предприняли накануне президентских выборов 2013 года. А теперь для них словно с неба упал коронавирус. Сегодня коронавирусу рада только эта антинациональная группировка. Я, естественно, в курсе происходящих событий и знаю, что их грязные намерения создают чудовищную картину. Они желают увеличения числа умерших, хотят увеличения числа больных, радуются, что люди умирают. То есть, это – враждебность не против власти, а против государства. Я все называю своими именами. Если кто-то враждует с нашим народом, государством, то ему только одно имя – враг. Каждый должен так и называть их. Их нынешние мечты тоже не сбудутся. Но я не о том. Хочу сказать, что политические реформы сегодня создают совершенно новую конфигурацию. Уверен, что маргинальной группировке нет и не должно быть места в новой конфигурации. Азербайджанский народ 27 лет назад выбросил их на свалку истории.

Считаю, что наша деятельность с начала года в международной плоскости также успешна. Мое участие в Давосском форуме и Мюнхенской конференции, считаю, привело к очень позитивным результатам. Давосский всемирный экономический форум является главным международным экономическим мероприятием мира, в котором участвует мировая политическая, экономическая элита. Я еще раз увидел большой интерес к Азербайджану, стал свидетелем этого. Гигантские компании мира хотят работать с Азербайджаном. Были созданы хорошие условия для очередных шагов и подписания новых соглашений. Многие встречи, проведенные мною на Давосском форуме, приводят к конкретным результатам. В Азербайджан вкладываются инвестиции, крупные компании активнее сотрудничают с Азербайджаном и пр.

Что касается Мюнхенской конференции по безопасности, то это главная конференция в мировом масштабе по вопросам безопасности. В связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом на этот раз представилась возможность донести до широкой аудитории в прямом эфире как историческую истину, так и правду о конфликте. Эта аудитория охватывает миллионы людей. Если учесть, что впервые в истории руководители Азербайджана и Армении вели дебаты в прямом эфире, то к ним был огромный интерес. Эти дебаты еще раз показали, что армянская пропаганда построена на фальсификации, лжи, мифологии. Наши же слова опираются на историю, исторические документы, исторические реалии и международное право. Поэтому итоги Мюнхенской конференции по безопасности развенчали армянскую пропаганду в пух и прах и положили конец лживой информации, которую они распространяли на протяжении многих лет. Конечно, не исключено, что такие попытки будут предприниматься и впредь, но в это уже никто не поверит.

Поэтому считаю это мероприятие, касающееся конфликта, а также истории Южного Кавказа, нашим большим успехом. В адресованных мне десятках тысяч месседжей, писем азербайджанский народ еще раз выразил свою поддержку.

В связи с конфликтом должен также отметить, что недавно был нанесен очередной большой удар по армянской пропаганде и позиции Армении по конфликту в целом. На самом деле этот удар они нанесли сами себе. Конечно, наша целенаправленная деятельность, связи с международными организациями усилили этот удар. Речь идет о пресловутых «выборах» пресловутого «президента», проведенных в пресловутой «Нагорно-Карабахской республике». Эти «выборы» еще раз показали, что никто не признает этот незаконный режим хунты. После «выборов» ведущие международные организации не признали их, прозвучали открытые заявления об этом. С заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Америка, Франция, Россия. С заявлением выступила Парламентская Ассамблея ОБСЕ. С заявлением выступили Европейский Союз и даже Европейский парламент, занимающий предвзятую позицию в отношении нас. НАТО, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Тюркский совет - все эти организации объединяют, можно сказать, абсолютное большинство мира. В Движении неприсоединения – 120, в Организации исламского сотрудничества – более 50, в Европейском Союзе – около 30, в ОБСЕ – примерно 50 стран. Все эти организации не признали данных «выборов» и еще раз показали, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Это еще раз продемонстрировало, - я говорил об этом, еще раз хочу сказать, - что Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак.

Но я хочу, чтобы граждане Азербайджана знали, что среди этих международных организаций нет одной. Считаю, что каждый понимает: речь идет о Совете Европы, Парламентской Ассамблее Совета Европы, которая многие годы, на протяжении 20 лет делает все возможное, чтобы очернить, оклеветать Азербайджан, подорвать его авторитет.

Парламентская Ассамблея Совета Европы молчит. Посмотрите, все организации, в том числе европейские, заявляют, что не признают этих выборов. Однозначный смысл этого в том, что Нагорный Карабах – это Азербайджан. Почему молчит Парламентская Ассамблея Совета Европы? Почему не говорит об этом? Ответ ясен. Потому что собравшиеся там антиазербайджанские силы, проармянские силы смотрят на Азербайджан как на врага. Все претензии, поступающие к нам из этой организации, не имеют никакого значения. Я говорил, еще раз хочу сказать: принятые ими резолюции, постановления являются для меня не более чем клочком бумаги. Мнение данной организации об Азербайджане меня не интересует и никогда не интересовало.

Хочу привлечь ваше внимание еще к одному вопросу. Есть докладчики по Азербайджану, они тоже молчат, ничего не говорят. Как только здесь происходит незначительное событие, они с пеной у рта поливают нашу страну ложью и клеветой. Почему они молчат? После этого они утратили моральное право быть докладчиками по Азербайджану. Азербайджанский народ хорошо все видит. Видит, что за их неприглядными заявлениями стоит вопрос вовсе не демократии и защиты прав человека в Азербайджане. Цель данной структуры - очернить, шантажировать Азербайджан, подорвать его авторитет, нанести, таким образом, удар по интересам нашей страны.

Мы же идем своим путем. Еще раз хочу сказать: есть один путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, это – восстановление территориальной целостности Азербайджана. Реакция всего международного сообщества на эти надуманные «выборы» еще более усиливает нашу позицию.

Говоря о международных мероприятиях, я, конечно, должен отметить проведенный по инициативе Азербайджана в формате видеоконференции чрезвычайный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В октябре прошлого года Азербайджан принял председательство в этой организации. Была выдвинута такая инициатива. Должен сказать, что Тюркский совет на сегодняшний день является единственной организацией, которая на уровне глав государств провела Саммит, связанный с коронавирусом. Прозвучавшие в рамках встречи мысли, взаимная поддержка, солидарность и принятая итоговая Декларация еще раз показали, что наша организация имеет очень прочную основу, и в тяжелый день мы находимся рядом друг с другом. Считаю, что инициатива Азербайджана здесь является очень уместным и своевременным шагом, это подчеркнули все мои коллеги.

Что касается наших экономических достижений, то еще раз хочу сказать: мы завершили январь и февраль с очень хорошими показателями. Валовой внутренний продукт вырос почти на 3 процента, рост в ненефтяном секторе составил около 7 процентов. Но если взять три месяца, то валовой внутренний продукт увеличился на 1,1 процента. А в ненефтяном секторе он вырос чуть более чем на 3 процента. Опять же есть рост. Однако, конечно, не будь коронавируса, рост был бы более высоким.

Рост в ненефтяной промышленности составляет 23 процента. Это свидетельствует о том, что внимание, уделяемое данной сфере в последнее время, и вложенные инвестиции дают прекрасные результаты. Инфляция находится на уровне 3 процентов, в течение двух месяцев года она составляла 2,8 процента, сейчас несколько увеличилась. А доходы населения выросли почти на 7 процентов. За три месяца налоговые и таможенные органы перечислили в наш бюджет сверх прогноза более 310 миллионов манатов. Считаю, что это - хороший результат, являющийся наглядным примером мер, связанных с прозрачностью, особенно если учесть, что сегодня экономическая активность спала.

Должен отметить, что до конца года не будет сокращена ни одна программа в социальной сфере. Напротив, общий пакет поддержки в связи с коронавирусом предусмотрен в размере 2,5 миллиарда манатов. Но будет больше. Недавно только на приобретение необходимого оборудования и принадлежностей из резервного фонда Президента было выделено 97 миллионов манатов. И дальше до конца года планируется выделить столько, сколько необходимо, еще 150 миллионов манатов. Они не входят в 2,5 миллиарда манатов. Производятся все социальные выплаты. Считаю, что увеличение среднемесячной заработной платы на 28 процента, а средней пенсии примерно на 27 процентов свидетельствует о том, что в этом направлении проводится позитивная работа. Сейчас среднемесячная заработная плата у нас составляет 712 манатов, а средняя пенсия - 295 манатов. А пенсия по возрасту близка к 330 манатам. То есть, мы ежегодно повышаем заработную плату, пенсии. Конечно, в прошлом году был очень большой рост, 4,2 миллиона человек воспользовались принятыми государством программами. В нынешнем году без сокращений будет осуществлено строительство всех объектов социальной инфраструктуры. Минимум 7 тысяч семей переселенцев будут переселены в новые квартиры, как минимум 1500 семей шехидов будут предоставлены новые квартиры.

Словом, хочу сказать, что итоги трех месяцев в принципе можно оценить положительно. Однако еще раз хочу сказать, никто не знает сколько продлится пандемия и когда будет восстановлена экономическая активность. Мы должны предпринимать все шаги в соответствии с ситуацией.

Должен также отметить, что для сохранения стабильности социальной, экономической, финансовой, макроэкономической ситуации моим Распоряжением были созданы четыре рабочие группы. Пусть руководители этих групп проинформируют сегодня о проделанной работе и представят предложения. Первым слово предоставляется министру финансов Самиру Шарифову.

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Затем с докладами выступили министр финансов Самир Шарифов, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов .

Президент Ильхам Алиев подвел итоги совещания.