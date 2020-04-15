Москва занимает жесткую позицию в переговорах с Арменией по газу - российский эксперт

Политика 15 апреля 2020 12:16 (UTC+04:00)
Москва занимает жесткую позицию в переговорах с Арменией по газу - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Чувствуя свою уязвимость в переговорах с могущественным партнёром, армянские власти стали готовить население к возможному росту цен на газ, перекладывая всю ответственность на Россию.

Об этом сказал Trend российский эксперт по Кавказу, кандидат исторических наук Анар Садыхов.

Эксперт отметил, что природный газ имеет большое значение для экономики Армении, так как его используют, в том числе, электростанции для выработки энергии: «Учитывая сложную экономическую ситуацию, усугубляющуюся действием коронавируса, заморозка цен на нынешнем уровне для конечных потребителей, а, возможно, даже рост тарифов, ещё больше осложнят функционирование как хозяйствующих субъектов, так и жизнедеятельность обычных граждан Армении. Понимая это, руководство страны вышло с предложением к российской стороне снизить стоимость голубого топлива. 31 марта вице-премьер Армении Мгер Григорян обратился с письмом к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой начать новые переговоры по цене на газ, учитывая резкое падение стоимости энергоресурсов в мире. Однако, не получив положительного результата, уже непосредственно сам премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил не только рассмотреть вопрос снижения цен на газ, но осуществлять оплату в российских рублях. Обосновал он это кризисной ситуацией, как в экономическом, так и в гуманитарном плане, надеясь на взаимопонимание.

В самой Армении факт переговоров между главами государств рассматривается уже как позитивный сигнал, учитывая, что в последнее время контакты с российской стороной ограничивались общением с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, что вызывало огорчение в Ереване, особенно в контексте отмены ранее запланированного визита Никола Пашиняна в Москву по инициативе Кремля. Тем не менее, обращает на себя внимание различие в релизах пресс-служб о содержательной части разговора. В частности, по официальной версии российской стороны, тема газа не упоминается, а затрагиваются актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по линии Евразийского экономического союза. Основной акцент делается на обсуждение предпринимаемых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Официальный Ереван заявил, что в первую очередь стороны обсудили вопросы, связанные с поставками природного газа в Армению. Очевидны разногласия в данном аспекте и заметно нежелание Кремля идти навстречу пожеланиям армянской стороны. Схожая ситуация произошла в конце 2018 года, когда армянские власти просили Россию не повышать цены на газ, в том числе посредством личных встреч тех же действующих лиц, но Москва оказалась непреклонной и стоимость голубого топлива выросла с 1 января 2019 года на 10%, составив 165 долларов за тысячу кубометров, которую Армения должна выплачивать на протяжении и текущего года. Данное решение было вполне справедливым, так как в 2018 году среднегодовые цены на природный газ в Европе выросли более чем на 11%».

Политолог напомнил, что последние 20 лет Россия поставляла газ Армении по заниженным ценам по сравнению с мировыми: «Ещё совсем недавно европейские покупатели платили "Газпрому" в среднем 220-240 долларов за тысячу кубометров, таким образом, дисконт Еревана составлял 30%, что их полностью устраивало. Теоретически Москва может пойти на изменение стоимости цены на газ, но не путём её снижения и фиксации, а привязав к мировым ценам на постоянной основе, что, в случае заметного роста вследствие восстановления глобальной экономики, станет крайне невыгодно для Армении, а поднимать снова вопрос о скидках будет в принципе неуместно.

Необходимо отметить важный момент. Россия сегодня продаёт газ по цене 165 долларов за тысячу кубометров общим объёмом до 2,5 миллиарда кубометров ежегодно компании "Газпром-Армения", являющейся собственностью государственной корпорации "Газпром". В феврале 2014 года российская монополия увеличила долю в "АрмРосгазпроме" (прежнее название компании) с 80% до 100%. По словам тогдашнего министра энергетики и природных ресурсов Армении Армена Мовсисяна, власти страны решили продать, а фактически передать, 20% акций в счёт погашения долга перед "Газпромом" в размере 155 миллионов долларов, который сформировался к тому времени. ЗАО "Газпром-Армения" владеет сетью по транспортировке и распределению газа в Армении, реализуя его на внутреннем рынке, где стоимость сегодня составляет 290 долларов за тысячу кубометров. Более того, 31 марта нынешнего года компания опубликовала заявление о намерении обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) для пересмотра цен на газ с 1 июля 2020 года. "Газпром-Армения" предлагает установить для всех потребителей одинаковый тариф, подняв его ещё на 11%.

Компания объясняет желание увеличить внутренние цены попыткой поддержания баланса на грани рентабельности, так как ситуация не позволяет содержать крупный штат сотрудников и выполнять намеченную ранее инвестиционную программу».

Согласно словам Анара Садыхова, по соглашению, подписанному между Арменией и Россией в 2013 году, ЗАО "Газпром-Армения" должна иметь чистую маржу в размере 9%, но после поднятия цены со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров она лишилась своей доходности, так как цены для конечных потребителей остались прежними: «Поэтому, не имея прибыли в последнее время, не осуществлялись инвестиции в изношенную газовую инфраструктуру, на которую планировалось потратить 27 миллионов долларов, а также на расширение возможностей подземного газового хранилища в Абовяне стоимостью 40 миллионов долларов, одного из ключевых компонентов энергетической безопасности Армении. Более того, будучи крупнейшем работодателем в республике, в котором работает около 7 тысяч человек, рассматривается вопрос о сокращении 25% штата сотрудников, что неизбежно приведёт к социальным потрясениям.

Чувствуя свою уязвимость в переговорах с могущественным партнёром, армянские власти стали готовить население к возможному росту цен на газ, перекладывая всю ответственность на Россию. В частности, Общественное телевидение Армении транслирует репортажи, основная идея которых состоит в том, что армянское правительство предприняло все необходимые меры для предотвращения роста тарифов, однако именно российская сторона избегает конструктивного диалога, используя "газовый вопрос" в своих внешнеполитических целях. Это уже не первый случай попытки Армении очернить своих российских контрагентов. В ноябре 2018 года Комитет государственных доходов Армении возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении ЗАО “Газпром-Армения”, оштрафовав впоследствии на символическую сумму в 21 тысячу долларов. Компания отвергла все обвинения в свой адрес, заявив о предвзятости со стороны армянских налоговиков, которые изначально вместо конкретных и аргументированных претензий, стали распространять необоснованную информацию в местных СМИ. Более того, данное давление началось на фоне переговоров правительства Армении с минэнерго РФ и «Газпромом» о снижении цен на поставляемый в республику газ. В результате цена не только не снизилась, а наоборот выросла, о чём сообщалось выше, а неуклюжие действия армянских властей вызвали заметное раздражение в Кремле».

Стоимость природного газа, как считает эксперт, имеет большое значение для экономики Армении, так как удельный вес голубого топлива в энергетике республики весьма существенен: «Поэтому премьер-министр Никол Пашинян периодически говорит о том, что цена российского газа не должна "ломать" экономику страны. Хотя местные эксперты и профильные чиновники дают сдержанные прогнозы касательно возможного негативного влияния повышения газовых тарифов, но солидарны в одном - это вызов для армянской экономики. Как следствие, с большой долей вероятности вырастут цены и на электричество. По словам заместителя министра территориального управления и инфраструктур Армении Акопа Варданяна, "на долю теплоэлектростанций, вырабатывающих энергию за счет газа, приходится около 30−35% всей электроэнергии. Весь вопрос в том, насколько будет повышен тариф. Если не столь существенно, возможно, что за счет гибкости энергетической системы мы сможем избежать роста тарифа на электроэнергию". В памяти ещё свежи воспоминания о протестах граждан против повышения тарифов на электроэнергию летом 2015 года, приведших к блокированию центральных улиц Еревана».

В заключении эксперт подчеркнул интересный факт: «В сентябре 2016 года премьер-министром Армении был назначен Карен Карапетян, который до этого занимал должность первого вице-президента "Газпромбанка" (не является дочерним предприятием "Газпрома", хотя владеет миноритарным пакетом акций), работая в Москве в 2011-2016 годах, а до этого с 2001 по 2010 год возглавлял "АрмРосгазпром". После вступления в должность Карапетян сумел убедить ЗАО "Газпром-Армения" снизить тариф на газ для конечных потребителей на 10%, видимо, используя свои личные контакты и благосклонность к своей персоне со стороны российского руководства. Но после известных революционных событий в Армении в 2018 году к власти пришли не столь лояльные люди по отношению к России, поэтому Москва занимает более жёсткую позицию в переговорном процессе. Скорее всего, он будет затягиваться до конца текущего года - срока действия нынешних соглашений, а потом станет исходить из сложившейся конъюнктуры на тот момент. Сей факт крайне печален как для армянского политического руководства, так и рядовых граждан, которые начнут всё чаще выражать недовольство, в том числе посредством публичных акций, которые так полюбил использовать в своих целях как инструмент давления действующий премьер-министр, активно их популяризируя. Однако, ему будет всё сложнее сдерживать гнев сограждан, которые уже сейчас заметно выражают своё негодование, обвиняя Никола Пашиняна в излишнем увлечении социальными сетями, вместо того чтобы заниматься реальными проблемами страны, в первую очередь социальными и экономическими».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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