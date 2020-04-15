Бахтияр Алиев: Экономическая мощь и независимость Азербайджана позволяют надежно защищать здоровье и социальные интересы населения

БАКУ/Trend/ - Экономическая мощь Азербайджана позволяет надежно защищать здоровье и социальные интересы населения, не завися ни от кого. В результате принятых Президентом Ильхамом Алиевым своевременных и целенаправленных мер было пресечено широкое распространение пандемии коронавируса в стране и сохранен контроль над ситуацией.

Об этом в среду сказал Trend председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

Он подчеркнул, что указы и распоряжения, подписанные главой государства, позволяют свести к минимуму негативное воздействие пандемии коронавируса на население и бизнес-субъекты.

«Оперативные меры, направленные на усиление социальной защиты населения, в то же время оказание государственной поддержки для сохранения предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи малому и среднему бизнесу, а также другие широкомасштабные эффективные мероприятия являются ярким примером для мировых стран с точки зрения защиты здоровья и интересов населения и государства. Ряд стран мира уже применяют опыт Азербайджана», - сказал Алиев.

Председатель комитета подчеркнул, что эти меры принимаются в Азербайджане за счет внутренних ресурсов, то есть без помощи из вне.

«Политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым является единственно правильной и обеспечивает независимость и безопасность государства, а также благосостояние народа. И я от лица вынужденных переселенцев страны полностью поддерживаю эту политику, и выражаю благодарность главе государства за его самоотверженный труд», - добавил Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)