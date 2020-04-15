Президент Ильхам Алиев создал Комиссию в связи с обеспечением эффективного использования водных ресурсов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах в связи с обеспечением эффективного использования водных ресурсов.

Согласно распоряжению, с целью обеспечения эффективного использования водных ресурсов, усовершенствования управления водным хозяйством и координации деятельности в этой области создается Комиссия в нижеуказанном составе:

Председатель комиссии:

Шахин Мустафаев – заместитель премьер-министра Азербайджана

Члены комиссии:

министр экологии и природных ресурсов Азербайджана

министр экономики Азербайджана

министр сельского хозяйства Азербайджана

министр финансов Азербайджана

председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»

председатель ОАО «Азерсу»

президент ОАО «Азерэнержи»

начальник Государственного агентства водных ресурсов МЧС Азербайджана.

Комиссии поручено анализировать текущую ситуацию в области использования водных ресурсов и управления водным хозяйством; обеспечить повышение эффективности использования водных ресурсов, усовершенствование учета и управления, оперативную координацию в этой области; привлечь для выполнения данных поручений соответствующих государственных органов (структур), научных предприятий (организаций), квалифицированных специалистов, а также международных экспертов; раз в шесть месяцев информировать Президента Азербайджана о проделанной работе.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.