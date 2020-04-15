МИД Азербайджана: Организованные Арменией т.н. "выборы" - не что иное, как преднамеренная игра (версия 2)

Политика 15 апреля 2020 16:19 (UTC+04:00)
МИД Азербайджана: Организованные Арменией т.н. "выборы" - не что иное, как преднамеренная игра (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:42)

БАКУ/Trend/ - Организованные Арменией т.н."выборы" - не что иное, как преднамеренная игра.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, комментируя так называемые "выборы", проведенные страной-оккупантом Арменией в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, прокомментировав данный вопрос в ходе совещания в формате видеоконференции, посвященного социально-экономическим итогам первого квартала года, отметил: «Эти «выборы» еще раз показали, что никто не признает этот незаконный режим хунты».

Об этом сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос в связи со вторым туром так называемых «выборов», проведенных в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе.

Абдуллаева вновь подчеркнула, что эти т.н. «выборы», организованные страной-оккупантом, независимо от проведения какого-либо тура, не имеют никакой правовой силы, и не что иное, как преднамеренная игра.

«В очередной раз, ссылаясь на однозначную позицию международного сообщества по этому незаконному акту в азербайджанском Нагорном Карабахе, который временно находится под оккупацией, хочу напомнить, что многочисленные международные организации и государства категорично отвергли т.н. «выборы» и их результаты. Члены международной общественности все еще продолжают выступать с заявлениями в связи с этими т.н. «выборами», в которых выражается поддержка суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

Выборы на территории Азербайджана проводятся в соответствии с Конституцией страны, и конкретно выборы в Нагорно-Карабахском регионе азербайджанского государства могут состояться только после деоккупации и с участием обеих общин региона», - сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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