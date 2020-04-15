Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание в формате видеоконференции, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала года (ФОТО/ВИДЕО) (версия 4)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 14 апреля в 16:15)

БАКУ /Trend/ - 14 апреля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание в формате видеоконференции, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

Как сообщает Trend, глава государства выступил на совещании со вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева

- Сегодня мы обсудим итоги первого квартала года и поговорим о предстоящей работе. Могу сказать, что 2020 год начался успешно. Показатели начала года позволяют сказать, что продолжение реформ в Азербайджане приводит к хорошим результатам. В особенности, в январе-феврале наши и экономические, и социальные показатели были очень позитивными. Но в марте мы пережили определенный спад. И это естественно, так как коронавирус является большой бедой для всего мира и большой проблемой для мировой экономики. Если взять в целом 3 месяца года, то можно увидеть, что все равно есть развитие, прогресс. Но каждый должен знать, что сегодня мир вступил в новый этап, и даже самые развитые страны столкнулись с большими проблемами.

Коронавирус – это большая беда, положившая конец жизни более 100 тысяч человек. Можно сказать, все страны мира испытывают проблемы, связанные с коронавирусом. Азербайджан тоже является частью мира. Однако могу сказать, что в результате превентивных мер и продуманной политики мы сохраняем ситуацию под контролем. Считаю, что все предпринятые до сих пор шаги были в правильном направлении. Именно благодаря этим действиям ситуация в Азербайджане находится под контролем. Если бы эти шаги не были предприняты своевременно и мы поэтапно не ужесточили ограничительный режим в рамках продуманной стратегии, то сегодня больных было бы не тысяча, а может, 10 тысяч, 20 тысяч. Опыт самых развитых стран показывает, что ни одна страна не может считать себя полностью застрахованной. Система здравоохранения ни одной страны не сможет выстоять перед растущей динамикой этих больных. Поэтому это должно послужить уроком и для нас, и я уже говорил, еще раз хочу сказать, что мы должны извлечь урок. Все наши шаги взвешены, неслучайно несколько стран, воспользовавшись нашим опытом, предпринимает аналогичные действия. Мы видим это.

Поэтому наши последующие шаги должны быть такими, чтобы мы могли защитить здоровье людей, их жизнь. Как я уже отмечал ранее, мы будем предпринимать действия в соответствии с ситуацией. Все мы, конечно, хотим чтобы карантинный режим поскорее завершился, и граждане вернулись к нормальной жизни. Но еще раз хочу сказать, что главное для нас – здоровье граждан, жизнь людей. Адресованные мне на днях сотни, тысячи писем, электронных писем, месседжей свидетельствуют о том, что граждане высоко оценивают предпринятые нами шаги.

Однако еще раз хочу сказать, что никому не известно, когда закончится пандемия коронавируса, никто не может дать прогноз. Поэтому и мы просто должны держать под полным контролем ситуацию в стране, проводить мониторинг, и мы его проводим. В то же время, внимательно отслеживая происходящие в мире процессы, мы должны полностью убедиться в том, что пандемия коронавируса уже не представляет угрозы. Считаю, что только после этого можно предпринять смягчающие действия. Пока говорить рано, но цифры последних дней обнадеживают. Хочу надеяться, что эта позитивная динамика, то есть позитивная динамика, связанная с количеством больных, будет продолжаться и дальше. Но, повторяю, мы будем предпринимать шаги в соответствии с ситуацией.

Что касается негативного воздействия пандемии на экономику страны, то это тоже неизбежно. Ведущие международные финансовые структуры уже отмечают, что кризис, который может возникнуть и возникает в связи с пандемией, будет тяжелее кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявило руководство Международного валютного фонда. В то же время мы знаем, что более 150 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд и Всемирный банк. То есть, абсолютное большинство мирового сообщества уже ощущает необходимость в помощи и обратилось за ней. Азербайджана в этом списке нет. Считаю, что мы с честью выйдем из этой ситуации – я в этом уверен, - и это еще раз покажет, что все наши шаги продуманные и отвечают интересам народа и государства.

Но, еще раз хочу сказать, влияние пандемии на экономическое положение неизбежно. Мы уже видим это. Поэтому поручаю правительству, особенно премьер-министру, министру финансов и министру экономики пересмотреть государственные расходы и сократить неприоритетные расходы. В то же время необходимо применять механизм строжайшего контроля за расходованием средств. Я высказывал свое мнение по этому вопросу и ранее. В последнее время налицо позитивная динамика в данном направлении, в результате чего как в прошлом году, так и за три месяца нынешнего года нам удалось перечислить в бюджет дополнительные финансовые средства. Но считаю, что здесь еще есть резервы, и необходимо пересмотреть и инвестиционные, и текущие расходы. Потому что порой текущие расходы раздуваются. В особенности, к сожалению, раздуваются текущие расходы государственных организаций, государственных компаний, и этой сфере должно уделяться очень серьезное внимание. Необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на полное обеспечение прозрачности в этой области. Считаю, что за счет этого мы, конечно, сохраним стабильность нашего финансово-экономического положения. В то же время поручаю правительству изыскать новые источники дохода. Еще раз хочу сказать: резервы есть, их много. В последнее время часть этих резервов уже выявлена, и поступления в бюджет растут, как в прошлом, так и в нынешнем году. В прошлом году в бюджет сверх прогноза было перечислено более одного миллиарда манатов, а за три месяца нынешнего года – более трехсот миллионов манатов. Поэтому необходимо очень серьезно рассмотреть данный вопрос и подготовить предложения. Еще раз хочу сказать: мы не знаем, сколько будет тянуться эта ситуация. Поэтому мы должны предпринимать шаги так, чтобы обеспечить экономическую, макроэкономическую стабильность. Конечно, в первую очередь нам необходимо решить проблемы граждан, страдающих от этой ситуации, и мы их решаем. С этой целью выделены крупные средства, государство оказывает поддержку более 600 тысячам человек, временно потерявших работу из-за пандемии. Значительная часть заработной платы этих людей выплачивается государством. Одновременно решаются проблемы, связанные с безработицей, и лица, потерявшие работу, уже в массовом порядке проходят регистрацию. Мы и здесь должны быть очень внимательными, чтобы не было злоупотреблений. Это касается как граждан, так и государственных органов. Людям, действительно потерявшим работу, или же безработным должна оказываться помощь. Как мне сообщили, в последние дни динамика обращений очень высокая, и это вызывает определенные сомнения. Государственные органы имеют достаточно возможностей для изучения данного вопроса, чтобы нуждающиеся люди получали помощь от государства.

Должен также отметить, что по моему указанию в последние месяцы увеличено число людей, получающих адресную социальную помощь, сегодня их более 70 тысяч. Конечно, каждый вопрос необходимо рассматривать в отдельности, следует применять единые критерии, понятные и гражданам, чтобы никаких сомнений в связи с этим не возникало.

Разумеется, жизнь не стоит на месте, она продолжается, и я уверен, что 2020 год также станет годом глубоких и широких реформ, так же, как в 2019 году была осуществлена значительная часть реформ. На самом деле новый этап реформ начался после президентских выборов 2018 года. В моем выступлении на церемонии инаугурации были четко показаны все направления нашего развития и реформ. После этого мы стали заниматься последовательным осуществлением этих реформ, и сегодня могу сказать, что в нашей стране сложилась лучшая ситуация – и в политической плоскости, и в экономической сфере, и в решении социальных проблем. Конечно, если бы не вмешалась пандемия коронавируса, то успехи у нас были бы еще более масштабными. Но уверен, что мы преодолеем и эту тяжелую ситуацию, наша экономика, рабочие места будут восстановлены.

Пандемия еще раз показала, что для успешного развития нужна устойчивая экономика. Для достижения этого непременно должны проводиться реформы во всех областях – и в социально-экономической, и в политической сфере. Считаю, что проведение политических реформ и дальше будет расширять наши возможности. Мы видим прекрасные результаты этих реформ. Азербайджан и впредь будет предпринимать важные шаги, направленные на демократическое развитие. У нас достаточно сильная политическая воля. Мы видим, что, проводя параллельно политические и экономические реформы, действительно можем добиться больших успехов.

Проведены структурные реформы, и считаю, что мы должны еще раз рассмотреть вопросы их продолжения. Политические реформы налицо, проведены кадровые реформы. Большие кадровые преобразования проведены в Администрации Президента, Кабинете Министров, парламенте. Реформы, осуществленные во всех ветвях власти, преследуют одну цель: еще более усовершенствовать механизм управления, естественно, провести политику омоложения и назначить на ответственные должности профессиональные кадры. Считаю, что и на сей раз наши слова, как всегда, совпадают с делами, мы обеспечиваем все, о чем я заявлял. Считаю, что в результате серьезных реформ, проведенных в Администрации Президента, Кабинете Министров и Милли Меджлисе, наша страна уверенно вступает сегодня в новый этап развития, и совершенствование в управлении налицо. В то же время на виду и кадровые реформы, проводимые в местных исполнительных органах, в особенности, серьезная борьба с негативными явлениями. Это – наш сознательный выбор. Со всеми негативными явлениями и впредь будет вестись серьезная борьба. Считаю, что предупреждение, сделанное Президентом, должно послужить уроком всем. Если кто-то не извлек урока, то виноватым будет он сам.

Логическим продолжением этих реформ стали парламентские выборы, проведенные в феврале нынешнего года. Парламентские выборы еще раз выразили волю нашего народа, вновь показали, что граждане Азербайджана одобряют, поддерживают проводимую нами политику. Парламентские выборы являются очередным шагом в направлении демократического развития. После выборов состав парламента значительно, а руководящие органы полностью изменились. Впервые в истории представитель оппозиции был избран на должность заместителя председателя Милли Меджлиса. Считаю, что это важный шаг, направленный на совершенствование политической системы и построение политических отношений на здоровой основе. В то же время впервые в истории представители оппозиции возглавляют парламентские комитеты – в должности и председателя, и заместителя. Считаю, что это тоже очень важный шаг, в первую очередь, открывающий путь к новой конфигурации политической системы. В то же время он окажет позитивное влияние на процессы, происходящие в Милли Меджлисе. В нынешних условиях мы отчетливо видим, что для абсолютного большинства политических сил принципы государственности превыше всего, и это по существу и есть наша основная цель. Потому что наша цель - создать такую политическую систему, чтобы для всех политических сил, независимо от различных взглядов, священной оставалась одна идея – государственность, независимость, свобода, благосостояние и развитие. В этом случае дела в политической плоскости пойдут в позитивном направлении, а имеющиеся в стране проблемы будут решены быстрее, так как представители оппозиции порой видят просчеты, которых не видят представители власти, говорят о них, доводят до внимания, и это – очень позитивное явление. Но в то же время хочу еще раз сказать, что для всех политических сил неприкосновенной должны оставаться одна идея, один вопрос – наша независимость, государственность и государственные интересы.

Считаю, что предпринятые властью шаги, начало политического диалога и положительная реакция оппозиционных партий на это приводят к возникновению совершенно новой ситуации в период независимости. Еще никогда в период независимости в этой сфере не наблюдалось столь позитивной картины.

Конечно, возможно, я несколько опережаю события, так как данный процесс еще только начинается. Но, возможно, опережаю потому, что хочу, чтобы этот процесс шел стремительно. Рад, что все оппозиционные партии положительно ответили на наше предложение о диалоге, и политический диалог уже начинается. Уверен, что это принесет нашей стране большую пользу.

Что же касается тех, кто отказался от этого диалога, то их неправильно было бы называть политической силой. Потому что люди, собравшиеся в этом лагере, на протяжении многих лет ведут грязную борьбу не с властью, а с нашим государством, народом. Их основная цель - обострять ситуацию. Чем хуже нашей стране, нашему народу, тем лучше для них. Это подтверждает и история их деятельности. Мы не забыли эту историю. В начале 1990-х годов эти силы поставили Азербайджан в тяжелое положение, совершили предательство, обусловили оккупацию наших земель. А после этого трусливо бежали и скрылись. Эти люди нанесли Азербайджану большой удар, развязали гражданскую войну. Когда наши земли оказались под оккупацией, здесь пролилась братская кровь. Эта группировка создала в нашей стране хаос, анархию, коррупция стала государственной политикой, а некомпетентность, невоспитанность, бескультурье превратились в символ власти НФА-Мусават. В результате нерадивой и предательской деятельности людей, представлявших ту власть, страна фактически находилась на грани распада.

Поэтому в нынешних условиях назвать эту группировку политической силой нельзя. Должен сказать, что они всегда чего-то ждут, всегда надеются на внешний фактор. Вспомните, в 2005 году, когда на постсоветском пространстве происходили революции, воодушевившись этим, они задумали совершить "оранжевую революцию". Они не потрудились даже выбрать для себя другой цвет, хотели перенять в то время оранжевый цвет у Украины и применить его здесь. Заказали и ввезли в страну оранжевые майки, банты. Но они не учли одного: в то время, в 2005 году, парламентские выборы проводились в ноябре, когда уже начинаются холода. Помню эту смешную картину, когда они вышли на улицы, надев оранжевые майки поверх пиджаков и пальто. Некоторые накинули их на шею, другие повязали на голову. Это создавало комичную картину. Вот на что они способны. И это не получилось. После этого, когда началась "арабская весна", они снова воодушевились, посчитав, что им выпала возможность. В 2011-2012 годах они захотели повторения в Азербайджане "арабской весны". Это тоже не вышло. Все помнят, какие безобразные шаги они предприняли накануне президентских выборов 2013 года. А теперь для них словно с неба упал коронавирус. Сегодня коронавирусу рада только эта антинациональная группировка. Я, естественно, в курсе происходящих событий и знаю, что их грязные намерения создают чудовищную картину. Они желают увеличения числа умерших, хотят увеличения числа больных, радуются, что люди умирают. То есть, это – враждебность не против власти, а против государства. Я все называю своими именами. Если кто-то враждует с нашим народом, государством, то ему только одно имя – враг. Каждый должен так и называть их. Их нынешние мечты тоже не сбудутся. Но я не о том. Хочу сказать, что политические реформы сегодня создают совершенно новую конфигурацию. Уверен, что маргинальной группировке нет и не должно быть места в новой конфигурации. Азербайджанский народ 27 лет назад выбросил их на свалку истории.

Считаю, что наша деятельность с начала года в международной плоскости также успешна. Мое участие в Давосском форуме и Мюнхенской конференции, считаю, привело к очень позитивным результатам. Давосский всемирный экономический форум является главным международным экономическим мероприятием мира, в котором участвует мировая политическая, экономическая элита. Я еще раз увидел большой интерес к Азербайджану, стал свидетелем этого. Гигантские компании мира хотят работать с Азербайджаном. Были созданы хорошие условия для очередных шагов и подписания новых соглашений. Многие встречи, проведенные мною на Давосском форуме, приводят к конкретным результатам. В Азербайджан вкладываются инвестиции, крупные компании активнее сотрудничают с Азербайджаном и пр.

Что касается Мюнхенской конференции по безопасности, то это главная конференция в мировом масштабе по вопросам безопасности. В связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом на этот раз представилась возможность донести до широкой аудитории в прямом эфире как историческую истину, так и правду о конфликте. Эта аудитория охватывает миллионы людей. Если учесть, что впервые в истории руководители Азербайджана и Армении вели дебаты в прямом эфире, то к ним был огромный интерес. Эти дебаты еще раз показали, что армянская пропаганда построена на фальсификации, лжи, мифологии. Наши же слова опираются на историю, исторические документы, исторические реалии и международное право. Поэтому итоги Мюнхенской конференции по безопасности развенчали армянскую пропаганду в пух и прах и положили конец лживой информации, которую они распространяли на протяжении многих лет. Конечно, не исключено, что такие попытки будут предприниматься и впредь, но в это уже никто не поверит.

Поэтому считаю это мероприятие, касающееся конфликта, а также истории Южного Кавказа, нашим большим успехом. В адресованных мне десятках тысяч месседжей, писем азербайджанский народ еще раз выразил свою поддержку.

В связи с конфликтом должен также отметить, что недавно был нанесен очередной большой удар по армянской пропаганде и позиции Армении по конфликту в целом. На самом деле этот удар они нанесли сами себе. Конечно, наша целенаправленная деятельность, связи с международными организациями усилили этот удар. Речь идет о пресловутых "выборах" пресловутого "президента", проведенных в пресловутой "Нагорно-Карабахской республике". Эти "выборы" еще раз показали, что никто не признает этот незаконный режим хунты. После "выборов" ведущие международные организации не признали их, прозвучали открытые заявления об этом. С заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Америка, Франция, Россия. С заявлением выступила Парламентская Ассамблея ОБСЕ. С заявлением выступили Европейский Союз и даже Европейский парламент, занимающий предвзятую позицию в отношении нас. НАТО, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Тюркский совет - все эти организации объединяют, можно сказать, абсолютное большинство мира. В Движении неприсоединения – 120, в Организации исламского сотрудничества – более 50, в Европейском Союзе – около 30, в ОБСЕ – примерно 50 стран. Все эти организации не признали данных "выборов" и еще раз показали, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Это еще раз продемонстрировало, - я говорил об этом, еще раз хочу сказать, - что Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак.

Но я хочу, чтобы граждане Азербайджана знали, что среди этих международных организаций нет одной. Считаю, что каждый понимает: речь идет о Совете Европы, Парламентской Ассамблее Совета Европы, которая многие годы, на протяжении 20 лет делает все возможное, чтобы очернить, оклеветать Азербайджан, подорвать его авторитет.

Парламентская Ассамблея Совета Европы молчит. Посмотрите, все организации, в том числе европейские, заявляют, что не признают этих выборов. Однозначный смысл этого в том, что Нагорный Карабах – это Азербайджан. Почему молчит Парламентская Ассамблея Совета Европы? Почему не говорит об этом? Ответ ясен. Потому что собравшиеся там антиазербайджанские силы, проармянские силы смотрят на Азербайджан как на врага. Все претензии, поступающие к нам из этой организации, не имеют никакого значения. Я говорил, еще раз хочу сказать: принятые ими резолюции, постановления являются для меня не более чем клочком бумаги. Мнение данной организации об Азербайджане меня не интересует и никогда не интересовало.

Хочу привлечь ваше внимание еще к одному вопросу. Есть докладчики по Азербайджану, они тоже молчат, ничего не говорят. Как только здесь происходит незначительное событие, они с пеной у рта поливают нашу страну ложью и клеветой. Почему они молчат? После этого они утратили моральное право быть докладчиками по Азербайджану. Азербайджанский народ хорошо все видит. Видит, что за их неприглядными заявлениями стоит вопрос вовсе не демократии и защиты прав человека в Азербайджане. Цель данной структуры - очернить, шантажировать Азербайджан, подорвать его авторитет, нанести, таким образом, удар по интересам нашей страны.

Мы же идем своим путем. Еще раз хочу сказать: есть один путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, это – восстановление территориальной целостности Азербайджана. Реакция всего международного сообщества на эти надуманные "выборы" еще более усиливает нашу позицию.

Говоря о международных мероприятиях, я, конечно, должен отметить проведенный по инициативе Азербайджана в формате видеоконференции чрезвычайный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В октябре прошлого года Азербайджан принял председательство в этой организации. Была выдвинута такая инициатива. Должен сказать, что Тюркский совет на сегодняшний день является единственной организацией, которая на уровне глав государств провела Саммит, связанный с коронавирусом. Прозвучавшие в рамках встречи мысли, взаимная поддержка, солидарность и принятая итоговая Декларация еще раз показали, что наша организация имеет очень прочную основу, и в тяжелый день мы находимся рядом друг с другом. Считаю, что инициатива Азербайджана здесь является очень уместным и своевременным шагом, это подчеркнули все мои коллеги.

Что касается наших экономических достижений, то еще раз хочу сказать: мы завершили январь и февраль с очень хорошими показателями. Валовой внутренний продукт вырос почти на 3 процента, рост в ненефтяном секторе составил около 7 процентов. Но если взять три месяца, то валовой внутренний продукт увеличился на 1,1 процента. А в ненефтяном секторе он вырос чуть более чем на 3 процента. Опять же есть рост. Однако, конечно, не будь коронавируса, рост был бы более высоким.

Рост в ненефтяной промышленности составляет 23 процента. Это свидетельствует о том, что внимание, уделяемое данной сфере в последнее время, и вложенные инвестиции дают прекрасные результаты. Инфляция находится на уровне 3 процентов, в течение двух месяцев года она составляла 2,8 процента, сейчас несколько увеличилась. А доходы населения выросли почти на 7 процентов. За три месяца налоговые и таможенные органы перечислили в наш бюджет сверх прогноза более 310 миллионов манатов. Считаю, что это - хороший результат, являющийся наглядным примером мер, связанных с прозрачностью, особенно если учесть, что сегодня экономическая активность спала.

Должен отметить, что до конца года не будет сокращена ни одна программа в социальной сфере. Напротив, общий пакет поддержки в связи с коронавирусом предусмотрен в размере 2,5 миллиарда манатов. Но будет больше. Недавно только на приобретение необходимого оборудования и принадлежностей из резервного фонда Президента было выделено 97 миллионов манатов. И дальше до конца года планируется выделить столько, сколько необходимо, еще 150 миллионов манатов. Они не входят в 2,5 миллиарда манатов. Производятся все социальные выплаты. Считаю, что увеличение среднемесячной заработной платы на 28 процента, а средней пенсии примерно на 27 процентов свидетельствует о том, что в этом направлении проводится позитивная работа. Сейчас среднемесячная заработная плата у нас составляет 712 манатов, а средняя пенсия - 295 манатов. А пенсия по возрасту близка к 330 манатам. То есть, мы ежегодно повышаем заработную плату, пенсии. Конечно, в прошлом году был очень большой рост, 4,2 миллиона человек воспользовались принятыми государством программами. В нынешнем году без сокращений будет осуществлено строительство всех объектов социальной инфраструктуры. Минимум 7 тысяч семей переселенцев будут переселены в новые квартиры, как минимум 1500 семей шехидов будут предоставлены новые квартиры.

Словом, хочу сказать, что итоги трех месяцев в принципе можно оценить положительно. Однако еще раз хочу сказать, никто не знает сколько продлится пандемия и когда будет восстановлена экономическая активность. Мы должны предпринимать все шаги в соответствии с ситуацией.

Должен также отметить, что для сохранения стабильности социальной, экономической, финансовой, макроэкономической ситуации моим Распоряжением были созданы четыре рабочие группы. Пусть руководители этих групп проинформируют сегодня о проделанной работе и представят предложения. Первым слово предоставляется министру финансов Самиру Шарифову.

Х Х Х

Выступая на совещании, министр финансов Самир Шарифов сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники совещания.

Результаты, достигнутые в минувшем году в социально-экономическом развитии нашей страны, ускорение темпов экономического роста и увеличение доходов в условиях низкой инфляции и стабильной национальной валюты сформировали обоснованные ожидания для продолжения этих положительных тенденций и в текущем году. Эти прогнозы полностью оправдали себя в минувшем январе-феврале, показатели поступлений в государственный бюджет в первом квартале текущего года перевыполнены. По линии Государственной налоговой службы Министерства экономики были собраны налоги и пошлины в размере 2 млрд 40 млн манатов, что на 221 млн манатов, или на 12,2 процента больше прогнозного показателя, по линии Государственной таможенной службы были обеспечены таможенные пошлины и налоги на импорт в размере 991 млн манатов, что на 91 млн манатов, или на 10,1 процента больше прогнозного показателя.

В целом, доходы государственного бюджета в первом квартале 2020 года составили 7 млрд 811 млн манатов, превысив прогнозируемые 5 млрд 748 млн манатов на 35,9 процента, или на 2 млрд 63 млн манатов. А расходы государственного бюджета выполнены в размере 5 млрд 255 млн манатов, или на 100,8 процента против прогноза. В результате в государственном бюджете образовался профицит в размере 2 млрд 556 млн манатов. 1 млрд 793 млн манатов профицита приходятся на долю трансферта из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет сверх прогноза.

Отмечу, что даже без учета суммы превышающего прогноз трансферта, поступившего из Государственного нефтяного фонда, профицит в первом квартале текущего года составил 763 млн манатов.

Выявление в начале текущего года в Китайской Народной Республике нового вида коронавирусной инфекции (COVİD-19), ее стремительное распространение и превращение в пандемию поставило все без исключения государства мира, в том числе Азербайджанскую Республику, лицом к лицу с неизученной угрозой. Пандемия, нарушив традиционный образ жизни людей, поставила системы здравоохранения даже развитых государств в беспомощное положение перед потоком больных. Кроме того, она парализовала на неопределенное время ряд сфер экономики, сузило глобальное потребление, тем самым нанесла тяжелый урон мировой экономике и торговле, стали появляться первые симптомы глобального экономического кризиса.

Наряду с этим, начало торговых трений между некоторыми нефтедобывающими странами привело к резкому снижению доходов нашей страны в иностранной валюте, ухудшению платежного баланса, что мы наблюдаем именно в экономических показателях марта.

В условиях этих нестандартных шоков иностранного происхождения ставшие примером для ряда государств превентивные и решительные меры, предпринимаемые Президентом Азербайджанской Республики, направлены на снижение скорости распространения вируса в нашей стране, повышение возможностей системы здравоохранения в борьбе с инфекцией и тем самым на защиту жизни людей. Для выполнение решений мобилизованы необходимые кадровые, административные и финансовые ресурсы.

В соответствии с поручениями главы государства была произведена переоценка приоритетности расходов, в рамках существующего бюджетного законодательства первоначально за счет сокращения ряда расходов и изменения их назначения, а также из резервного фонда Президента и других резервных источников на финансирование мер по борьбе с коронавирусом и сокращению его негативного влияния на экономику из государственного бюджета были выделены средства в размере 1 млрд 350 млн манатов.

350 млн манатов из этих средств направлены на незамедлительное приобретение ряда необходимых медицинских принадлежностей и оборудования, выплату специальных надбавок и пособий медицинским работникам государственных и частных медицинских учреждений, привлеченным добровольцам, а также на расширение дезинфекционных работ в стране и на финансирование других медицинских потребностей.

Наряду с этим, Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 19 марта на основе предложений, представленных рабочими группами, созданными с целью подготовки предложений по снижению негативного воздействия пандемии на занятость, предпринимателей и экономику, для финансирования вопросов, вытекающих из Плана мероприятий, утвержденного Кабинетом Министров Азербайджанской Республики, из государственного бюджета были выделены средства в размере 1 млрд манатов и уже началось финансирование этих средств. Мобилизацией государственных фондов и других финансовых средств общий финансовый пакет поддержки превысил 2,5 млрд манатов. Министерству труда и социальной защиты населения уже открыто финансирование для мер по занятости, в то же время осуществляются меры по финансовой поддержке предпринимателей посредством Фонда развития предпринимательства Министерства экономики. Кроме того, хотел бы отметить, что осуществляются соответствующие мероприятия по открытию финансирования посредством Ипотечного фонда.

Уважаемый господин Президент, хотел бы отметить, что по Вашему поручению Кабинету Министров представлены определенные предложения, связанные с сокращением некоторых расходов в государственном бюджете, об этом Вам доложено. Будут предприняты соответствующие шаги по исполнению Ваших поручений, данных на сегодняшнем совещании, о чем Вам будет доложено.

Господин Президент, в заключение своего выступления хочу выразить уверенность в том, что благодаря Вашим настойчивым усилиям и усилиям Первого вице-президента наша страна преодолеет эти трудные дни, вновь продолжит свой путь развития.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Я отметил, что инфляция в этом году находится на низком уровне. В течение двух месяцев она была еще ниже. По итогам трех месяцев достигла 3 процентов. Но находится под полным контролем. Поэтому слово для доклада о макроэкономической ситуации, а также проделанной и предстоящей работе в банковском секторе предоставляется председателю Правления Центрального банка Эльману Рустамову.

Х Х Х

Председатель Правления Центрального банка Эльман Рустамов сказал:

- Спасибо, господин Президент.

Одним из главных итогов первого квартала является сохранение макроэкономической стабильности в стране, несмотря на то, что, как было отмечено и Вами, события, произошедшие на мировых рынках в конце первого квартала, не обошли стороной и нашу страну. Несмотря на некоторый спад, произошедший в марте, в стране продолжалась экономическая активность. Хотя инфляция несколько повысилась, это связано с тем, что в условиях карантина увеличилась потребительская активность людей, они создавали определенные запасы. Несмотря на некоторое увеличение инфляции, она пока ниже нашего официального прогноза – около 4,6 процента.

Несмотря на некоторое снижение наших экспортных доходов, в частности нефтяных экспортных доходов, в целом наш торговый баланс профицитный, а ненефтяной экспорт в первом квартале увеличился. При том, что в соседних странах, являющихся нашими торговыми партнерами, происходят колебания курсов национальных валют, курс маната в течение квартала оставался стабильным.

В результате исполнения Ваших поручений в первом квартале позитивная динамика наблюдается и в банковском секторе. Господин Президент, в целом за квартал кредитные вложения выросли на 2,2 процента. Однако при этом бизнес-кредиты росли более высокими темпами - на 3,7 процента, ипотечные кредиты - на 4,2 процента, в то же время потребительские кредиты за квартал уменьшились на 1,9 процента.

В целом в связи с этими процессами мы, естественно, видим некоторую долларизацию депозитов физических и юридических лиц. Долларизация повысилась по физическим лицам на 2,8 процента, по юридическим лицам - на 1,4 процента. Однако мониторинг, проведенный в первой декаде апреля, показывает, что уже начался обратный процесс - тренды дедолларизации. А это говорит о том, что доверие к курсу национальной валюты как у нашего населения, так и у бизнеса уже восстанавливается. В возникшей необычной ситуации активно действуют платежные системы, в целом за квартал безналичные выплаты в платежной системе увеличились на 3,6 процента, безналичные выплаты посредством карт - на 36 процентов. А это свидетельствует о том, что в нынешней ситуации население отдает предпочтение бесконтактным электронным платежам и электронной торговле.

Еще раз хочу отметить, господин Президент, что в сложившихся условиях, как Вам известно, достаточно большая группа населения, в частности, 648 тысяч человек старше 65 лет, 12 тысяч пожилых людей не имеют возможности ходить в банки. В тесной координации с Кабинетом Министров Центральный банк совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, транспорта, связи и высоких технологий обеспечили своевременное получение этих выплат населением, не выходя из дома. В то же время в такой ситуации мы должны были раздать свыше 153 тысяч фермерских карт, и в настоящее время большинство из них - более 120 тысяч фермерских карт – роздано населению.

Господин Президент, хороший старт взят и на страховом рынке. За квартал страховые выплаты увеличились на 19 процентов. Вопрос участия банков по Вашему призыву в программах самозанятости в эти дни, естественно, представляет еще большую актуальность. Банки оказывают этому активную единодушную поддержку. Мы - Министерство труда и социальной защиты населения, Центральный банк и Ассоциация банков - подписали трехсторонний меморандум, и старт этой программе уже дан. Считаем, что банковский сектор, Центральный банк до конца года окажут поддержку до 1000 человек в создании микробизнеса, данная инициатива будет носить постоянный характер и эта работа продолжится.

В целом, пандемия, карантинные меры и провал переговоров по сделке ОПЕК в первой декаде марта, естественно, оказали серьезное влияние на наши главные финансовые рынки, валютный рынок. Как всегда, начался ажиотаж, особенно у владельцев наличности, проблемы долларизации, и мы столкнулись с очень серьезными пиковыми требованиями. Однако в результате своевременно принятых мер ситуация уже нормализовалась. Можно сказать, что ситуация достигла уровня начала марта или начала года, и мы продолжаем работу в этом направлении.

Господин Президент, в проблематике монетарной стабильности в монетарной политике, то есть, вопросах хранения вкладов населения, депозитов юридических лиц в банковском секторе, предотвращения их бегства, мы, естественно, оказались перед дилеммой, связанной с процентной ставкой. Однако в целом ситуация в экономике требовала смягчения процентной политики. В таких условиях мы заняли несколько выжидательную позицию и не повысили, но и не снизили процентную ставку. Естественно, мы отслеживаем события, считаем, что существует потенциал повышения процентной ставки. Однако, как Вы отметили в своем выступлении, мы должны отслеживать ситуацию, и оперативно и четко отреагируем в сложившейся ситуации. Но уровень ликвидности банковского сектора сегодня находится на удовлетворительном уровне. Центральный банк оказывает банкам необходимую поддержку. С начала года банковскому сектору была оказана поддержка на уровне 627 миллионов манатов. Главные направления этого - поддержка ипотечной системы, поддержка рынка ценных бумаг, поддержка нашего системного банка – Международного банка. В том числе по Вашему поручению мы оказали поддержку увеличению продовольственных запасов страны.

В чем заключается главная задача, стоящая перед нами? Господин Президент, Вы уже исчерпывающе сказали об этой программе, этой стратегии в своем выступлении. Мы считаем, что в предстоящий период прежде всего должны сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. Во-вторых, должны поддержать население и бизнес-экономику, которые страдают от пандемии, ограничений. В-третьих, чрезвычайно важным вопросом является возвращение нашего населения и экономики к нормальной жизни после завершения этой ситуации. Мы уже сейчас должны принимать необходимые меры для этого. Здесь мы должны продумать, спрогнозировать возможные события, возможные сценарии развития. Мы должны быть готовы к любому сценарию. То есть, как Вы сказали, сейчас самый важный вопрос - неопределённость. Никто не знает, сколько продлятся эти события, каким будет их влияние. В международных организациях есть очень пессимистичные прогнозы, и мы должны быть готовы к ним, то есть ко всему, и, маневрируя в соответствии с этим своими ресурсами, создать политические реакции.

Мы продолжим работу по сохранению курса национальной валюты. Полагаю, что успешное завершение переговоров в рамках ОПЕК+ - хорошая новость как для нашего торгового и платежного баланса, так и в целом прогнозирования наших валютных резервов до конца года. Однако, как Вам известно, снижение экономического спроса в мире, в целом спрос в экономике не дают возможности для резкого повышения цены на нефть. Но считаем, что до конца года мы сможем создать стабильность на валютном рынке.

Мы держим в центре внимания финансовую стабильность, и это находится под постоянным мониторингом. Центральный банк отслеживает ситуацию, и возникающие здесь проблемы, конечно же, будут вынесены на обсуждение Совета по финансовой стабильности. В целом, рассмотрены регулярные смягчающие меры Центрального банка в отношении сфер, пострадавших от пандемии, то есть вопросы предоставления каникул в тесной связи с предпринимаемыми правительством шагами. На днях мы планируем провести заседание Совета по финансовой стабильности. После вынесения этих предложений, в том числе предстоящих шагов в области валютного регулирования, на обсуждение Совета по финансовой стабильности, Вам будет доложено об этом, а затем будут предприняты необходимые шаги.

Господин Президент, в заключение хотел бы заверить Вас в том, что реформы, проводимые в последнее время в стране под Вашим руководством, созданные макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость позволят азербайджанской экономике, Азербайджанскому государству выйти из этой ситуации еще более сильными и уверенными, как это было во время предыдущих кризисов.

Благодарю.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Спасибо. В период кризиса деятельность банковского сектора представляет особое значение. Поэтому очень важны оздоровление банков и правильная оценка вклада, который банковский сектор может внести в экономику страны. Считаю, что подчеркнутые вами вопросы отмечаются на основе абсолютно правильного анализа. Конечно, мы должны уберечь макроэкономическую ситуацию, сохранить ее стабильной. Опыт первых месяцев коронавируса показывает, что мы добились этого. Макроэкономическая ситуация стабильна, курс маната стабилен. Как вы отметили, некоторое время население и юридические лица предпринимали шаги в направлении долларизации. Но сегодня наблюдается процесс дедолларизации.

Хочу обратить внимание общественности еще на один вопрос и высказать свое мнение. К сожалению, если в какой-либо стране, - в особенности, имеются в виду соседние страны, - в национальной валюте данной страны происходят какие-либо изменения, в Азербайджане немедленно реагируют на это. Хотя никакой необходимости в этом нет. Мы столкнулись с этим несколько лет назад и именно поэтому вынуждены были пойти на две девальвации. Потому что валютные резервы нашего Центрального банка, можно сказать, таяли, был создан искусственный ажиотаж, и долларизация достигла пиковой отметки. Так же, как и в нынешних условиях. Как только распространилась пандемия коронавируса, произошел обвал национальных валют некоторых стран. Но в Азербайджане в настоящее время для этого нет никаких оснований. У нас достаточно ресурсов, и представители государственных органов выступили с заявлениями по этому вопросу. Однако некоторые люди распространили слухи, другие поддались панике. Мы сразу же увидели активность на валютном рынке, и спрос на доллары возрос. На первоначальном этапе предусматривалась даже продажа большого объема долларов. Но потом увидели, что макроэкономическая ситуация стабильна, курс маната стабилен, и сейчас этого ажиотажа нет. Поэтому очень прошу граждан Азербайджана не поддаваться слухам, не верить им. Наши недоброжелатели, внутренние и внешние антиазербайджанские силы занимаются распространением слухов, пытаются ввести людей в заблуждение, посеять панику среди них. Для этого никаких оснований нет. Азербайджан – сильное государство, и руководство Азербайджана преподносит гражданам все как есть. Мы не раздуваем общую картину, в то же время абсолютно откровенно могу сказать, что никаких причин для паники или какого-то беспокойства нет. Наша основная цель - победить в борьбе с коронавирусом, преодолеть эту ситуацию с малыми потерями, небольшим ущербом для экономики. Потому что мы прекрасно понимаем, что ограничительные меры вредны для экономики. Здесь мы должны сделать выбор между двумя факторами – экономической активностью и здоровьем людей. Мой выбор однозначен – здоровье людей. Поэтому и были предприняты ограничительные меры. Конечно, мы изначально знали, что это может негативно отразиться на экономической активности, волей-неволей привести к распространению определенных слухов, определенному беспокойству в экономической сфере. Мы сделали это сознательно, чтобы защитить людей, их жизнь, потому что ничего ценнее этого нет. Экономика может пережить спад, а на следующий год вырасти, во всяком случае, все под контролем. Поэтому нужды в какой-либо тревоге на валютном рынке сегодня тоже нет.

Мы должны сохранить макроэкономическую ситуацию. В то же время в нынешних условиях банки должны оказывать больше поддержки бизнесу. Я очень рад, что процент бизнес-кредитов уже возрастает, а процент потребительских кредитов сокращается. Считаю, что это очень хорошая тенденция, которую необходимо сохранить.

Я также приветствую присоединение банков к программе самозанятости. Вам хорошо известно, что в этой программе есть большая потребность, и мы планировали по линии государства предоставить средства десяти тысячам человек. Сегодня к ней присоединился и Всемирный банк. Предоставят средства и они, и наши банки, так как потребность гораздо выше. Подано примерно 40-50 тысяч требований, то есть заявок. Поэтому, особенно в нынешних условиях, обязательно необходимо развивать микробизнес, - сейчас работа в этой сфере планируется и в сельском хозяйстве, - чтобы мы защитили бизнес, оказали ему поддержку, и согласен, что мы уже должны вести подготовку к возвращению к нормальной жизни.

Поэтому я в целом позитивно оцениваю работу, проделанную в банковском секторе и в макроэкономической сфере. Так и продолжайте. Мне известно, что вы в повседневном формате проводите мониторинги всего. Считаю, что сохранение стабильности процентных ставок также очень позитивный шаг. Это не такой уж простой вопрос, потому что резкое падение цен на нефть, снижение экономической активности волей-неволей обусловливали рост процентных ставок. Однако в последние месяцы процентные ставки последовательно падают. Поэтому вы и сегодня сохраняете их стабильными. Считаю, что в нынешних условиях это правильный шаг.

Естественно, коронавирус создал нам огромные проблемы, связанные с экономической активностью. Но, несмотря на это, считаю, что своевременно предпринятые шаги, особенно поддержка предпринимателей и бизнеса, еще раз демонстрируют политику государства. Наша политика однозначна, и у нас есть возможности. Их создали мы. Если бы мы не создали эти финансовые возможности, то как бы могли помочь сегодня? Не хочу сравнивать Азербайджан ни с кем, но мы видим, что происходит в настоящее время в других странах. Такой объем поддержки, приходящийся на душу населения, как у нас, наблюдается в немногих странах, потому что у нас сейчас есть и возможности, - правда, падение цен на нефть негативно отразилось и на этих возможностях, и политическая воля. Поэтому поддержка бизнес-структур в данной ситуации естественна, и мы ни в коем случае не можем оставить их в тяжелом положении, так как коронавирус нанес ущерб их бизнесу, а мы должны облегчить их работу.

Должен также сказать, что в результате проведенных в последнее время реформ бизнес-среда в Азербайджане значительно улучшилась. Это отмечают и несколько международных организаций. Недавно известный Фонд Heritage также составил рейтинговую таблицу, связанную с экономическими свободами, и Азербайджан по индексу экономических свобод находится на 44-м месте в мире. За год мы поднялись на 19 ступеней. Считаю, что это - высокий результат.

Слово для доклада о проделанной и предстоящей работе в области финансового пакета, обеспечения экономической стабильности в целом предоставляется министру экономики Микаилу Джаббарову.

Х Х Х

Выступая на совещании, министр экономики Микаил Джаббаров сказал:

-Благодарю, уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники заседания.

Наблюдаемый в январе-феврале 2020 года здоровый рост обусловил завершение первого квартала, в целом, на положительном фоне. В то же время в марте пандемия оказала негативное влияние на темпы роста на мировых энергетических рынках и стала причиной снижения абсолютных показателей.

Уважаемый господин Президент, как Вы отметили, мы добились роста ненефтяного валового внутреннего продукта на уровне 3,5 процента. Хотел бы доложить о сферах, где достигнут самый стремительный рост, и сферах, в которых наблюдался спад в валовом внутреннем продукте. В ненефтяной промышленности рост составил 23 процента. В области информационно-коммуникационных технологий рост составил 18 процентов, в горнодобывающей промышленности - 12 процентов, в сельскохозяйственной сфере - 3,7 процента. Производство электроэнергии, в том числе пара, выросло на 17 процентов, грузоперевозки - на 7,2 процента. В то же время, среди сфер, где наблюдается спад, следует отметить туризм, общественное питание, услуги, пассажирский транспорт и строительство.

Что касается внешней торговли, то, в целом, наш ненефтяной экспорт в течение квартала сократился на один процент. Положительный тренд состоит в том, что экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия по сравнению с первым кварталом минувшего года вырос на 4 проц. Экспорт золота вырос на 17 процентов, а продукции химической промышленности - на 14 процентов. В тот же период импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия сократился на 5 процентов. Положительным фактом является то, что в продовольственной продукции разница между внутренним потреблением, в том числе импортом, и экспортом значительно уменьшилась.

Докладываю, что согласно Вашему поручению и в соответствии с утвержденным премьер-министром планом мероприятий уже запущена программа поддержки предпринимателей. Хотел бы доложить о ее первичных результатах, показателях на сегодняшний день. Так, в рамках программы по выплате наемным работникам определенной части заработной платы и поддержке предпринимателей посредством онлайн-системы обратились 10 тыс. 914 налогоплательщиков. Число наемных работников по этим налогоплательщикам составляет 124 тыс. 510 человек. Вместе с Министерством финансов и банками-агентами мы стараемся обеспечить выплату финансовой поддержки по данному списку за первый месяц. Размер предусмотренных с этой целью средств составляет 16 млн 890 тыс. манатов. Фактически до вчерашнего вечера число налогоплательщиков, которым выплачены средства, составило 2636 человек, а число наемных работников по этим налогоплательщикам - 24 тыс. 463 человек. Осуществляется также программа финансовой поддержки для частных и микропредпринимателей. Число обратившихся на сегодняшний день налогоплательщиков составляет 16 тыс. 502 человек. Соответственно размер предусмотренной финансовой поддержки на основе представленных на сегодняшний день обращений составляет 15 млн 483 тыс. манатов.

Завершилась работа по законодательному пакету, отражающему в себе налоговые стимулы. Осуществляется процесс согласования виз структур-коллег. Завершается работа с государственным сектором и банками по предоставлению государством гарантий по кредитам. Наша цель - привести программу в рабочее состояние до конца этого месяца. Здесь я хочу особо отметить, что мы осуществляем эту работу в рамках, определенных вместе с банковским сектором, идет плодотворная работа. Кроме того, в новых экономических условиях в определенных в плане мероприятий 8 секторах экономики началась работа над соответствующими секторальными планами.

По Вашему поручению мы анализируем проекты, направленные на восстановление экономического роста в рамках государственной инвестиционной программы. В соответствии с Вашими поручениями, работая сегодня вместе со структурами-коллегами, мы за короткое время представим Вашему вниманию информацию об этом.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Во вступительном слове я сказал, что правительству и, конечно, Министерству экономики необходимо изыскать новые источники дохода. Еще раз хочу сказать: ресурсы есть, и я знаю, что работа в этом направлении идет. Не надо затягивать с этим. Считаю, что в короткий срок должны быть подготовлены и представлены мне новые предложения.

Следует также знать, что соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК возлагает обязательства и на нас. Хочу отметить, что Азербайджан всегда играл очень активную роль в рамках ОПЕК+. Хочу также напомнить, что идею формата ОПЕК+ впервые подал я на панельном обсуждении Давосского всемирного экономического форума. Сегодня это отмечает даже генеральный секретарь ОПЕК. Сегодня к соглашению пришли уже не только ОПЕК+, но и все нефтедобывающие страны. Считаю это уникальным форматом сотрудничества, который возлагает дополнительные обязательства на каждую страну, в том числе Азербайджан. В соответствии с данным соглашением добыча нефти у нас в нынешнем году будет сокращена. Квоты уже определены. Если цена на нефть не поднимется до нужного уровня, то мы понесем дополнительные потери. Мы должны знать, что эти потери могут составить примерно 700 миллионов, а может, 1 миллиард долларов. Поэтому уже сейчас необходимо предпринять шаги, потому что и без того на основе принятых в прошлом году решений был реализован большой социальный пакет. Этот социальный пакет, естественно, будет предоставлен людям и в нынешнем году, и в последующие годы. В связи коронавирусом предусмотрено по меньшей мере 2,5 миллиарда манатов. Как я уже отметил, из резервного фонда Президента на приобретение принадлежностей направлено около 100 миллиона манатов. Если цены на нефть не восстановятся, то нас ожидают дополнительные потери, и наши валютные резервы, естественно, сократятся. В первом квартале валютные резервы уже сократились по сравнению с показателем на 1 января. Это естественно, и в таком случае, еще раз хочу сказать, мы должны очень внимательно рассмотреть расходы. Государственные инвестиционные расходы должны преследовать две основные цели. Обеспечение занятости, мы не можем резко сократить наши инвестиционные расходы. Во-первых, потому, что должны быть реализованы важные проекты, а главное, если государственные инвестиционные расходы резко сократятся, то люди, работающие в данной сфере, потеряют работу. Поэтому, рассматривая нашу инвестиционную программу, учтите два основных фактора: занятость и влияние данных проектов на реальный сектор экономики. Потому что в Азербайджане реализованы крупные инфраструктурные проекты. Значительная часть их полностью завершилась. Поэтому следует учитывать два основных фактора. Считаю, что в апреле-мае необходимо проанализировать и вновь составить инвестиционные программы, предусмотренные на второе полугодие. Серьезно займитесь этим вопросом.

Параллельно - я уже ставил эту задачу и знаю, что Министерство экономики работает над данным вопросом, - должны быть предприняты дополнительные шаги, направленные на поощрение частных инвестиций. Мы должны увереннее идти на экономическую либерализацию, все сферы у нас должны быть открыты для инвестиций. Нам необходимо убедить как местных, так и иностранных инвесторов в том, что их инвестиции дадут эффект, принесут им доход. Особенно если учесть, что мы добились большого продвижения в программе Doing Business, индекс экономической свободы – я уже отметил, что Азербайджан высоко оценивается и здесь, – наш кредитный рейтинг позитивный, государственный внешний долг находится на низком уровне. Граждане Азербайджана знают это. Я еще до коронавируса очень часто обращал внимание на то, что наш государственный внешний долг составляет 17 процентов внутреннего продукта и должен сокращаться. В нынешний кризисный период этот фактор имеет огромное значение. Низкий уровень государственного долга позволяет сохранить стабильным наш кредитный рейтинг. А это - один из основных факторов для инвесторов.

Социальная сфера всегда была для нас приоритетной, а в нынешних условиях должна быть приоритетной вдвойне. В последние годы были предприняты важные шаги в сфере занятости, социального обеспечения, но в нынешних условиях это имеет особое значение. Поэтому пусть министр труда и социальной защиты населения доложит, как обстоят дела с занятостью, как исполняется программа самозанятости, какие шаги предприняты и какие планируется предпринять в связи с безработицей.

Х Х Х

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал:

-Уважаемый господин Президент.

В первом квартале этого года все социальные выплаты были произведены вовремя, для 2,3 млн человек были осуществлены социальные выплаты в размере 1,5 млрд манатов. Исходя их Вашего распоряжения, принципов социального государства, социальной политики, страховая часть всех видов трудовых пенсий по стране была индексирована на 16,6 процента, и эта реформа охватила всех пенсионеров в Азербайджане. Как вы отметили, пенсия по возрасту достигла 330 манатов, а средняя пенсия - 295 манатов. В первом квартале были исполнены выплаты по пособиям и пенсиям 700 тыс. человек, этим нашим гражданам было выплачено 250 млн манатов. Господин Президент, хочу отметить, что в результате мер по автоматизации за последние шесть месяцев полностью в автоматизированной форме исполнено более 64 тыс. назначений - 80 процентов пенсий, пособий и стипендий.

Подготовленная созданной Вашим соответствующим Распоряжением рабочей группой часть плана действий, охватывающая вопросы занятости и социальные вопросы, включает в целом четыре направления и десять мероприятий. По этим десяти мероприятиям были выделены средства в размере 394 млн манатов. То есть, для работы, которая будет проведена в рамках борьбы с пандемией, выделен пакет на 400 млн манатов. Из этих 400 млн манатов 100 млн манатов - это средства, выделенные из государственного бюджета, 200 млн манатов - резерв Государственного фонда социальной защиты на 2019 год, а 91 млн манатов - средства фонда страхования по безработице. В целом, нашим первым направлением было сохранить занятость в государственном секторе и избежать здесь появления риска безработицы. В этих рамках полностью обеспечивается занятость 910 тыс. человек, и каких-либо трудностей с этим не возникало. Другим нашим направлением была защита людей, работающих по трудовым договорам в негосударственном секторе. В соответствии с Вашим поручением в этой области также был обеспечен ежедневный контроль.

В результате представленных государством пакетов поддержки и административных мер количество трудовых договоров по негосударственному сектору не сократилось, напротив, с 1 апреля число трудовых договоров увеличилось на 51 тыс., а по сравнению с 1 января – на 73 тыс. Это еще раз показывает, что наш частный сектор очень активно присоединился к Вашему призыву, а количество трудовых договоров постоянно увеличивается, с одной стороны, благодаря административным мерам, с другой – чтобы воспользоваться государственной поддержкой.

Мы контролируем ежедневную динамику, и этот рост отражается в ней. Как я отметил, последние цифры на сегодняшний день - это рост на 73 тыс. по сравнению с 1 января и на 51 тыс. по сравнению с 1 апреля. Были также определены механизмы поддержки безработных и лиц, потерявших работу в результате пандемии, ввиду неформальной занятости. В рамках мер по созданию первоначально 50 тыс. оплачиваемых общественных рабочих мест уже со вчерашнего дня обеспечивается создание общественных рабочих мест и начался прием на работу. Мы предполагаем, что в течение десяти дней по всем регионам страны будут привлечены 50 тыс. наших безработных и ищущих работу граждан.

Нашим вторым основным мероприятием в этом направлении было осуществление единовременной выплаты в размере 190 манатов, являющейся прожиточным минимумом по стране. 7 апреля соответствующим распоряжением Кабинета Министров правила вступили в силу, и за последние шесть дней уже произведено 75 тыс. наличных выплат. На эти цели нашим гражданам выплачены средства в размере более 14 млн манатов.

Расширение программ страхования по безработице и самозанятости также является одним из направлений плана действий, и в этих рамках в нынешнем году планируется привлечь к программе самозанятости около 12 тыс. семей. Здесь учитываются как государственные средства, так и средства Всемирного банка и наших частных банков. С другой стороны, планируется упростить механизм страхования по безработице, охватив им 20 тыс. человек, и этот механизм будет преимущественно поддерживать наших граждан в период поиска работы.

Господин Президент, четвертое направление плана мероприятий - защита наиболее уязвимых слоев. В связи с этим прежде всего планируется обеспечить устойчивость социальных выплат, и средства Государственного фонда социальной защиты в размере 200 млн манатов направляются именно на это. Другое мероприятие - механизм поддержки наших одиноких пожилых людей старше 65 лет. В этих рамках 15 тыс. одиноких пожилых людей взяты на полное социальное обслуживание, и они ежедневно обслуживаются социальными работниками. Здесь также к Вашему призыву очень активно присоединились наши бизнес-круги, и на сегодняшний день в апреле наши компании, организации и государственные стуктуры оказали продовольственную помощь 14 тыс. таких семей. В последующие 15 дней планируется оказать помощь еще 30 тыс. семей. Это тоже своего рода показатель участия наших социальных партнеров в Вашем призыве и социальной солидарности.

В результате упрощения условий адресной социальной помощи и продления срока ее действия в период особого карантинного режима мы планируем дополнительно охватить еще 14 тыс. семей, что составляет 62 тыс. человек. В результате уже на сегодня 79 тыс. семей охвачены механизмом адресной помощи. С 1 апреля по сегодняшний день этой программой воспользовались 9 тыс. семей, или 35 тыс. человек. Этой программой охвачены в общей сложности 330 тыс. членов 79 тыс. семей.

Кроме того, постановлением Кабинета Министров утверждено предоставление населению дополнительных 100 кВт/ч в результате увеличения льготного лимита на электроэнергию, что является одной из форм социальной поддержки нашего населения. В то же время были утверждены соответствующие правила для поддержки студентов, относящихся к уязвимой категории населения. В этих рамках плата за обучение 17 тыс. студентов в 2020 году будет погашаться государством. В целом, эта программа, пакет занятости и социальный пакет охватывают 2 миллиона наших граждан и будут полностью реализованы в короткие сроки, о чем Вам будет доложено.

В заключение еще раз хочу выразить уверенность в том, что под Вашим руководством, при поддержке нашего уважаемого Первого вице-президента все последствия пандемии будут устранены.

Большое спасибо, господин Президент.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Вот уже определенное время идет работа, связанная с неформальной занятостью, об этом мне регулярно докладывают. В прошлом году году в этом направлении также наблюдалась позитивная картина, то есть, количество трудовых договоров увеличивается. Считаю, что нынешний период пандемии должен послужить уроком для тех, кто все еще работает в тени. Я неоднократно обращался и к предпринимателям, и к работникам: выходите из тени, заключайте трудовые договора. Если не будет трудового договора, то вы не сможете получать пенсию, медицинское страхование. Если вы безработный и не прошли регистрацию, то не сможете получать пособие по безработице. Вы отметили, за короткий срок количество трудовых договоров увеличилось на десятки тысяч. Поэтому считаю, что в нынешних условиях нам необходимо уделять этой сфере еще больше внимания. Считаю, что как благодаря просветительской работе, так и, конечно, в результате административных мер, мониторингов и институциональных реформ мы сможем значительно сузить сферу охвата неформальной занятости, и работа в этом направлении должна продолжаться. Заключение 70 тысяч новых трудовых договоров свидетельствует о том, что резервов еще много, и нынешняя тяжелая ситуация должна, как говорится, стать путеводителем для тех, кто сегодня работает в тени.

Что касается оплачиваемых общественных работ, то в начале года мы планировали создать 37 тысяч оплачиваемых рабочих мест. В результате пандемии их число достигло 50 тысяч. Но все же посмотрите, если особенно в регионах появится дополнительная потребность в этом, то сообщите, может, мы выделим дополнительные средства, чтобы в этот трудный период обеспечить людей работой.

Считаю, что привлечение 12 тысяч человек к программе самозанятости - очень хороший результат. Особенно если учесть, что мы начинали примерно с 3, 4, 5 тысяч. Но, как я сказал во вступительном слове, вы тоже сообщили мне об этом, есть десятки тысяч запросов. Конечно, обеспечить эту потребность непросто, потому что каждый вопрос рассматривается в отдельности, порой некоторые люди не способны выполнять эти работы, другие - получают средства, а затем продают их. Такие факты тоже имеются. Есть мировая практика. Как мне сообщили, в мировой практике коэффициент успеха программы самозанятости составляет около 50 процентов. Что же касается Азербайджана, то он выше. Однако граждане, привлеченные к этой программе, должны знать, что если они будут неправильно использовать предоставленные им возможности, то утратят их, и во второй раз такие условия для них создаваться не будут. Поэтому прошу, если кому-то предоставлено средство, пусть не продает его, а эффективно использует, создает устойчивый, постоянный источник дохода для себя. Наша основная цель заключается в том, чтобы люди создали для себя самостоятельные источники дохода и могли содержать свои семьи. Поэтому изучение возможностей 12 тысяч человек требует много времени, и здесь необходимо очень точно взвесить критерии, чтобы принцип справедливости был обеспечен в полной мере.

Считаю, что в нынешних условиях защита уязвимых слоев населения – вы сообщили об этом – является важнейшим вопросом. Мы должны поддержать их, оказывать им помочь. Сегодня весь наш народ должен продемонстрировать и демонстрирует эти прекрасные качества, которые веками хранил азербайджанский народ. Как вы отметили, бизнес-круги своими инициативами оказывают помощь неимущим, и я приветствую это. Это - проявление социальной ответственности бизнеса. Пусть каждый чем может помогает одиноким, пожилым, людям из уязвимых слоев населения. Конечно, государство взяло на себя данную функцию, делает и будет делать это. Однако то, что бизнес-круги в этих условиях присоединились к данной работе, а отдельные люди по своей инициативе помогают нуждающимся гражданам, меня безгранично радует. Хочу выразить им свою признательность. Местные исполнительное органы должны создать условия для того, чтобы они оказывали эту помощь в большем объеме. Что же касается студентов из уязвимых слоев, то, как вы отметили, государство обеспечит оплату обучения 17 тысяч студентов. Это – прекрасный шаг, и должен быть полный контроль за этим, чтобы никто не остался в стороне от данной программы.

Введены льготы, связанные с коммунальными платежами. Считаю, что полное исполнение социального пакета, связанного с пандемией, окажет серьезную помощь гражданам в период карантина и пандемии.

В то же время нельзя забывать и программы, намеченные в начале года. Я уже говорил об этом во вступительном слове. Обеспечение семей шехидов квартирами – в этом направлении до конца года нам необходимо предоставить 1500 квартир. Сколько семей шехидов обеспечены домами в первые 3 месяца? Проинформируйте об этом.

Министр Сахиль Бабаев: Уважаемый господин Президент, уже полностью приобретены дома для 180 семей шехидов. Приобретаются дома и квартиры еще для 200 семей шехидов. Просто из-за того, что массовые мероприятия в условиях особого карантинного режима не проводятся, мы не можем предоставить их. Как только режим закончится, у нас уже будет готово более 300 таких квартир.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Карантинный режим не должен помешать сельскохозяйственным работам. Поэтому даны соответствующие указания. Потому что, как вы знаете, некоторым людям приходится выезжать из одного района в другой в связи с сезонными работами. Поэтому коль скоро работа междугородного транспорта приостановлена, надо отдельно обсудить этот вопрос и создать все условия, чтобы карантинный режим не создал для нас проблем в области сельского хозяйства и было обеспечено передвижение людей. Оперативному штабу дано указание по данному вопросу. Уверен, что это указание будет выполнено.

В первом квартале рост в сельском хозяйстве составил 3,7 процента. В растениеводстве получены еще более высокие результаты, достигнут 13-процентный рост. Если учесть, что в прошлом году рост в растениеводстве также был высоким, то это говорит об успешном, динамичном развитии данной отрасли. Что касается животноводства, то для того, чтобы добиться здесь развития, нужно больше времени. Здесь также достигнут более чем 3-процентный рост.

В этом году планируется выделить предпринимателям, занятым в сельскохозяйственной сфере, кредиты из Фонда развития предпринимательства. В особенности, считаю, что в нынешних условиях следует уделять больше внимания сфере сельскохозяйственной переработки, так как мы должны создать цепочку добавленной стоимости и постараться поставлять как на внутренний, так и на внешние рынки больше готовой продукции. Это также будет способствовать созданию новых рабочих мест. Конечно, нельзя забывать и представителей малого предпринимательства. Мне известно, что у Министерства сельского хозяйства есть некоторые предложения. Поэтому слово для выступления с сообщением о подготовке к сельскохозяйственным работам, предстоящих работах, проблемах предоставляется министру сельского хозяйства Инаму Керимову.

Х Х Х

Министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал:

-Уважаемый господин Президент.

В соответствии с Вашими поручениями постоянно принимаются меры, направленные на развитие аграрного сектора.

Деятельность в аграрном секторе сегодня строится в соответствии с требованиями особого карантинного режима. Наряду с этим, в соответствии с Вашими поручениями принимаются необходимые меры для минимизации влияния карантинного режима на сельское хозяйство. Нынешний период пришелся на время интенсивных агротехнических мероприятий в сельском хозяйстве и весеннего сева. Согласно инструкции Кабинета Министров для непрерывного проведения сельскохозяйственных работ налажена совместная работа с Министерством внутренних дел и местными органами исполнительной власти. В настоящее время в регионах осуществляется поставка и продажа минеральных удобрений, пестицидов, семян, обеспечено неограниченное передвижение сельскохозяйственной техники. Перевозка сельскохозяйственной продукции осуществляется без ограничений автомобилями средней грузоподъемности и большегрузными автомобилями. На сегодняшний день серьезных проблем с обеспечением населения сельскохозяйственной продукцией в период особого карантинного режима не зафиксировано.

На 2020 год по республике зерном засеяно более 1 млн. гектаров площадей. На 641 тыс. гектаров засеяна пшеница, а на 369 тыс. гектаров – ячмень. В настоящее время на полях проводятся интенсивные агротехнические мероприятия, вегетационные поливы.

В этом году прогнозируется засеять хлопком площади в 100 тыс. гектаров по 21 району республики. В ближайшие дни на посевных площадях начнется интенсивный посев. Уже подписаны договора с более чем 19 тыс. производителями, приняты меры для обеспечения посевных площадей семенами, удобрениями, пестицидами.

Принимаются меры для других весенних посадок – табака, сахарной свеклы, бахчевых, картофеля.

С целью удовлетворения потребностей фермеров в удобрениях в страну импортировано необходимое количество минеральных удобрений. Кроме того, с этого года в удовлетворении спроса на удобрения стал играть важную роль карбамид – удобрение, которое производится внутри страны. В период карантинного режима компании-поставщики для обеспечения хозяйств удобрениями организовывают в районах и селах мобильные продажи.

Продолжается подготовительная работа к жатве зерновых. В настоящее время в республике насчитывается более 1700 зерноуборочных комбайнов. Районными отделениями ОАО "Агролизинг" к уборке урожая будут привлечены 728 комбайнов. Кроме того, по Вашему поручению планируется дополнительно приобрести 125 комбайнов. При государственной поддержке частный сектор также закупает необходимую технику. В целом комбайнов в стране достаточно, чтобы удовлетворить спрос во время уборки зерна.

С января этого года фермерам предоставляются субсидии по новому механизму. Субсидии выплачиваются только посредством системы электронного сельского хозяйства. На сегодняшний день в системе электронного сельского хозяйства зарегистрировано более 484 тыс. фермеров, а свыше 357 тыс. фермеров объявили подали заявки на осенний посев. На сегодняшний день субсидии выплачены уже более 321 тыс. фермеров.

Уважаемый господин Президент, наряду с отмеченными, хотел бы довести до Вашего внимания ряд трудностей, с которыми сегодня сталкиваются наши фермеры. Одна из них связана с изменением климата. Сильная засуха, наблюдаемая в период вегетации озимых, серьезно повлияла на сельское хозяйство. В сентябре-феврале годовое количество осадков по республике было значительно ниже нормы, что создает трудности при орошении посевных площадей.

В настоящее время при координации Кабинета Министров совместно с ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" началось принятие мер по устранению дефицита воды на местах. Кроме того, планируется работа по управлению водными ресурсами и их учету через электронную систему.

Другой проблемой, с которой сталкиваются наши фермеры, является ограниченный доступ к малым кредитам во время посевного сезона. Потому, что банки в большинстве случаев требуют от фермеров для получения льготных кредитов закладывать свои квартиры в Баку. Однако, согласно Вашему Указу, подписанному несколько дней назад, сформирован механизм предоставления фермерам беззалоговых сельскохозяйственных кредитов. Я хотел бы передать просьбу всех наших фермеров выделить дополнительные финансовые средства для реализации этого Указа. От имени сельских тружеников выражаем Вам глубокую признательность за эту поддержку и постоянную заботу об улучшении благосостояния фермеров. Заверяем Вас в том, что мы мобилизуем все силы и возможности для достойного выполнения и в этом году поставленных перед нами задач.

Большое спасибо, господин Президент.

Х Х Х

Глава государства подвел итоги совещания.

Заключительное выступление Президента Ильхама Алиева

- Еще раз хочу сказать, что в последние годы в области сельского хозяйства происходят позитивные перемены. Исполняется Программа электронного сельского хозяйства. Усовершенствован механизм предоставления субсидий фермерам, и уже выданы карты. Это очень позитивный факт. То есть, сельское хозяйство должно отвечать современным стандартам. В таком случае, конечно же, возрастет урожайность, люди, работающие в селе, будут затрачивать труд, в то же время, мы обеспечим внутренний рынок и сможем поставлять на внешние рынки продукцию в более широком ассортименте. Основной вопрос, связанный с сельским хозяйством, - повысить урожайность. Министерство сельского хозяйства уже работает в данном направлении, можно сказать, что урожайность по всем видам выращиваемой продукции с каждым годом увеличивается. Однако нам следует знать, что население растет, будет расти и внутреннее потребление. Поэтому сельскохозяйственное производство должно развиваться высокими темпами, чтобы мы могли обеспечить внутренние потребности, а также поставлять нашу продукцию на экспортные рынки.

Считаю, что для решения отмеченных вами вопросов необходимо выделить дополнительные средства. Следует предусмотреть выделение средств из Pезервного фонда Президента для предоставления микрокредитов. Считаю, что на эти цели может быть выделено 30 миллионов манатов, необходимо подготовить и представить мне проект соответствующего Распоряжения.

То, что вы сказали о засухе, - это очень серьезный вопрос, вызывающий большое беспокойство, так как эта тенденция может продолжаться. Как вам известно, в мире есть большая озабоченность в связи с изменением климата. Некоторые прогнозы говорят о том, что, возможно, через десять, двадцать лет в Азербайджане не исключен процесс опустынивания. Поэтому нам уже сейчас надо быть готовыми к этому. Засуха в прошлом году создала нам очень большие проблемы, такой засухи не помнят даже пожилые люди. В этом году также ожидается засуха. Поэтому мобилизация наших водных ресурсов, их рациональное использование становятся приоритетным вопросом. Ни для кого не секрет, что там, где есть вода, растет и урожайность, повышается заработок людей. Именно с этой целью в нашей стране было реализовано несколько важных широкомасштабных проектов. Если бы не были своевременно построены водохранилища Шамкирчай и Тахтакерпю, не проложены каналы, то в районах, питающихся этой водой, могли возникнуть большие трудности. В течение последних нескольких лет мы обеспечиваем подачу воды на земельные участки площадью примерно в сто тысяч гектаров. Это земли, которые в свое время не орошались или орошались не на должном уровне. Поэтому чтобы и дальше обеспечивать потребности сельского хозяйства и фермеров в этой области нужно составить новую программу. Мы не можем работать старыми методами, так как их эффективность не оправдывает себя. Сегодня в мире технологии развиваются во всех областях, в том числе в области мелиорации. Мы не можем сегодня выполнять эту работу дедовскими методами. Должны внедряться новые технологии. Как мне сообщили, в некоторых местах потеря воды доходит до 40-50 процентов. Несмотря на то, что в последнее время в эту сферу вложены крупные инвестиции. Однако построенные в свое время установки, большая часть инфраструктуры сгнили и не позволяют поставлять воду, кроме того, эти утечки приводят к засолению почвы. Поэтому здесь нам наносится двойной ущерб. Следует также знать, что наши водные ресурсы не такие уж большие, основные источники воды у нас формируются за пределами наших границ. Поэтому для нас важна каждая капля воды. Необходимо серьезно заняться этим вопросом. Можно сказать, что все построенные в советское время водоканалы - земляные. В последнее время мы строим только бетонные каналы и бетонируем построенные в свое время земляные каналы. Таким образом, мы предотвращаем потерю воды. Однако считаю, что мы должны смотреть дальше. Развитые страны мира, в частности, страны с таким же климатом, как у нас, накопили опыт, там достаточно высокая урожайность, этот опыт необходимо применять в Азербайджане.

Поэтому считаю, что для достижения серьезного продвижения в этой области необходимо создать специальную комиссию. Для рационального использования водных ресурсов будет создана комиссия. Считаю, что комиссию должен возглавить заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, так как в период работы министром экономики он активно занимался этим вопросом и регулярно докладывал мне. В комиссии должны быть представлены руководители соответствующих структур – министр сельского хозяйства, министр экономики, министр экологии и природных ресурсов, руководители Акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство", Акционерного общества "Азерсу" и других соответствующих структур, чтобы был подготовлен план конкретных мероприятий. Можно сказать, что сейчас имеются материалы и информация, связанные с анализом. Главный вопрос в том, что мы должны сделать, какие шаги предпринять. Наверное, надо также привлечь иностранных специалистов, чтобы они дали нам хорошие советы. Мы должны ценить каждую каплю воды.

Таким образом, наше сегодняшнее совещание завершается. Должен отметить, что, конечно, наши экономические и социальные планы не меняются. Хотя коронавирус и оказал определенное влияние на наши планы, он не может заставить нас свернуть с основного пути. Конечно, сегодня все наши усилия направлены на борьбу с коронавирусом. И это естественно. Именно с этой целью моим Распоряжением создан Оперативный штаб под руководством премьер-министра. Штаб работает очень эффективно, круглосуточно. Я, можно сказать, круглосуточно нахожусь в контакте. В течение дня мы, наверное, раз 5-6 созваниваемся, разговариваем. Могу сказать, что если бы в свое время не были предприняты эти шаги, не была проведена очень серьезная координация, то сегодня мы могли бы столкнуться с еще большими проблемами. На сегодняшний день нам удалось предохранить себя, можно сказать, от очень больших проблем. Динамика последних двух дней, то есть, динамика между числом больных и выздоровевших вселяет определенный оптимизм. Но мне пока не хочется забегать вперед, пока еще проводится анализ. Как вам известно, карантинный режим находится в силе до 20 числа. В течение предстоящей недели как Оперативный штаб, так и все остальные соответствующие структуры должны представить свои предложения о том, какие шаги мы должны предпринять после 20-го числа, останется ли в силе карантинный режим, и если останется, то в какой форме, когда мы можем приступить к смягчению. Мы должны точно знать все это. Еще раз хочу сказать: основная задача – уберечь наш народ от этого заболевания. Экономику можно восстановить. Мы сейчас активно работаем и будем работать, чтобы преодолеть эту ситуацию с минимальными потерями.

Последовательно предпринимаются действия, связанные с коронавирусом. В настоящее время больные проходят лечение более чем в 20 больницах. В то же время граждане размещены на карантин в 4-5-звездочных отелях, в том числе в Деревне атлетов. Мы уже провели более 70 тысяч тестов, и по количеству проведенных тестов находимся на 30-м месте в мировом масштабе. Проявляется внимание к врачам, их заработная плата увеличена в 3, 4, 5 раз. Мы приступили к производству масок, одно предприятие уже стало функционировать. Как мне сообщили, начинает функционировать и другое предприятие. Это тоже очень позитивный факт. Уже началось строительство 10 больниц модульного типа. Шесть из них будут построены государственным, а четыре – частным сектором. В конце прошлого месяца была сдана наша самая современная больница – "Ени клиника". Это самая современная клиника на 575 коек была передана в распоряжение инфицированных коронавирусом. На открытии клиники я отметил, что из-за этой болезни мы сдали данную клинику несколько раньше срока, и она постепенно начинает функционировать. По последним данным, на лечении в этой клинике уже находятся 100 инфицированных коронавирусом. Значит, там продолжается процесс сдачи коек, и все возможности максимально мобилизованы.

Лучшую оценку проводимой нами в этой области работы дает азербайджанский народ. Еще раз хочу сказать, что я получаю тысячи электронных писем. В них выражается признательность за проделанную работу. Всемирная организация здравоохранения, высоко оценивая нашу работу, назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с коронавирусом.

Все это дает основание сказать, что мы преодолеем и эту беду, победим в этой борьбе. Как народ, мы уже проявили единство, солидарность, сейчас мы должны продемонстрировать больше ответственности и дисциплины. В таком случае мы выйдем из этой тяжелой ситуации с честью и малыми потерями.

Желаю азербайджанскому народу здоровья и счастья. Спасибо.