Солтан Мамедов: Фонд Гейдара Алиева в эти трудные дни готов оказать необходимую помощь каждому гражданину

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева в эти трудные дни готов оказать необходимую помощь каждому гражданину, сказал директор департамента Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов на презентации проекта REACT-C19, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что Фонд Гейдара Алиева в рамках своей социальной миссии всегда оказывает поддержку развитию здравоохранения в стране. По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, структура тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения.

"С первых дней борьбы с угрозой коронавируса мы начали оказывать поддержку TƏBİB и министерству здравоохранения. В связи с этим в стране были установлены и сданы в эксплуатацию четыре полностью автоматизированные лаборатории производства Германии, которые расположены в Баку, Джалилабаде и Гяндже и две - в городах Сумгайыт и Шеки. Для проведения качественных тестов лаборатории были обеспечены комплектами тестов производства Германии и Англии", - сказал он.