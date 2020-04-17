Фальшивые "выборы" в Ханкенди, или Импульс к вспышке эпидемии

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса в очередной раз выявила очевидные ошибки государственной политики Армении, которая становится все более непоследовательной с приходом к власти в Ереване премьер-министра Пашиняна. Он делает все возможное не только для того, чтобы завести переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в тупик, но и ставит под сомнение "главный принцип", который сам же постоянно озвучивает в своих выступлениях, о т.н. «праве народа Карабаха на самоопределение».

Он в очередной раз растоптал права карабахских армян, проведя так называемые "президентские и парламентские выборы" в Нагорном Карабахе в условиях объявленного из-за пандемии коронавируса карантина на территории Армении. Эти «выборы» в очередной раз стали ярким показателем того, насколько глубоко погрязли в своей лжи ереванские власти и какую "ценность" для них представляют карабахские армяне. Последние, в знак протеста, даже провели в Ханкенди митинг против "выборов" и фальсификаций, которые осуществлялись в условиях пандемии коронавируса в интересах политических амбиций Пашиняна и его карабахских ставленников. Очевидно, что проведя "выборы", они тем самым создали очаг распространения коронавируса на оккупированных территориях Азербайджана. "Избирательный процесс" привел к скоплению людей и угроза вспышки коронавируса многократно возросла. Карабахские армяне требовали равных прав, режима карантина, как в Армении, в условиях распространения коронавируса. В Армении карантинный режим был введен 16 марта, были закрыты въезды и выезды, все учебные заведения, а также запрещены любые публичные мероприятия.

В очередной раз ереванские власти, не считаясь с интересами населения области, 14 апреля провели в Ханкенди т.н "выборы". В нарушение повсеместно принятых в мире мер самоизоляции власти в принудительном порядке согнали людей к избирательным урнам. Благодаря припискам, массе нарушений, привлечению к голосованию личного состава оккупационной армии Армении они сфальсифицировали эти т.н. "выборы" и объявили победителем ставленника Пашиняна - Араика Арутюняна, за которого якобы проголосовали 40 тысяч избирателей. Армянской пропаганде не впервой лгать, однако утверждения о таком количестве проголосовавших, при том, что в Карабахе проживает всего-то около 50–60 тысяч человек - это уже вопиющая ложь.

Эти т.н. "выборы" были объявлены незаконными не только Баку, но и всеми странами мира. В то время когда мировое сообщество обеспокоено повсеместным распространением коронавируса, сфабрикованные в Ханкенди т.н. "выборы" ясно показали фактическое отношение армянских властей к живущим в Карабахе армянам, нанеся очередной удар по их самолюбию. Говоря на публике о "праве карабахских армян на самоопределение", направляя поздравления по поводу «свободных и демократических выборов», премьер-министр Армении Пашинян в то же время проявил безразличие к элементарному праву карабахских армян на жизнь. Чем дальше, тем больше становится очевидным, что карабахские армяне не нужны Еревану, своими хронически неразрешимыми проблемами они обременяют Армению, само выживание которой в посткоронавирусный период вызывает серьезные сомнения.

Директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

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