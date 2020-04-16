Посол Франции в Азербайджане направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо
БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Закари Грос направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо.
"Господин Президент Азербайджанской Республики.
Человечество находится лицом к лицу с тяжелой проблемой, вызванной коронавирусом. Пандемия подвергла испытаниям и Францию, и Азербайджан.
В это трудное время освещение Центра Гейдара Алиева в цвета флага Франции вечером 5 апреля было высоко оценено в нашей стране как ценный жест солидарности.
От имени Президента Франции Эмманюэля Макрона и всех французов выражаю Вам свою признательность за такое исключительное выражение этой дружбы.
Господин Президент, прошу принять мое глубокое почтение к Вам", - говорится в письме.
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