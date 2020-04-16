Али Гусейнли: Регистрация новых политических партий послужит совершенствованию политической системы в стране

БАКУ/Trend/ - Регистрация новых политических партий послужит совершенствованию политической системы в стране.

По данным Trend, об этом заявил председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли, комментируя регистрацию новых партий со стороны Министерства юстиции.

"Оценив решение коллегии Министерства юстиции как положительное, председатель комитета отметил, что, хотя эти партии существуют уже много лет, они действуют без регистрации. В настоящее время регистрация политических партий является проявлением новых политических отношений в нашей стране",-сказал он.

Али Гусейнли подчеркнул, что реформы, проводимые в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, охватывают и политическую систему. В настоящее время, несмотря на различные политические взгляды, диалог с политическими силами, выступающими в интересах национальной государственности, интересов государства, еще более углубляется.

Депутат напомнил, что впервые в Милли Меджлисе шестого созыва депутат, представляющий оппозиционную партию, был избран заместителем спикера Милли Меджлиса. Также среди председателей и заместителей председателей комитетов были представители оппозиционных партий.

"Все это также служит для улучшения многопартийности в Азербайджане,а регистрация новых политических партий послужит построению отношений на более здоровой основе", - подчеркнул председатель Комитета Милли Меджлиса.