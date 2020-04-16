МИД Азербайджана поблагодарил Грузию за солидарность

БАКУ/Trend/ - МИД Азербайджана поблагодарил Грузию за послание солидарности.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерства на странице в Twitter.

"Освещая телевизионную башню в Тбилиси цветами азербайджанского флага, Грузия продемонстрировала солидарность с Азербайджаном. Спасибо, дружественная Грузия!",-отмечается в сообщении.

Отметим, что телевизионная башня в столице Грузии -Тбилиси была освещена цветами азербайджанского флага.Вечером телевизионная башня начала светиться в синем, красном и зеленом цветах.