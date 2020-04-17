Сегодня состоится очередное пленарное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, в начале заседания будет заслушан «Годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов».

Также будут обсуждены законопроекты о поправках в закон «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», во «Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана», в законы «О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана», "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "75-летие победы в Великой Отечественной войне", в Уголовный и Миграционный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и в другие законы.

В целом в повестку вошли 24 вопроса.

(Автор: Эльчин Мехтиев)