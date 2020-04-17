ООН выразила признательность Азербайджану за солидарность

БАКУ/Trend/ - Представительство ООН в Азербайджане выражает глубокую признательность Центру Гейдара Алиева за размещение флага Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) над одним из главных архитектурных символов Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

"Мы высоко ценим данную солидарность и поддержку. ВОЗ, находящаяся в эпицентре борьбы, совместно с тысячами своих сотрудников поддерживает государства-члены, борющиеся с коронавирусом, и их население, особенно тех, кто страдает от этой пандемии, с помощью предоставления консультаций, обучения, оборудования и жизненно важных услуг.

ВОЗ и другие структуры ООН тесно сотрудничают с правительством Азербайджана и другими партнерами для оперативного решения проблем, вызванных пандемией COVID-19 в стране.

Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать преодоление Азербайджаном этого сложного испытания. Мы вместе сильнее и вместе преодолеем этот кризис",- отмечалось в сообщении ООН.

Отметим, что с целью демонстрации поддержки Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) 16 апреля над зданием Центра Гейдара Алиева была произведена видеопроекция флага Всемирной Организации Здравоохранения.

Отметим, что с третьего апреля на здание Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки проецируется флаг одного из государств, пострадавшего от вируса. Таким образом, Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, где широко распространен COVID-19.

До сих пор на здании Центра были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России, Испании, Турции, Великобритании, США, Грузии, стран Европейского Союза и ВОЗ.