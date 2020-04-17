Милли Меджлис Азербайджана направил ПАСЕ письмо-протест
БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис Азербайджана направил письмо-протест Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за то что, то она не проявила никакого отношения к вымышленным "выборам", проведенным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.
Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.
Лента новостей
Верим, что благодаря мерам, осуществляемым под Вашим руководством, в нашей стране с пандемией будет покончено – письмо Президенту Ильхаму Алиеву от семьи Национального героя
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи (ФОТО)
Али Гусейнли: Регистрация новых политических партий послужит совершенствованию политической системы в стране
Вугар Байрамов: Решения в Азербайджане относительно режима карантина будут приниматься в зависимости от масштаба и географии распространения коронавируса
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям оказана помощь (ФОТО)