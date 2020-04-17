Милли Меджлис Азербайджана направил ПАСЕ письмо-протест

БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис Азербайджана направил письмо-протест Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за то что, то она не проявила никакого отношения к вымышленным "выборам", проведенным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.