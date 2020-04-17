Парламент Азербайджана выразил ПАСЕ протест (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:23)
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил письмо протеста Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в связи с отсутствием реакции на проведение Арменией т.н. "выборов" на оккупированных территориях Азербайджана.
Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.
Гафарова отметила, что отсутствие реакции ПАСЕ вызывает сожаление.
Председатель Милли Меджлиса также раскритиковала антинациональные силы, подчеркнув, что они служат интересам армян.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
Потомок Толстого и Станиславского обратился к родному Азербайджану из Франции – эксклюзивное интервью (ФОТО)
Она прилетела на Северный Кипр дней на 40, а осталась… – как коронавирус повлиял на творчество Асмер Нариманбековой (ФОТО, ВИДЕО)
Лента новостей
Предложения и рекомендации 31 депутата по отчету за прошлый год были направлены в Кабмин Азербайджана
Верим, что благодаря мерам, осуществляемым под Вашим руководством, в нашей стране с пандемией будет покончено – письмо Президенту Ильхаму Алиеву от семьи Национального героя
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи (ФОТО)
Али Гусейнли: Регистрация новых политических партий послужит совершенствованию политической системы в стране
Вугар Байрамов: Решения в Азербайджане относительно режима карантина будут приниматься в зависимости от масштаба и географии распространения коронавируса