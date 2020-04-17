Парламент Азербайджана выразил ПАСЕ протест (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил письмо протеста Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в связи с отсутствием реакции на проведение Арменией т.н. "выборов" на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.

Гафарова отметила, что отсутствие реакции ПАСЕ вызывает сожаление.

Председатель Милли Меджлиса также раскритиковала антинациональные силы, подчеркнув, что они служат интересам армян.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)