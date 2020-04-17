Сиявуш Новрузов: Необходимо принять отдельный законопроект "О муниципальных выборах" (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане важно принятие отдельного законопроекта "О муниципальных выборах".

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает в пятницу Trend.

По его мнению, вопрос, связанный с муниципальными выборами, должен быть изъят из Избирательного кодекса: "Муниципалитеты функционируют с учетом мнений и предложений избирателей".

Новрузов напомнил, что в прошлом году в Азербайджане прошли муниципальные выборы: «В Азербайджане 125 избирательных округов. Но муниципальные выборы проводятся только в 118 из них. На оккупированных территориях Азербайджана муниципальные выборы не проводятся более 20 лет».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)