В Азербайджане в период карантина парламентские заседания будут проводиться 2 часа (версия 2)

Первая версия в 12:14 (заголовок изменен)

БАКУ /Trend/ - Предложено проведение заседаний парламента Азербайджана продолжительностью два часа в период карантина.

С этим предложением выступил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, сообщает в пятницу Trend.

Председатель добавил, что на выступления необходимо выделять 5 минут, а на заседания - 2 часа: «Если обсуждение вопросов будут продолжаться более двух часов, то необходимо делать перерыв».

В результате голосования предложение было принято в рамках заседания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)