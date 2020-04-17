В Азербайджане в период карантина парламентские заседания будут проводиться 2 часа (версия 2)
Первая версия в 12:14 (заголовок изменен)
БАКУ /Trend/ - Предложено проведение заседаний парламента Азербайджана продолжительностью два часа в период карантина.
С этим предложением выступил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, сообщает в пятницу Trend.
Председатель добавил, что на выступления необходимо выделять 5 минут, а на заседания - 2 часа: «Если обсуждение вопросов будут продолжаться более двух часов, то необходимо делать перерыв».
В результате голосования предложение было принято в рамках заседания.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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