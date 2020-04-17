Парламент Азербайджана принял отчет о муниципалитетах (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял отчет о муниципалитетах, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что годовой доклад органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов, представил на заседании парламента сегодня замминистра юстиции Вилаят Захиров.

По его словам, в 2019 году в минюст поступили 80 261 муниципальный акт (на 11% больше, чем в 2018 году) для рассмотрения в порядке административного контроля, в том числе минюст Нахчыванской АР провел юридическую экспертизу 1796 актов.

В результате 77 427 актов (96,6%) были объявлены соответствующими законодательству, сказал Захиров.

Замминистра юстиции сказал, что в 2019 году за несвоевременное представление копий муниципальных актов органу, осуществляющему административный контроль над деятельностью муниципалитетов, и препятствование в расследовании в отношении 131 должностного лица муниципалитетов были составлены и направлены в суды протоколы об административном правонарушении. По этим протоколам 112 председателей муниципалитетов были привлечены к административной ответственности, 19 протоколов - на стадии рассмотрения.

В прошлом году в результате административного контроля муниципальных актов и рассмотрения обращений в Азербайджане на основании замечаний минюста муниципалитетами были аннулированы муниципальные акты о незаконной передаче в собственность 305 гектаров земельных участков, 6 664 гектаров – в аренду и 50 гектаров – в пользование, засчитанные судами как недействительные.

После обсуждений отчет был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)