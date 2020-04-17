Президент Ильхам Алиев поздравил Православную христианскую общину Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил православную христианскую общину Азербайджана со священной Пасхой.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас – всю христианскую общину Азербайджана - со священной Пасхой, передаю всем вам самые сердечные пожелания.

Представители разных народов и вероисповеданий веками живут в Азербайджане, где пересекаются различные цивилизации, в условиях мира, добрососедства, взаимного доверия и взаимопонимания. Сохранение обладающих глубокими историческими корнями традиций толерантности, пропаганда и поощрение общественных отношений, опирающихся на мультикультуральные ценности – одно их важнейших направлений политики, проводимой Азербайджанским государством.

Сформировавшиеся в Азербайджанской Республике образцовые отношения между государством и религией позволяют христианской общине, как и всем слоям общества, в полной мере пользоваться своими религиозно-духовными ценностями. С чувством удовлетворения хочу отметить, что православные христиане, занимающие свое место в нашем обществе, являются активными участниками происходящего в нашей стране большого процесса развития и созидания.

Дорогие соотечественники!

В этом году Пасха совпала со временем, когда человечеству угрожает опасная эпидемия, охватившая весь мир. Уверен, что наши соотечественники продемонстрируют высокую ответственность, согласие и организованность в борьбе с глобальным злом, с которым мы столкнулись, наш народ успешно преодолеет и это сложное испытание.

В день светлой Пасхи, считающейся символом обновления, возрождения, единства и равенства, еще раз желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия вашим семьям.

С праздником!", - говорится в поздравлении главы государства.