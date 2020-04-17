Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Иорданией о сотрудничестве в сфере культуры

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между министерством культуры Азербайджана и министерством культуры Иордании о сотрудничестве в сфере культуры", подписанного 10 декабря 2019 года в Баку.

Согласно Указу, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании министерство культуры Азербайджана обеспечит осуществление его пунктов.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить правительству Иордании уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании внутригосударственных процедур.