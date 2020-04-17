Утвержден Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере статистики между Азербайджаном и Нидерландами - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере статистики между Государственным комитетом статистики Азербайджана и Центральным бюро статистики Нидерландов, подписанного 22 января 2020 года в Баку.

В указе говорится, что после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании Государственный комитет статистики Азербайджана обеспечит осуществление его пунктов.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить правительству Нидерландов уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании внутригосударственных процедур.