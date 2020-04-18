Президент Ильхам Алиев: В течение двух месяцев государство должно ежемесячно выплачивать 190 манатов не 200 тысячам, а 600 тысячам человек

БАКУ /Trend/ - В течение двух месяцев государство должно ежемесячно выплачивать 190 манатов не 200 тысячам, а 600 тысячам человек.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

"Нам, конечно, необходимо шире решать проблемы малообеспеченных семей. До сегодняшнего дня мы предусматривали, что карантинный режим продлится до 20 апреля. Но сейчас он будет продлен. Число людей, обратившихся за помощью, значительно увеличилось. Сейчас эти обращения, заявки широко анализируются, и должна быть обеспечена максимальная прозрачность. На первоначальном этапе планировалось, что 200 тысяч человек получат от государства помощь в размере 190 манатов. Считаю, что, учитывая общую ситуацию и для усиления социальной защиты людей, мы должны довести число лиц данной категории до 600 тысяч. То есть, в течение двух месяцев государство должно ежемесячно выплачивать 190 манатов не 200 тысячам, а 600 тысячам человек", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что люди, относящиеся к данной категории, - это представители малообеспеченных слоев, в то же время это люди, потерявшие работу в связи коронавирусом, и неформально занятые.

"Государство берет на себя и их проблемы, хотя я неоднократно обращался к ним, говорил, что неформальной занятости надо положить конец, так как это создаст для вас проблемы. Вы не сможете получать страховку по безработице, пособие по безработице, пенсию, медицинскую страховку. В последнее время в результате деятельности Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства экономики и других соответствующих структур были заключены десятки тысяч новых трудовых договоров. Надеюсь, что после данной тяжелой ситуации люди, все еще работающие в теневой экономике, учтут это, поймут, что единственный путь – выйти из теневой экономики. Обращаюсь к предпринимателям: положите конец неформальной занятости. Еще раз обращаюсь к работникам: не работайте без трудового договора, требуйте. Если какой-то предприниматель не хочет заключать с вами трудового договора, сразу же сообщите об этом в Министерство труда и социальной защиты населения, в Министерство экономики, в Администрацию Президента. Мы накажем этого предпринимателя, этих предпринимателей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях, когда государство мобилизовало все свои ресурсы, обманывать его, уклоняться от налогов, обеспечивать свои материальные интересы, свою корысть – это предательство.

"Другого названия этому быть не может. Поэтому поручаю, чтобы в апреле–мае – в течение двух месяцев - 600 тысяч человек получали от государства 190 манатов в месяц. Прошу граждан, которые получат эти средства, для получения второй выплаты открыть банковские счета. Первая выплата будет произведена в этом месяце, поэтому, наверное, у некоторых людей не будет возможности открыть банковские счета. Но вторая выплата будет произведена в мае. До этого времени каждый из 600 тысяч человек должен открыть банковский счет и получить вторую выплату путем банковского перечисления. Это – наша просьба, это - наше требование. Поэтому в связи с данным вопросом сейчас перед вашим министерством стоят очень серьезные задачи. Вам предстоит в короткий срок обеспечить эти выплаты", - отметил Президент Ильхам Алиев.