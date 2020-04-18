ECFR: Новый подход Италии к Азербайджану и нагорно-карабахскому конфликту

БАКУ /Trend/ - На интернет-сайте Европейского Совета по внешним связям (ECFR) - одного из авторитетных мозговых центров Европы, на итальянском и английском языках опубликована статья исследователя постсоветского пространства в итальянском Институте международных политических исследований (ISPI) и Венецианском университете Ca Foscari, Карло Фраппи под названием "Новый подход Италии к Азербайджану и нагорно-карабахскому конфликту".

Как сообщает Trend со ссылкой на статью, в ней анализируются такие аспекты, как государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию 19-22 февраля текущего года, повлекший за собой качественный скачок в отношениях между двумя странами, новые взгляды Италии на отношения с Азербайджаном и урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также превращение Италии в одного из главных партнера Азербайджана на Западе.

Ниже представлен перевод статьи "Тесные связи с союзниками: Новый подход Италии к Азербайджану и нагорно-карабахскому конфликту" на русский язык:

"Хотя нынешние соглашения между Италией и Азербайджаном экономически важны, их политическая составляющая гораздо более важна, особенно в отношении нагорно-карабахского конфликта.

Для описания государственного визита Президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года чаще всего используется выражение "качественный скачок в двусторонних отношениях между Римом и Баку". Визит носит беспрецедентный характер в истории азербайджано-итальянских отношений. Значение многочисленных соглашений, подписанных в ходе визита, на итало-азербайджанские отношения крайне трудно переоценить. Количественный и институциональный состав азербайджанской делегации, сопровождающей Президента Ильхама Алиева, выступления на бизнес-форуме, организованном министерством иностранных дел Италии, соглашения, подписанные в ходе визита между двумя странами, обусловили качественный скачок в отношениях между двумя странами. Понятно, что значительные политические инвестиции, осуществленные официальным Баку в совместные отношения, были встречены в итальянском бизнес-сообществе с явным энтузиазмом и, что еще более важно, правительством Италии были предприняты ответные усилия в этом направлении. Официальный Рим охарактеризовал этот процесс сближения как "верный политический выбор для углубления отношений".

Несмотря на то, что большинство итальянских и иностранных СМИ, освещающих визит, обращают внимание на экономический характер соглашений, совместная декларация об усилении всестороннего стратегического партнерства, подписанная Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Италии Джузеппе Конте, впервые вывели отношения между двумя странами от традиционно ведущего энергетического сектора на новый уровень и включала такие сферы, как оборона, инфраструктура и инвестиции. Накануне открытия Транс-Адриатического газопровода, который углубит экономическое взаимодействие между Италией и Азербайджаном, две страны впервые придали "взаимовыгодному" партнерству конкретную форму. В рамках этого партнерства Азербайджан надеется на диверсификацию национальной экономики, Рим же уповает на возможности компенсировать свой значительно отрицательный платежный баланс.

Поэтому экономическое значение подписанных соглашений между Италией и Азербайджаном неоспоримо. Тем не менее, именно политический характер этих соглашений может привести к еще более прорывному скачку в отношениях между двумя странами.

В декларации привлекает внимание несоответствие позиций Италии с партнерами в Минской группе и ЕС.

Совместная декларация подтверждает поддержку сторон мирного урегулирования Нагорно-карабахского конфликта на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности национальных границ, являющихся основой международного права, традиционно обосновывающего претензии Азербайджана к оккупировавшей азербайджанские территории Армении.

Общий политический охват декларации не зависит от ее общей ссылки на основополагающие принципы Хельсинкского Заключительного акта и указывает на значительное отдаление от политики эквидстанции (принцип равноудаленности), проводимой Италией в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, политически важно отметить, что совместная декларация является первым итальянским заявлением по Нагорному Карабаху, в котором нет прямой ссылки на организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Минской группы - органа, который на протяжении почти трех десятилетий является посредником в переговорах между конфликтующими сторонами. Азербайджанские власти давно утверждают, что Минская группа, постоянным членом которой является и Италия, является неэффективной и предвзятой.

В этом контексте Рим сделал большую уступку Баку в совместной декларации, приняв четкую позицию по этому вопросу и, соответственно, ответив на заявления Азербайджана о том, что Запад придерживается двойных стандартов в своем подходе к затяжным конфликтам в Восточной Европе.

Италия позиционирует себя главным политическим (а не только экономическим) партнером Запада с Азербайджаном – “почти союзником”. В настоящее время трудно сказать, приведет ли качественный скачок в отношениях между Италией и Азербайджаном к какой-либо конкретной попытке возобновить переговоры по Нагорному Карабаху, что постоянно поддерживается итальянскими властями. В то же время трудно представить более уверенную политику Рима в направлении Южного Кавказа или за пределами приоритетов его деятельности.

Текст статьи можно также прочитать на итальянском и английском языках.

(Текст: Эльдар Джанашвили)