Азербайджано-грузинская граница будет закрыта до 4 мая
БАКУ /Trend/ - Азербайджано-грузинская граница будет закрыта до 4 мая.
Как передает Trend, решение об этом принял премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Лента новостей
Президенту пишут: Благодаря Вашей оперативной реакции на эти события, целенаправленным шагам, своевременным решениям наша страна успешно ведет борьбу с пандемией
В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования, 62 человека излечились, трое скончались – Оперативный штаб
Севиль Микаилова: План мероприятий, осуществляемый по поручению Президента Ильхама Алиева, нацелен на обеспечение безопасности каждого гражданина Азербайджана
Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана перечислило единовременные выплаты еще для 35 тыс. безработных
Посол: Иран осуждает любые действия, которые могут помешать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Минсвязи: В период особого карантинного режима почтовые отделения Азербайджана будут работать и в воскресенье
Хикмет Бабаоглу: В Азербайджане уже принимаются решения для восстановления экономики в постпандемический период
Вугар Байрамов: В условиях пандемии предпринимателям в Азербайджане предоставлены не только финансовая поддержка, но и льготы
Афет Гасанова: Президент Ильхам Алиев поставил задачу по более широкому решению проблем малообеспеченных семей
Господин Президент, Ваше отношение к здоровью народа как к важному фактору укрепило нашу веру в Вас - письма Президенту Ильхаму Алиеву
Муса Гасымлы: Среди мер борьбы с последствиями пандемии особое место занимает поддержка занятости и социального благополучия граждан Азербайджана
Эльнур Аллахвердиев: Нет никаких сомнений в восстановлении по окончании пандемии темпов экономического развития Азербайджана
Все шаги и меры, предпринимаемые руководством Азербайджана в борьбе с пандемией, направлены на улучшение социальной защиты и благосостояния граждан - российский эксперт