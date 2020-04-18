Азербайджано-грузинская граница будет закрыта до 4 мая (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджано-грузинская граница будет закрыта до 4 мая.

Как передает Trend, решение об этом принял премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В соответствии со статьей 25 закона Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», применяемый в стране особый карантинный режим был продлен до 00:00 часов 4 мая 2020 года. В связи с этим решение о временном закрытии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией продлено до 00:00 часов 4 мая 2020 года.