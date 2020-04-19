Муса Гулиев: Президент Ильхам Алиев поддержал и продолжает поддерживать защиту благосостояния людей в самые трудные времена

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев поддержал и продолжает поддерживать защиту благосостояния людей в самые трудные времена.

Об этом сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Гулиев отметил, что в рамках борьбы с коронавирусом? в Азербайджане проводятся многогранные мероприятия.

"Как известно, меры социальной защиты осуществляются в основном по трем направлениям: социальное обеспечение, социальная помощь и социальная поддержка. Правительство Азербайджана осуществляет меры социальной защиты по всем трем направлениям оперативно, мобилизуя все ресурсы, а также учитывая доступность к услугам малоимущих людей в карантинном режиме.Мало того, что не было никаких задержек в предоставлении социального обеспечения, то есть пенсий и пособий для 2,3 миллиона человек, но и данные выплаты были произведены досрочно. Министерство труда и социальной защиты приняло на себя все социальные и бытовые услуги, предоставляемые одиноким людям старше 65 лет, с тем чтобы они не покидали свои дома, и эти услуги предоставляются с достоинством социальными работниками и добровольцами на ежедневной основе",- сказал он.

Гулиев подчеркнул, что 360 тысяч человек получают адресную государственную социальную помощь.

«Число семей, получающих адресную социальную помощь во время карантина, увеличилось на 10 тысяч и достигло 82 тысяч человек. Министерство труда и социальной защиты совместно с Фондом Гейдара Алиева и другими социальными партнерами осуществляет программу по оказанию продовольственной помощи 45 тысяч семей. Широкая общественность - бизнесмены, депутаты, неправительственные организации, представители различных исполнительных органов - также с энтузиазмом присоединяются к программе.Что касается социальной поддержки, то для уменьшения последствий пандемии коронавируса по распоряжению Президента Ильхама Алиева большая часть бюджета, выделенного правительству, была направлена на сохранение рабочих мест наших граждан и на предотвращение увольнений.Благодаря этим мерам сохранились 300 тысяч рабочих мест, 910 тысяч, получающих зарплату из государственного бюджета, 680 тысяч работников, работающих в частном секторе, сохранили среднемесячную заработную плату",- отметил он.

Депутат добавил, что в целях обеспечения социальной защиты более широких слоев населения Президент Ильхам Алиев, сделав 17 апреля еще один гуманистический шаг, поручил увеличить количество получателей социальных пособий по безработице до 400 тысяч человек и довести их до 600 тысяч человек. С этой целью из бюджета будет выделено еще 152 миллиона манатов.

По словам Гулиева, все эти меры еще раз показывают, что в основе политики Азербайджанского государства лежит человеческий фактор, его благополучие и здоровье.