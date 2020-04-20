Жаля Ахмедова: Азербайджан в очередной раз доказал, что является социально ориентированным государством

БАКУ/Trend/ - Пристальное внимание властей к решению проблем граждан, пострадавших от пандемии, еще раз подтвердило, что Азербайджан является социально ориентированным государством.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Жаля Ахмедова.

Ахмедова отметила, что с этой целью выделены крупные средства, в том числе, свыше 600 тысяч человек обеспечиваются поддержкой со стороны государства: «На заседании 17 апреля в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова до внимания было доведено, что социальный пакет помощи будет расширен и охватит еще большее количество людей в стране».

Депутат напомнила, что если на первоначальном этапе планировалось, что государственную помощь в виде единовременной выплаты 190 манатов получат 200 тысяч человек, то теперь эта цифра доведена до 600 тысяч, и осуществлена уже 230 тысячам безработных. Кроме того, с сохранением заработной платы обеспечена занятость 1 млн 629 тысяч работников, в том числе 910 тысяч – по государственному и 719 тысяч - по частному секторам. Наряду с этим в последние месяцы выросло число лиц, получающих адресную социальную помощь. В настоящее время программа адресной социальной помощи охватила 300 тысяч членов 80 тысяч семей. Оказание малообеспеченным семьям данной соцпомощи, время назначения которой истекло в период карантина, продлено до 1 числа следующего месяца после завершения карантина, и на это дополнительно выделены 3 миллиона манатов. Общий пакет поддержки в рамках борьбы с последствиями пандемии предусматривался в 2,5 миллиарда манатов. Благодаря поручениям Президента Ильхама Алиева в связи с дополнительными мерами, эта цифра уже превышает 3,5 миллиарда манатов. Кроме того, для приобретения необходимого оборудования, принадлежностей в сфере борьбы с коронавирусом из резервного фонда Президента Азербайджана выделено 97 миллионов манатов, и предусматривается выделить еще 150 миллионов манатов».

Депутат добавила, что благодаря дальновидной и мудрой политике Президента Ильхама Алиева в политической сфере и решении социально-экономических вопросов Азербайджан ни от кого не зависит: «Выход из этой ситуации продемонстрирует, что все шаги были взвешенными, и соответствуют интересам народа и государства».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)