Азербайджан выдержит удар пандемии коронавируса с наименьшими потерями - украинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Украина и Азербайджан смогут выдержать удар пандемии коронавируса.

Об этом сказал Trend директор Института мировой политики (Киев) Евгений Магда.

Он отметил, что в нынешней ситуации важно не просто выдержать удар, а пройти через испытания с наименьшими потерями.

"По большому счету, универсального рецепта противодействия пандемии не существует, и здесь важно помогать друг другу. Проблемы, с которыми столкнулись Украина и Азербайджан должны закалить наши государства", - сказал Евгений Магда.

По его мнению, главный вопрос на сегодня – как долго продлится пандемия коронавируса.

«Пока я не вижу четкого и абсолютно аргументированного ответа на этот вопрос. Пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для человечества после Второй мировой войны, соответственно, и изменения будут аналогичного масштаба. К сожалению, пандемия будет иметь пролонгированный эффект, ведь она подразумевает не только медицинскую, но и экономическую составляющую. Есть опасения, что в 2020 году все не закончится. Пока мы в условиях информатизации наблюдаем за разрушением основ глобализации», - сказал Евгений Магда.

Он отмечает, что дружба и стратегическое партнерство между странами будут проходить испытание коронавирусом: "Как мы видим, большинство государств вернулись к приоритету национального государства, хотя нужно отметить активную позицию НАТО в сложившихся условиях. ЕС, к примеру, сначала выделил средства своим партнерам, а уже после принял пакет экономической помощи для государств, которые в него входят. Думаю, что в условиях пандемии вырастет спрос на ценности и силы, способные их защищать и воплощать в жизнь».

(Автор: Гусейн Сафаров)

Твиттер: @C8NTINENT