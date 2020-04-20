Эльшан Мусаев: Все ресурсы Азербайджана направлены на защиту интересов граждан

БАКУ/Trend/ - Масштаб мероприятий по борьбе с коронавирусом, реализованных властями в Азербайджане, действительно велик. Все ресурсы государства направлены на защиту интересов граждан.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

По его словам, мобилизованы все силы для того, чтобы азербайджанский народ преодолел это бедствие с минимальными потерями, люди не страдали, позитивная динамика показателей социального благосостояния росла.

«Глава государства неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что самая высшая цель и приоритет власти – защита здоровья граждан и их интересов. Наглядным примером этого является нынешняя реальная картина.

Обратите внимание, какая масштабная работа проделана – объем средств, в целом выделенных для пресечения коронавирусного бедствия, без малого достигает трех миллиардов манатов. Соответствующий социальный пакет предусматривает помощь 600 тысячам лиц в течение двух месяцев. Пенсии выданы раньше срока. Пожилые люди находятся под особой опекой, обеспечена защита предпринимателей, помилована и освобождена от наказания группа заключенных старше 65 лет. В течение короткого отрезка времени в страну было завезено медицинское оборудование, и созданы современные лаборатории. Клиника, открытие которой планировалось как минимум годом позже, уже передана в пользование населению. В течение восьми дней было создано предприятие по производству медицинских масок. В стране пользуются самыми качественными тестами по диагностике коронавируса. Медицинский персонал демонстрирует исключительную самоотверженность», - подчеркнул Мусаев.

Депутат сообщил, что Оперативный штаб при Кабинете министров неустанно и эффективно трудится круглые сутки.

«Об Азербайджане заговорил уже весь мир, большинство стран взяли наши методы борьбы с коронавирусом в качестве «дорожной карты». Методы борьбы с коронавирусом Азербайджана не сходят с повестки турецких, украинских, итальянских, британских, немецких СМИ. Помимо этого, уровень борьбы с пандемией в Азербайджане высоко оценивается министрами, депутатами и международным сообществом. Опыт Азербайджана, действительно, может служить примером», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что соотношение инфицированных и вылечившихся значительно изменилось в пользу вторых.

"На 19 апреля соотношение инфицированных и излечившихся составило 25 к 122. То есть, зафиксирована почти пятикратная разница. Мы крайне рады этому. Это значит, что ситуация находится под полным контролем. Мы надеемся, что позитивная динамика сохранится и в последующие дни, и мы, избавившись от коронавируса в скором времени, вернулись к нашей нормальной жизни.

Солидарность азербайджанского народа, единство с главой государства, взаимное доверие между ними способны защитить нас не только от коронавируса, но и от любых других серьезных проблем. Не только я, но и все уверены в этом», - добавил Эльшан Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)