Президент Ильхам Алиев: У «Азерэнержи» большие планы, и считаю, что в результате последовательной политики все они будут претворены в жизнь

БАКУ /Trend/ - У «Азерэнержи» большие планы, и считаю, что в результате последовательной политики все они будут претворены в жизнь.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии реконструированного Главного управленческого, научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи».

"Восстановительные работы ведутся и на других электростанциях. Уверен, что мы добьемся поставленной цели в этом направлении. Вся эта работа, а также господствующие в нашей стране стабильность, спокойствие, экономическое развитие, рост промышленного потенциала, в то же время обеспечение, строительство энергетических линий с соседними странами способствуют тому, что иностранные инвесторы уже проявляют большой интерес к этой сфере. Мы всегда хотели этого. Но видя, что иностранные инвесторы не проявляют интереса к данной сфере, мы сами на свои деньги проводим всю работу. Определенную часть взяли в виде долга, но основную часть решили за счет собственных средств, и сегодня именно в Азербайджане одна из самых эффективных энергетических систем в мировом масштабе. Это подтверждает отчет Давосского всемирного экономического форума. Я говорю об этом не просто так. Таким образом, в отчете Форума Азербайджан находится на втором месте в мире по индексу доступности электроэнергии. Представьте себе, на втором месте. Нас опережает только одна страна. То есть, мы опередили многие развитые страны. Причем за короткий срок", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что нашей независимости еще нет 30 лет.

"Когда мы стали независимой страной, наше энергетическое хозяйство находилось в ужасном состоянии. После этого пришло в еще более ужасное состояние. Мы помним те годы. Здесь появилась некая компания «Бармек», которая на основе нечистых схем, сговора с бывшими чиновниками завладела всем энергетическим хозяйством города Баку и вместо того, чтобы вкладывать деньги, привела данную систему в плачевное состояние, вывезла из Азербайджана миллионы. Мало того, она еще хотела подать на нас в суд. По-моему указанию грязному сговору был положен конец, эта мошенническая компания была изгнана из Азербайджана и моим Распоряжением создано Акционерное общество «Азеришыг». Именно я назвал его «Азеришыг». Мы вернули все наше энергетическое хозяйство в государственную собственность. Если бы мы не сделали этого, то жили бы сегодня во тьме, все имущество «Азерэнержи» было бы разворовано, как и это здание. Представьте себе, они вынесли на приватизацию здание площадью 13 тысяч квадратных метров, пытаясь продать его за бесценок. Если бы я не узнал об этом, если бы мне не сообщили, если бы я не дал указание, то продали бы. А сегодня посмотрите, в каком красивом здании вы располагаетесь. Это, можно сказать, основной центр в деле регулирования нашей энергетической системы. Система SCADA, диспетчерская система, система управления – все находится здесь. Где их можно было бы разместить? Вот так хотели разрушить нашу энергетическую систему", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что поэтому наши граждане должны знать и помнить это.

"Откуда и куда мы сегодня пришли, занимаем второе место в мире. В настоящее время наш энергетический потенциал поддерживает растущую экономику. Только за 3 месяца нынешнего года – хотя цены на нефть упали, пандемия коронавируса серьезно повлияла и на нашу страну – рост в области ненефтяной промышленности составил 23 процента, все эти растущие промышленные предприятия требуют энергии. Генерация, передача, бесперебойное снабжение – все это сегодня обеспечивается. Поэтому считаю, что открытие этого здания сегодня носит огромный символический смысл. Естественно, здесь размещаются институт, Главный центр управления, Учебно-лабораторный центр, Диспетчерский центр. В то же время это отражает новый облик нашей энергетической системы. Это здание было выведено из продажи, аукциона и возвращено энергетикам, его владельцам. Поэтому граждане, работающие в этом здании, должны с честью выполнять свой служебный долг. Они должны сделать так, чтобы наше энергообеспечение всегда находилось на высоком уровне. В то же время еще многое предстоит сделать. У «Азерэнержи» большие планы, и считаю, что в результате последовательной политики все они будут претворены в жизнь", - отметил Президент Ильхам Алиев.