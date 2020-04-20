Граждане пишут: Господин Президент, наш народ поддерживает Ваши решительные меры, предпринимаемые в борьбе с коронавирусом

Политика 20 апреля 2020 18:34 (UTC+04:00)
Граждане пишут: Господин Президент, наш народ поддерживает Ваши решительные меры, предпринимаемые в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана продолжают направлять в адрес главы государства благодарственные письма за проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Вынужденный переселенец из Лачинского района, в настоящее время проживающий в Агджабеди Магеррам Дуньямалыев пишет: «Дорогой наш Президент, эпидемия коронавируса в мире не миновала и Азербайджан. В то время, когда развитые страны мира оказались бессильны в борьбе с этой болезнью, благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике были приняты важные шаги по снижению распространения пандемии и ее последствий в Азербайджане. Наше государство мобилизовало все возможности для предотвращения последствий вируса. Все это свидетельствует о том, что в центре проводимой Вами политики находится гражданин Азербайджана, его здоровье и благополучие. Господин Президент, как гражданин, уверен в том, что наш народ скоро преодолеет эту беду с минимальными потерями. Вы являетесь большой опорой для нашего народа в эти тяжёлые дни. Мы, простые граждане, всегда с Вами. Выражаем Вам глубокую признательность за работу по охране здоровья каждого из нас. Уважаемый Президент, мы очень рады, что наряду с решением судьбоносных для нашей страны вопросов, Вы продолжаете заботиться о нас, вынужденных переселенцах, предоставили нам дома в трёх поселках современного типа на 645 семей, построенном для вынужденных переселенцев из Лачина на территории Тахтакерпю Агджабединского района, и это улучшило наши жилищно-бытовые условия. Выражаем признательность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за заботу о нас. Мы - вынужденные переселенцы прекрасно знаем, кто есть кто в эти тяжёлые дни, решительно осуждаем подрывную деятельность оппозиции. Уверен, что под Вашим руководством наш народ добьется ещё больших успехов. Желаю Вам здоровья и успехов в этой славной деятельности».

Мать Национального героя из села Татарлы Геранбойского района Гюльзар Оджагвердиева пишет: «Уважаемый господин Президент, считаю своим долгом выразить Вам глубокую признательность за защиту Азербайджана от беды, которая охватила мир, чуткий подход к каждому гражданину, внимание и заботу о малообеспеченных и привилегированных семьях. Я, как мать Национального героя, восхищаюсь Вашей самоотверженностью, демонстрируемой во имя прогресса нашей страны. Наш народ всегда признателен Вам и Мехрибан ханым, которая вместе с Вами взяла на себя ответственность за судьбы нашей страны. Как хорошо, что Вы есть. Да хранит Вас Всевышний!».

Председатель Совета аксакалов Исмаиллинского района Валех Салехов пишет: «Уважаемый господин Президент, мы – аксакалы Исмаиллы в обязательном порядке выполняем Ваше поручение оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусом, который охватил мир. Благодаря Вашему руководству, опирающемуся на национальные корни, государство заботится о нас. Как и во всех сферах жизни, также в борьбе с пандемией Азербайджан от многих стран отличают Ваше мудрое руководство, неиссякаемая любовь к нашему народу, большая ответственностью за судьбу нашей страны. Помимо принятия Вами наиболее эффективных мер для того, чтобы экономика страны вышла из этой непростой ситуации с минимальными потерями, Вы также направляете имеющиеся ресурсы на улучшение социального положения граждан. Мы гордимся, в эти тяжелые дни радуемся, что являемся гражданами Азербайджана. Надеемся на Аллаха, наше государство и Президента. Уважаемый господин Президент, мы остались дома, однако не остались в стороне от общественной активности. Мы хорошо видим, что Ваши распоряжения, указания и поручения осуществляются в широком масштабе и в Исмаиллинском районе. Каждая нуждающаяся семья - это адрес Вашего внимания и заботы. Мы признательны Вам за все это. Да хранит Всевышний Вас, наш народ и Азербайджан!».

Председатель Совета аксакалов Пираллахинского района Фазиль Мухаммедов пишет: «Уважаемый господин Президент, принимаемые Вами решения, целенаправленные меры для защиты нашего народа от коронавирусной инфекции, которая распространилась по всему миру, высоко оцениваются жителями Пираллахинского района, в том числе старшим поколением. Ваш призыв «Вместе мы сильнее!» в обращении к народу в связи с этим, сплотил людей всех категорий. Каждый азербайджанец, который любит свою Родину и народ, следуя Вашему примеру, в это трудное время помогает семьям, нуждающимся в материальной и моральной поддержке. Ваше соответствующее поручение по предоставлению социальных услуг одиноким людям старше 65 лет продемонстрировало, что мы не одиноки, окружены Вашим вниманием и заботой Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой. Выражаем Вам благодарность за эту заботу. Да ниспошлет Всевышний Вам и членам Вашей семьи крепкого здоровья, успехов в деятельности во имя счастливого будущего и развития нашего Азербайджана!».

Хаяла Гурбанова из Гарадагского района города Баку пишет: «Я, как гражданка Азербайджана и представительница молодого поколения, пишу Вам это письмо с чувством большой гордости. Ваша деятельность высоко оценивается всем азербайджанским народом. Вы предпринимали в нашей стране очень серьезные, устойчивые и эффективные меры еще до того, как коронавирусная инфекция, охватила мир. Предпринятые азербайджанским государством шаги стали примером для большинства развитых стран. Принимая эффективные меры по борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране, за короткое время было создано предприятие по производству масок, введено в эксплуатацию медицинское учреждение «Ени клиника», помещенные на карантин люди были размещены в самых комфортабельных и современных отелях страны. Азербайджанский народ солидарен со всеми Вашими решениями. Мы все верим, что эти решения избавят нас от этой беды с минимальным ущербом. Господин Президент, мы признательны Вам!».

В письме предпринимателя из Сураханского района города Баку Абдуллы Гусейнова говорится: "Уважаемый господин Президент, Ваше Распоряжение о мерах по снижению негативного воздействия пандемии COVID-19 на макроэкономическую стабильность, занятость и субъекты предпринимательства в стране вызвало радость у всех бизнесменов в нашей стране. От имени коллектива ООО «MİLAN-А» выражаем Вам глубокую признательность и благодарность за государственную поддержку, оказанную предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса".

Ветераны войны, труда и Вооруженных сил из Наримановского района города Баку Фатма Саттарова, Гара Сарыев, Иван Тимченко, Багир Меликов, Сафар Абдуллаев, Мусеиб Джафаров, Аликиши Джумшудов и Тамлейха Гасанов, выражая благодарность Президенту, пишут: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий! Ветераны войны, труда и Вооруженных сил, проживающие в Наримановском районе города Баку, поддерживают осуществляемую Вами успешную политику и выражают Вам глубокую признательность за царящие в нашей стране мир и спокойствие, достигнутую стабильность. Работа, осуществляемая по Вашему поручению в нашей стране против пандемии коронавируса, которая находится в центре внимания мирового сообщества, а также превентивные меры против распространения вируса положительно встречаются нашим народом, в то же время международными организациями. Вы и Мехрибан ханым постоянно думаете о здоровье и безопасности азербайджанского народа. Ваши обращения к народу в связи с данной ситуацией воодушевляют нас, являются огромным стимулом для всех нас. Мы - ветераны единодушно поддерживаем Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" в эти напряженные и ответственные дни. Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, по Вашим поручениям и благодаря Вашему вниманию представителям старшего поколения, ветеранам войны, труда и Вооруженных сил, нуждающимся семьям была оказана продовольственная помощь. Мы выражаем Вам признательность за внимание и заботу о ветеранах, желаем новых успехов в дальнейшей деятельности во имя развития независимого Азербайджана".

Жители села Кюргарагашлы Сальянского района Турана Аббасова, Мирзага Велиев и Фируза Гасанова пишут: "Уважаемый господин Президент, все меры, предпринимаемые Вами в связи с пандемией коронавируса, в частности, повышение на днях заработной платы медицинских работников, демонстрирующих в эти дни самоотверженность, еще раз подтверждают, что государство своевременно оценивает труд каждого гражданина. Эта катастрофа вызвала большие проблемы в ряде стран. Однако осуществляемые Вами превентивные меры и Ваш личный контроль за всем этим не позволили азербайджанскому народу испытать трудности. Мы благодарим Вас за все это. Вы еще раз доказали, что в самые трудные моменты находитесь рядом с гражданами страны. Господин Президент, уверены, что народ вместе с Вами преодолеет эти трудности, нынешние беспокойные дни в скором времени останутся в памяти истории и жизнь в родной стране под Вашим руководством нормализуется".

Фарасат Давудов из села Тенгеруд Астаринского района в своем письме пишет: "Уважаемый господин Президент, мы говорим Вам "Большое спасибо" за принятые в эти трудные дни правильные решения, заявляем, что гордимся Вами. Своевременное закрытие границ, ограничение въезда в страну свели наши потери к минимуму. Предоставление предпринимателям компенсаций за нанесенный ущерб стали большой поддержкой для частного сектора. Мы одобряем Ваши решения в связи с этим. Материальная поддержка, оказанная безработным, продовольственная помощь малообеспеченным семьям свидетельствуют о том, что никто не остается без внимания. Большое спасибо за все, что Вы делаете для народа. Да будет доволен Вами Аллах".

Нариман Исмаилов из города Мингячевир пишет: "Уважаемый господин Президент, наблюдая за мерами, принимаемыми Вами в борьбе с коронавирусом, о заботе о здоровье граждан страны, усиливается наша симпатия и любовь к Вам. Азербайджан является одной из стран, где принимаются превентивные меры против коронавируса. Несмотря на Ваш плотный график, Вы с дальновидностью, точно и правильно проанализировали ход событий и своевременно приняли решения, превентивные меры, оперативно осуществляемые по Вашей инициативе и под Вашим руководством, имеют исключительное значение для защиты здоровья наших граждан. Граждане страны с большой ответственностью отнеслись к Вашему призыву и продемонстрировали солидарность против угрозы вируса. Господин Президент, верим, что благодаря проводимой работе и тесному единству азербайджанского народа вокруг Вас широкое распространение этой пандемии в нашей стране будет предотвращено и мы сможем избавиться от этого бедствия с минимальными потерями. Доверив Вам нашу дальнейшую судьбу, призываем всех к единству и солидарности на этом пути. Уверены, что азербайджанский народ, переживший много трудностей, преодолеет коронавирус успешно и с минимальными потерями. Вместе мы сильнее!"

Житель Лерикского района Мохлат Ибаев пишет: "Уважаемый господин Президент, приветствуем решительную борьбу, проводимую Вами против пандемии COVID-19, распространенной во всем мире, в том числе и в нашей стране. Борьба с этим вирусом еще раз продемонстрировала, что в основе Вашей политики стоит азербайджанский народ и его благополучие. Здоровье народа для Вас превыше всего. Лично от своего имени и от имени жителей Лерика выражаю Вам глубокую благодарность за решительную борьбу против вируса в нашей стране. Мы всегда гордимся Вами. Вместе мы сильнее! Да хранит Вас Всевышний!"

Житель села Мыхлыговаг Габалинского района Агиль Азизов пишет: "Дорогой Президент, как представитель молодежи, я наблюдаю за идущими в мире, том числе Азербайджане, процессами. Как гражданин, я анализирую все эти процессы, высоко оцениваю Ваши неоценимые заслуги перед нашим народом. И в радостные, и в тяжелые дни Вы находитесь рядом с нашим народом, с молодежью и пожилыми. Народ приветствует осуществляемые меры, данные Вами поручения с целью предотвращения распространения в нашей стране охватившей весь мир пандемии COVID-19. Мы бесконечно благодарны Вам за все это. Вы и Мехрибан ханым находитесь рядом с народом и мы, в свою очередь, поддерживаем Вас и опираемся на Вас. От имени моей семьи я благодарю Вас. Как хорошо, что Вы есть, Вы - наш Президент".

Представители интеллигенции и аксакалы поселка Эрчиван Астаринского района Игбал Гулиев, Мамед Керимов, Анар Велиев и Аллахверди Бахшиев пишут: "Уважаемый господин Президент, в эти дни мы являемся свидетелями многочисленных человеческих жертв в ряде развитых странах планеты из-за пандемии коронавируса, а также того, что мировая экономика терпит большой ущерб. Однако под Вашим мудрым руководством, в результате принятых Вами распоряжений, своевременных, последовательных мер массовое распространение коронавирусной катастрофы в нашей республике было предотвращено. В период карантина для граждан созданы все условия, предоставлены услуги на высоком уровне, малообеспеченным семьям и безработным оказывается помощь, лицам старше 65 лет проявляется большое внимание и забота. Выражаем Вам глубокую благодарность и признательность за всю эту работу».

Председатель Молодежного объединения Хызинского районного отделения ПЕА Иман Агаев пишет: "Не мог не написать это письмо, видя, как Вы защищаете нашу страну и народ от пандемии COVID-19. Вы действительно истинный лидер, Президент, думающий о народе, мы, молодежь, любим Вас. Внимание и забота о пожилых людях наглядно свидетельствуют о проводимой Вами работе. От себя лично и от имени жителей нашего района выражаем Вам глубокую признательность. В то же время мы чувствуем внимание и поддержку Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой.

Уважаемый господин Президент, мы, молодежь, любим Вас, гордимся Вами. Мы горды тем, что у нас такой Президент, как Вы. Уверен, что под Вашим руководством достойно преодолеем и эти испытания, продолжим свое уверенное развитие".

Жительница села Хаджибадалли Агджабединского района Жаля Гурбанова пишет: "Господин Президент, выражаю Вам признательность за большую заботу о народе. Мне, как зарегистрированной безработной, были перечислены 190 манатов. Ещё раз спасибо Вам за это. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни Вам и членам Вашей семьи в деятельности во имя счастливого будущего нашего народа, государства, молодого поколения. Молим Аллаха поскорее избавить наш Азербайджан и весь мир от этой беды".

Ягуб Аласов, Элим Вердиев и Дильгам Байрамов из города Нафталан пишут: "Дорогой наш Президент, нас очень радует то, что Вы прилагаете усилия, даёте поручения, выступаете с обращениями к гражданам для защиты нашего народа от инфекции коронавируса, охватившего весь мир. Мы гордимся Вами. То, что в отличие от большинства стран, пострадавших от коронавируса, в Азербайджане нет экономического кризиса, и даже реализуются новые социальные проекты, свидетельствует об экономической и финансовой устойчивости нашей республики. Повсеместно в нашей стране борьба с эпидемией проводится на высоком уровне. Население ежедневно информируется об этом. И в нашем городе регулярно дезинфицируются улицы, многоквартирные жилые здания, торговые объекты. Наряду с этим, уделяется внимание малообеспеченным семьям, одиноким людям, им оказывается продовольственная помощь. Уважаемый Президент, мы признательны Вам за это. Как всегда, объединившись вокруг Вас в эти тяжёлые дни, мы готовы помогать Вам во всех Ваших делах".

Жители города Мингячевир Исмаил Исмаилбейли и Аида Исмайлова пишут: "Уважаемый господин Президент, наша любовь к Вам возрастает от того, что мы видим предпринимаемые Вами, как истинным лидером, меры в сфере борьбы с коронавирусом по защите здоровья населения. Азербайджан - одна из первых стран, в которых были приняты превентивные меры против пандемии. Несмотря на напряжённый рабочий график, своевременно принятые Вами решения, неотложные меры, осуществленные по Вашей инициативе и под Вашим руководством, имеют важное значение для защиты здоровья наших граждан. Господин Президент, уверены, что благодаря проводимой работе и солидарности с Вами нашего народа, будет предотвращено распространение этой болезни в нашей стране, и мы преодолеем эту беду с минимальными потерями. Призываем наших граждан к единству и солидарности на этом пути. Мы признательны Вам за всю проделанную работу".

Ректор Азербайджанского государственного аграрного университета Ибрагим Джафаров от имени коллектива этого вуза пишет: "Уважаемый господин Президент! Самые эффективные меры, принимаемые под Вашим руководством и личным контролем для предотвращения распространения пандемии коронавируса в нашей стране, социальной защиты наших граждан, особенно малообеспеченных семей, студентов, направлены, в целом, на обеспечение устойчивости нашей экономики, снижение до минимума последствий пандемии. Решение, принятое в связи с оплатой расходов на обучение студентов из семей, относящихся к социально уязвимой группе населения, с целью исполнения задач, вытекающих из Распоряжения «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства» от 19 марта 2020 года, было высоко оценено профессорско-преподавательским и студенческим составом Азербайджанского государственного аграрного университета.

Господин Президент, уверены, что благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике, единству между народом и властью, мы успешно пройдем и это историческое испытание и вновь докажем миру мощь нашего государства. Да хранит Всевышний Вас, членов Вашей семьи и наш народ".

Выражая признательность главе государства, заведующая отделом образования города Шеки Судабар Исмайлова пишет: "Многоуважаемый господин Президент, человечество обеспокоено распространением пандемии нового коронавируса. Все государства мобилизовали силы для преодоления этой опасной болезни с минимальными потерями. Однако незначительное количество государств проявили гибкую реакцию на решение этой проблемы в первые дни распространения вируса. Одна из этих стран - Азербайджан.

Принятые Вами серьезные меры, своевременные решения и поручения имеют очень важное значение. Превентивные меры, принятые благодаря Вашей чуткой позиции в отношении будущего нашего независимого Азербайджана, уже дают свои плоды. В эти тяжёлые дни подтверждаются сказанные Вами слова "Я - Президент каждого гражданина Азербайджана". Представители всех поколений нашей страны убеждены в том, что у нас есть сильное государство и авторитетный Президент, отстаивающий интересы народа в эти тяжёлые дни. От имени работников образования Шеки выражаем Вам глубокую признательность за эту работу. Да хранит Аллах Вас и наш Азербайджан. Большое спасибо".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Грузия разрабатывает стратегию по продвижению местного производства
Грузия разрабатывает стратегию по продвижению местного производства
МБРР выделит Грузии финансовые средства
МБРР выделит Грузии финансовые средства
ЕС готов продолжить поддержку Грузии
ЕС готов продолжить поддержку Грузии
Loading Bars
Лента новостей
Мария Суворовская поддержала Азербайджан: Вы знаете, как я люблю вашу страну! (ВИДЕО) Социум 19:10
Азербайджан наращивает производство электроэнергии Энергетика 19:03
Грузия разрабатывает стратегию по продвижению местного производства Бизнес 18:50
В Азербайджане есть все экономические ресурсы, необходимые в постпандемический период Экономика 18:36
Граждане пишут: Господин Президент, наш народ поддерживает Ваши решительные меры, предпринимаемые в борьбе с коронавирусом Политика 18:34
Фонд Гейдара Алиева в рамках акции "Мы сильны вместе" оказал помощь малообеспеченным семьям в пригородных поселках, селах Баку и Исмаиллинском районе Общество 18:33
Между Президентами Азербайджана и Ирана состоялся телефонный разговор Политика 18:23
Производство легковых автомобилей в Азербайджане многократно увеличилось Бизнес 18:21
Календарь месяца Рамазан - 2020: правила соблюдения поста Социум 18:14
Стоимость экспортируемого из Азербайджана газа значительно изменилась Энергетика 18:07
Казахстан ограничит импорт некоторой цементной продукции Бизнес 18:05
В Азербайджане еще 2 тыс. человек привлечены к оплачиваемым общественным работам (ФОТО) Общество 18:05
Меркель назвала "обманчивой" тенденцию развития ситуации с коронавирусом в Германии Европа 18:03
Министерство промышленности Туркменистана продлевает тендер Тендеры 18:00
США продлили закрытие границ с Канадой и Мексикой США 17:59
Азербайджанец, выступивший в 50 городах Северной и Южной Америки, порадует поклонников онлайн-концертом Культура 17:59
В Армении сотрудники полиции заразились коронавирусом Армения 17:58
В Азербайджане выявлено 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 79 человек — Оперативный штаб Общество 17:56
Bank of America: Автоматизация и деглобализация станут главными трендами после пандемии коронавируса ИКТ 17:55
Казахстан нарастил объемы ж/д грузоперевозок Транспорт 17:52
Facebook разработал карту с данными о количестве людей в США с симптомами коронавируса США 17:46
Эльшан Мусаев: Все ресурсы Азербайджана направлены на защиту интересов граждан Политика 17:43
Дети азербайджанских знаменитостей на карантине. Родители в шоке! (ВИДЕО) Звёздный мир 17:43
Мы высоко ценим и рады всем мерам, принимаемым нашим государством – вынужденный переселенец выразил признательность Президенту Азербайджана Общество 17:42
Число погибших в результате стрельбы в Канаде достигло 19 Другие страны 17:38
Производственная корпорация о ходе реализации регионального проекта в Азербайджане Бизнес 17:29
В Баку выявлены незаконные пункты по забою скота (ФОТО) Общество 17:27
"Азеригаз": За 3 месяца 2020 года число зарегистрированных абонентов перевалило 20 тыс Энергетика 17:27
МБРР выделит Грузии финансовые средства Финансы 17:23
Запущен новый сайт министерства энергетики Азербайджана Энергетика 17:18
В январе-марте из Ирана через порты Турции было перевезено свыше 200 тыс. тонн грузов Турция 17:15
Доходы мобильных операторов в Азербайджане увеличились ИКТ 17:15
Туркменистан нацелен на реализацию нефтехимических проектов Энергетика 17:14
Коронавирус ускорил цифровизацию экономики в Азербайджане ИКТ 17:13
В январе-марте из Ливии через порты Турции было перевезено свыше 900 тыс. тонн грузов Турция 17:06
В Азербайджане к внешкольным онлайн-урокам присоединились до 12 тысяч учеников Общество 17:06
Четыре дочерних предприятия авиакомпании Norwegian заявили о банкротстве на фоне пандемии Европа 17:02
Доходы азербайджанского спутникового оператора «Азеркосмос» значительно увеличились ИКТ 16:50
"Дочка" крупной нефтяной компании Казахстана закупит аккумуляторы Тендеры 16:48
Азербайджан увеличил импорт мебели и древесины из Турции Турция 16:37
Азербайджан сформировал мощные внутренние резервы и это гарантия социального благополучия населения - российский эксперт Политика 16:29
ЕС готов продолжить поддержку Грузии Бизнес 16:25
Азербайджан резко сократил импорт ювелирных изделий из Турции В мире 16:24
В первом квартале 2020 года Турция увеличила экспорт автомобилей в Азербайджан Турция 16:17
«Банк Развития Казахстана» проведет структуризацию займов в рамках антикризисного плана Бизнес 16:15
Диаспорская молодежь обсудила последствия пандемии COVID-19 и направления дальнейшей деятельности Общество 16:13
Центробанк Узбекистана не будет покрывать убытки своих заёмщиков Финансы 16:13
В первом квартале 2020 года Туркменистан сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 16:00
ВВП Узбекистана вырос по итогам первого квартала Финансы 15:57
В первом квартале 2020 года Таджикистан сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 15:57
Вырос экспорт химпрома Турции в Израиль Турция 15:45
Министерство промышленности Туркменистана продлевает тендер Тендеры 15:44
Эксперт об инвестициях в акции крупнейших компаний мира Бизнес 15:42
Строительная компания Азербайджана о планах внедрения новой системы проектирования парковок в Баку Строительство 15:38
Турецкая текстильная компания инвестирует в строительство жилых комплексов в Узбекистане Строительство 15:33
Производство гипса в Азербайджане многократно увеличилось Строительство 15:30
Обнародованы объёмы добычи нефти на месторождениях "Кюрсенги" и "Гарабаглы" в Азербайджане Энергетика 15:25
Вы получите удовольствие! Виртуоз из Великобритании обратился к азербайджанцам (ВИДЕО) Культура 15:21
Задания на портале «Виртуальная школа» не повлияют на оценки учащихся — минобразования Азербайджана Общество 15:20
ГК «Туркменхимия» объявляет тендер на закупку фосфорных удобрений Тендеры 15:18
С завтрашнего дня погода в Азербайджане ухудшится Общество 15:15
Эльман Мамедов: Забота о пожилых людях является приоритетом социальной политики в Азербайджане Политика 15:10
Президент Ильхам Алиев выделил средства для продолжения работ по реконструкции автодорог в Баку Политика 15:07
Эльхан Алескеров: Азербайджан с новыми силами войдет в посткоронавирусный период Политика 15:05
Королевский марш "Полонез" из Турции в Азербайджан (ВИДЕО) Культура 14:52
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели с 14-17 апреля Энергетика 14:48
Total подтвердила свою приверженность ветроэнергетике Энергетика 14:48
Азербайджанская компания о ходе реализации дорогостоящего строительного проекта за рубежом Строительство 14:38
Отправляемся в невероятное путешествие вместе с азербайджанцами (ВИДЕО) Культура 14:32
Обнародовано число зарегистрированных в Казахстане автомобилей Транспорт 14:31
Gazelli Group помог еще более 50 малоимущим семьям, в рамках программы #GazelliYardım (ФОТО) Общество 14:28
Мехти Бабаев: Выдача госпомощи по пластиковым картам расширит практику безналичных платежей в Азербайджане Экономика 14:27
Азербайджан выдержит удар пандемии коронавируса с наименьшими потерями - украинский эксперт Политика 14:26
Грузинский TBC Bank получил лицензию на деятельность в Узбекистане Финансы 14:18
Китайская вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на обезьянах Другие страны 14:17
Восемь вакцин от стресса во время коронавируса Общество 14:13
В январе-марте снизилось число зарегистрированных в Турции иранских компаний Турция 14:12
Регулятор международного финцентра «Астана» представил ряд мер для поддержки рынка Бизнес 14:11
Власти Шри-Ланки сократили комендантский час в большинстве регионов Другие страны 14:10
Азиатский банк развития помогает Узбекистану в улучшении экологической ситуации Финансы 14:06
Обнародовано количество сделок на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана Бизнес 14:04
В январе-марте Узбекистан сократил импорт электротоваров из Турции Турция 14:01
В Турции незначительно увеличилось число зарегистрированных китайских компаний Турция 14:00
В Грузии растет спрос на фундук Бизнес 13:58
Госслужба Азербайджана: Некоторые водители злоупотребляют выданными им разрешениями Общество 13:55
SOCAR Petroleum увеличила число автозаправочных станций Энергетика 13:53
В Азербайджане объявлена онлайн-викторина для детей и родителей Культура 13:52
Кямран Мусаев: Азербайджан представлен как пример в успешной борьбе с коронавирусом (ВИДЕО) Общество 13:50
Минздрав Азербайджана: В сложившейся ситуации ношение масок рекомендуется всем Общество 13:48
Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 200 тыс. Европа 13:38
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла Общество 13:24
Мы, предприниматели, еще раз убедились, что глава государства всегда находится рядом с народом Экономика 13:18
Консорциум TAP о прогрессе в строительстве газопровода Энергетика 13:12
Число инфицированных COVID-19 в Грузии достигло 399 Грузия 13:05
Назван наиболее приемлемый способ грузоперевозок между Казахстаном и Азербайджаном в условиях пандемии коронавируса Транспорт 13:02
В Японии одобрили проект дополнительного бюджета для борьбы с коронавирусом Другие страны 12:45
Обнародован объем производства медицинского спирта азербайджанской компанией Бизнес 12:40
В Туркменистане начали строительство нового ковроткацкого цеха Бизнес 12:39
Кыргызстан увеличивает объем импорта химпродукции из Турции Турция 12:25
Программа "Производи в Грузии" расширяется Бизнес 12:16
Все новости