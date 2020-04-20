Граждане пишут: Господин Президент, наш народ поддерживает Ваши решительные меры, предпринимаемые в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана продолжают направлять в адрес главы государства благодарственные письма за проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Вынужденный переселенец из Лачинского района, в настоящее время проживающий в Агджабеди Магеррам Дуньямалыев пишет: «Дорогой наш Президент, эпидемия коронавируса в мире не миновала и Азербайджан. В то время, когда развитые страны мира оказались бессильны в борьбе с этой болезнью, благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике были приняты важные шаги по снижению распространения пандемии и ее последствий в Азербайджане. Наше государство мобилизовало все возможности для предотвращения последствий вируса. Все это свидетельствует о том, что в центре проводимой Вами политики находится гражданин Азербайджана, его здоровье и благополучие. Господин Президент, как гражданин, уверен в том, что наш народ скоро преодолеет эту беду с минимальными потерями. Вы являетесь большой опорой для нашего народа в эти тяжёлые дни. Мы, простые граждане, всегда с Вами. Выражаем Вам глубокую признательность за работу по охране здоровья каждого из нас. Уважаемый Президент, мы очень рады, что наряду с решением судьбоносных для нашей страны вопросов, Вы продолжаете заботиться о нас, вынужденных переселенцах, предоставили нам дома в трёх поселках современного типа на 645 семей, построенном для вынужденных переселенцев из Лачина на территории Тахтакерпю Агджабединского района, и это улучшило наши жилищно-бытовые условия. Выражаем признательность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за заботу о нас. Мы - вынужденные переселенцы прекрасно знаем, кто есть кто в эти тяжёлые дни, решительно осуждаем подрывную деятельность оппозиции. Уверен, что под Вашим руководством наш народ добьется ещё больших успехов. Желаю Вам здоровья и успехов в этой славной деятельности».

Мать Национального героя из села Татарлы Геранбойского района Гюльзар Оджагвердиева пишет: «Уважаемый господин Президент, считаю своим долгом выразить Вам глубокую признательность за защиту Азербайджана от беды, которая охватила мир, чуткий подход к каждому гражданину, внимание и заботу о малообеспеченных и привилегированных семьях. Я, как мать Национального героя, восхищаюсь Вашей самоотверженностью, демонстрируемой во имя прогресса нашей страны. Наш народ всегда признателен Вам и Мехрибан ханым, которая вместе с Вами взяла на себя ответственность за судьбы нашей страны. Как хорошо, что Вы есть. Да хранит Вас Всевышний!».

Председатель Совета аксакалов Исмаиллинского района Валех Салехов пишет: «Уважаемый господин Президент, мы – аксакалы Исмаиллы в обязательном порядке выполняем Ваше поручение оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусом, который охватил мир. Благодаря Вашему руководству, опирающемуся на национальные корни, государство заботится о нас. Как и во всех сферах жизни, также в борьбе с пандемией Азербайджан от многих стран отличают Ваше мудрое руководство, неиссякаемая любовь к нашему народу, большая ответственностью за судьбу нашей страны. Помимо принятия Вами наиболее эффективных мер для того, чтобы экономика страны вышла из этой непростой ситуации с минимальными потерями, Вы также направляете имеющиеся ресурсы на улучшение социального положения граждан. Мы гордимся, в эти тяжелые дни радуемся, что являемся гражданами Азербайджана. Надеемся на Аллаха, наше государство и Президента. Уважаемый господин Президент, мы остались дома, однако не остались в стороне от общественной активности. Мы хорошо видим, что Ваши распоряжения, указания и поручения осуществляются в широком масштабе и в Исмаиллинском районе. Каждая нуждающаяся семья - это адрес Вашего внимания и заботы. Мы признательны Вам за все это. Да хранит Всевышний Вас, наш народ и Азербайджан!».

Председатель Совета аксакалов Пираллахинского района Фазиль Мухаммедов пишет: «Уважаемый господин Президент, принимаемые Вами решения, целенаправленные меры для защиты нашего народа от коронавирусной инфекции, которая распространилась по всему миру, высоко оцениваются жителями Пираллахинского района, в том числе старшим поколением. Ваш призыв «Вместе мы сильнее!» в обращении к народу в связи с этим, сплотил людей всех категорий. Каждый азербайджанец, который любит свою Родину и народ, следуя Вашему примеру, в это трудное время помогает семьям, нуждающимся в материальной и моральной поддержке. Ваше соответствующее поручение по предоставлению социальных услуг одиноким людям старше 65 лет продемонстрировало, что мы не одиноки, окружены Вашим вниманием и заботой Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой. Выражаем Вам благодарность за эту заботу. Да ниспошлет Всевышний Вам и членам Вашей семьи крепкого здоровья, успехов в деятельности во имя счастливого будущего и развития нашего Азербайджана!».

Хаяла Гурбанова из Гарадагского района города Баку пишет: «Я, как гражданка Азербайджана и представительница молодого поколения, пишу Вам это письмо с чувством большой гордости. Ваша деятельность высоко оценивается всем азербайджанским народом. Вы предпринимали в нашей стране очень серьезные, устойчивые и эффективные меры еще до того, как коронавирусная инфекция, охватила мир. Предпринятые азербайджанским государством шаги стали примером для большинства развитых стран. Принимая эффективные меры по борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране, за короткое время было создано предприятие по производству масок, введено в эксплуатацию медицинское учреждение «Ени клиника», помещенные на карантин люди были размещены в самых комфортабельных и современных отелях страны. Азербайджанский народ солидарен со всеми Вашими решениями. Мы все верим, что эти решения избавят нас от этой беды с минимальным ущербом. Господин Президент, мы признательны Вам!».

В письме предпринимателя из Сураханского района города Баку Абдуллы Гусейнова говорится: "Уважаемый господин Президент, Ваше Распоряжение о мерах по снижению негативного воздействия пандемии COVID-19 на макроэкономическую стабильность, занятость и субъекты предпринимательства в стране вызвало радость у всех бизнесменов в нашей стране. От имени коллектива ООО «MİLAN-А» выражаем Вам глубокую признательность и благодарность за государственную поддержку, оказанную предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса".

Ветераны войны, труда и Вооруженных сил из Наримановского района города Баку Фатма Саттарова, Гара Сарыев, Иван Тимченко, Багир Меликов, Сафар Абдуллаев, Мусеиб Джафаров, Аликиши Джумшудов и Тамлейха Гасанов, выражая благодарность Президенту, пишут: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий! Ветераны войны, труда и Вооруженных сил, проживающие в Наримановском районе города Баку, поддерживают осуществляемую Вами успешную политику и выражают Вам глубокую признательность за царящие в нашей стране мир и спокойствие, достигнутую стабильность. Работа, осуществляемая по Вашему поручению в нашей стране против пандемии коронавируса, которая находится в центре внимания мирового сообщества, а также превентивные меры против распространения вируса положительно встречаются нашим народом, в то же время международными организациями. Вы и Мехрибан ханым постоянно думаете о здоровье и безопасности азербайджанского народа. Ваши обращения к народу в связи с данной ситуацией воодушевляют нас, являются огромным стимулом для всех нас. Мы - ветераны единодушно поддерживаем Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" в эти напряженные и ответственные дни. Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, по Вашим поручениям и благодаря Вашему вниманию представителям старшего поколения, ветеранам войны, труда и Вооруженных сил, нуждающимся семьям была оказана продовольственная помощь. Мы выражаем Вам признательность за внимание и заботу о ветеранах, желаем новых успехов в дальнейшей деятельности во имя развития независимого Азербайджана".

Жители села Кюргарагашлы Сальянского района Турана Аббасова, Мирзага Велиев и Фируза Гасанова пишут: "Уважаемый господин Президент, все меры, предпринимаемые Вами в связи с пандемией коронавируса, в частности, повышение на днях заработной платы медицинских работников, демонстрирующих в эти дни самоотверженность, еще раз подтверждают, что государство своевременно оценивает труд каждого гражданина. Эта катастрофа вызвала большие проблемы в ряде стран. Однако осуществляемые Вами превентивные меры и Ваш личный контроль за всем этим не позволили азербайджанскому народу испытать трудности. Мы благодарим Вас за все это. Вы еще раз доказали, что в самые трудные моменты находитесь рядом с гражданами страны. Господин Президент, уверены, что народ вместе с Вами преодолеет эти трудности, нынешние беспокойные дни в скором времени останутся в памяти истории и жизнь в родной стране под Вашим руководством нормализуется".

Фарасат Давудов из села Тенгеруд Астаринского района в своем письме пишет: "Уважаемый господин Президент, мы говорим Вам "Большое спасибо" за принятые в эти трудные дни правильные решения, заявляем, что гордимся Вами. Своевременное закрытие границ, ограничение въезда в страну свели наши потери к минимуму. Предоставление предпринимателям компенсаций за нанесенный ущерб стали большой поддержкой для частного сектора. Мы одобряем Ваши решения в связи с этим. Материальная поддержка, оказанная безработным, продовольственная помощь малообеспеченным семьям свидетельствуют о том, что никто не остается без внимания. Большое спасибо за все, что Вы делаете для народа. Да будет доволен Вами Аллах".

Нариман Исмаилов из города Мингячевир пишет: "Уважаемый господин Президент, наблюдая за мерами, принимаемыми Вами в борьбе с коронавирусом, о заботе о здоровье граждан страны, усиливается наша симпатия и любовь к Вам. Азербайджан является одной из стран, где принимаются превентивные меры против коронавируса. Несмотря на Ваш плотный график, Вы с дальновидностью, точно и правильно проанализировали ход событий и своевременно приняли решения, превентивные меры, оперативно осуществляемые по Вашей инициативе и под Вашим руководством, имеют исключительное значение для защиты здоровья наших граждан. Граждане страны с большой ответственностью отнеслись к Вашему призыву и продемонстрировали солидарность против угрозы вируса. Господин Президент, верим, что благодаря проводимой работе и тесному единству азербайджанского народа вокруг Вас широкое распространение этой пандемии в нашей стране будет предотвращено и мы сможем избавиться от этого бедствия с минимальными потерями. Доверив Вам нашу дальнейшую судьбу, призываем всех к единству и солидарности на этом пути. Уверены, что азербайджанский народ, переживший много трудностей, преодолеет коронавирус успешно и с минимальными потерями. Вместе мы сильнее!"

Житель Лерикского района Мохлат Ибаев пишет: "Уважаемый господин Президент, приветствуем решительную борьбу, проводимую Вами против пандемии COVID-19, распространенной во всем мире, в том числе и в нашей стране. Борьба с этим вирусом еще раз продемонстрировала, что в основе Вашей политики стоит азербайджанский народ и его благополучие. Здоровье народа для Вас превыше всего. Лично от своего имени и от имени жителей Лерика выражаю Вам глубокую благодарность за решительную борьбу против вируса в нашей стране. Мы всегда гордимся Вами. Вместе мы сильнее! Да хранит Вас Всевышний!"

Житель села Мыхлыговаг Габалинского района Агиль Азизов пишет: "Дорогой Президент, как представитель молодежи, я наблюдаю за идущими в мире, том числе Азербайджане, процессами. Как гражданин, я анализирую все эти процессы, высоко оцениваю Ваши неоценимые заслуги перед нашим народом. И в радостные, и в тяжелые дни Вы находитесь рядом с нашим народом, с молодежью и пожилыми. Народ приветствует осуществляемые меры, данные Вами поручения с целью предотвращения распространения в нашей стране охватившей весь мир пандемии COVID-19. Мы бесконечно благодарны Вам за все это. Вы и Мехрибан ханым находитесь рядом с народом и мы, в свою очередь, поддерживаем Вас и опираемся на Вас. От имени моей семьи я благодарю Вас. Как хорошо, что Вы есть, Вы - наш Президент".

Представители интеллигенции и аксакалы поселка Эрчиван Астаринского района Игбал Гулиев, Мамед Керимов, Анар Велиев и Аллахверди Бахшиев пишут: "Уважаемый господин Президент, в эти дни мы являемся свидетелями многочисленных человеческих жертв в ряде развитых странах планеты из-за пандемии коронавируса, а также того, что мировая экономика терпит большой ущерб. Однако под Вашим мудрым руководством, в результате принятых Вами распоряжений, своевременных, последовательных мер массовое распространение коронавирусной катастрофы в нашей республике было предотвращено. В период карантина для граждан созданы все условия, предоставлены услуги на высоком уровне, малообеспеченным семьям и безработным оказывается помощь, лицам старше 65 лет проявляется большое внимание и забота. Выражаем Вам глубокую благодарность и признательность за всю эту работу».

Председатель Молодежного объединения Хызинского районного отделения ПЕА Иман Агаев пишет: "Не мог не написать это письмо, видя, как Вы защищаете нашу страну и народ от пандемии COVID-19. Вы действительно истинный лидер, Президент, думающий о народе, мы, молодежь, любим Вас. Внимание и забота о пожилых людях наглядно свидетельствуют о проводимой Вами работе. От себя лично и от имени жителей нашего района выражаем Вам глубокую признательность. В то же время мы чувствуем внимание и поддержку Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой.

Уважаемый господин Президент, мы, молодежь, любим Вас, гордимся Вами. Мы горды тем, что у нас такой Президент, как Вы. Уверен, что под Вашим руководством достойно преодолеем и эти испытания, продолжим свое уверенное развитие".

Жительница села Хаджибадалли Агджабединского района Жаля Гурбанова пишет: "Господин Президент, выражаю Вам признательность за большую заботу о народе. Мне, как зарегистрированной безработной, были перечислены 190 манатов. Ещё раз спасибо Вам за это. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни Вам и членам Вашей семьи в деятельности во имя счастливого будущего нашего народа, государства, молодого поколения. Молим Аллаха поскорее избавить наш Азербайджан и весь мир от этой беды".

Ягуб Аласов, Элим Вердиев и Дильгам Байрамов из города Нафталан пишут: "Дорогой наш Президент, нас очень радует то, что Вы прилагаете усилия, даёте поручения, выступаете с обращениями к гражданам для защиты нашего народа от инфекции коронавируса, охватившего весь мир. Мы гордимся Вами. То, что в отличие от большинства стран, пострадавших от коронавируса, в Азербайджане нет экономического кризиса, и даже реализуются новые социальные проекты, свидетельствует об экономической и финансовой устойчивости нашей республики. Повсеместно в нашей стране борьба с эпидемией проводится на высоком уровне. Население ежедневно информируется об этом. И в нашем городе регулярно дезинфицируются улицы, многоквартирные жилые здания, торговые объекты. Наряду с этим, уделяется внимание малообеспеченным семьям, одиноким людям, им оказывается продовольственная помощь. Уважаемый Президент, мы признательны Вам за это. Как всегда, объединившись вокруг Вас в эти тяжёлые дни, мы готовы помогать Вам во всех Ваших делах".

Жители города Мингячевир Исмаил Исмаилбейли и Аида Исмайлова пишут: "Уважаемый господин Президент, наша любовь к Вам возрастает от того, что мы видим предпринимаемые Вами, как истинным лидером, меры в сфере борьбы с коронавирусом по защите здоровья населения. Азербайджан - одна из первых стран, в которых были приняты превентивные меры против пандемии. Несмотря на напряжённый рабочий график, своевременно принятые Вами решения, неотложные меры, осуществленные по Вашей инициативе и под Вашим руководством, имеют важное значение для защиты здоровья наших граждан. Господин Президент, уверены, что благодаря проводимой работе и солидарности с Вами нашего народа, будет предотвращено распространение этой болезни в нашей стране, и мы преодолеем эту беду с минимальными потерями. Призываем наших граждан к единству и солидарности на этом пути. Мы признательны Вам за всю проделанную работу".

Ректор Азербайджанского государственного аграрного университета Ибрагим Джафаров от имени коллектива этого вуза пишет: "Уважаемый господин Президент! Самые эффективные меры, принимаемые под Вашим руководством и личным контролем для предотвращения распространения пандемии коронавируса в нашей стране, социальной защиты наших граждан, особенно малообеспеченных семей, студентов, направлены, в целом, на обеспечение устойчивости нашей экономики, снижение до минимума последствий пандемии. Решение, принятое в связи с оплатой расходов на обучение студентов из семей, относящихся к социально уязвимой группе населения, с целью исполнения задач, вытекающих из Распоряжения «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства» от 19 марта 2020 года, было высоко оценено профессорско-преподавательским и студенческим составом Азербайджанского государственного аграрного университета.

Господин Президент, уверены, что благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике, единству между народом и властью, мы успешно пройдем и это историческое испытание и вновь докажем миру мощь нашего государства. Да хранит Всевышний Вас, членов Вашей семьи и наш народ".

Выражая признательность главе государства, заведующая отделом образования города Шеки Судабар Исмайлова пишет: "Многоуважаемый господин Президент, человечество обеспокоено распространением пандемии нового коронавируса. Все государства мобилизовали силы для преодоления этой опасной болезни с минимальными потерями. Однако незначительное количество государств проявили гибкую реакцию на решение этой проблемы в первые дни распространения вируса. Одна из этих стран - Азербайджан.

Принятые Вами серьезные меры, своевременные решения и поручения имеют очень важное значение. Превентивные меры, принятые благодаря Вашей чуткой позиции в отношении будущего нашего независимого Азербайджана, уже дают свои плоды. В эти тяжёлые дни подтверждаются сказанные Вами слова "Я - Президент каждого гражданина Азербайджана". Представители всех поколений нашей страны убеждены в том, что у нас есть сильное государство и авторитетный Президент, отстаивающий интересы народа в эти тяжёлые дни. От имени работников образования Шеки выражаем Вам глубокую признательность за эту работу. Да хранит Аллах Вас и наш Азербайджан. Большое спасибо".