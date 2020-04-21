Письма благодарности Президенту: Ваш призыв «Вместе мы сильнее» на долгие годы станет симфонией победы нашей страны

БАКУ /Trend/ - Сегодня, когда страны мира страдают от пандемии коронавируса, важные решения, принятые Президентом Ильхамом Алиевым для охраны здоровья и улучшения благосостояния населения в Азербайджане, воспринимаются нашими гражданами с большим одобрением. В адресованных Президенту Ильхаму Алиеву многочисленных письмах граждане Азербайджана выражают ему признательность за внимание и заботу.

Со ссылкой на сайт Президента Trend представляет еще некоторую часть этих писем.

Житель села Зергишалы Агдамского района, Аллахверди Мамедов пишет: «Уважаемый господин Президент. Мне 80 лет. Охватившая мир пандемия не обошла стороной и Азербайджан. Ваши дальновидность и превентивные меры стали для нас спасением в эти трудные дни. Во время апрельских боев Вы прибыли в наше село и воодушевили нас. Вы были с нами в трудные дни, взяли под контроль сожжённые и разрушенные дома, дали необходимые поручения. За короткое время дома были построены, восстановлены. В открытии этих домов участвовали Вы и Мехрибан Алиева. Мы верим, что и эти трудности мы победим под Вашим руководством. Желаю Вам, чтобы Вы никогда не уставали. Да поможет Вам Аллах. Азербайджанский народ гордится тем, что у нас есть такой Президент с мировым именем, как Вы. Да хранит Аллах Вас, а Вы – нас, граждан».

Севиль Мамедова из Физулинского района пишет: «Уважаемый господин Президент, я как гражданин, считаю своим долгом написать Вам письмо благодарности в эти трудные дни. Живу в поселке Гайыдыш-3, заложенном для вынужденных переселенцев в Физулинском районе. Каждое село, каждый поселок нашего района, можно сказать, что ежедневно дезинфицируются. Малообеспеченные семьи, пожилые и одинокие люди по Вашему поручению обеспечиваются продуктами питания и средствами гигиены. Все это происходит на глазах у всех граждан. А распоряжения, подписанные Вами в последние дни, радуют нас больше всего. Господин Президент, Ваши обращения, призывы к нашему народу еще раз доказали, что Вы являетесь Президентом каждого гражданина. Мы, физулинцы, верим, что благодаря нашей солидарности мы победим это зло - коронавирус, которое наступает на нашу страну. Уважаемый господин Президент! Мы гордимся Вами. Мы поддерживаем Вас в эти трудные дни, соблюдаем Ваш призыв «Evdə qalaq, sağlam olaq». Мы, вынужденные переселенцы, всегда с Вами. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!».

Вынужденный переселенец из Шушинского района Анар Гасанов в своем письме отмечает: «Уважаемый господин Президент.

COVID-19, охвативший весь мир, не обошел стороной и нашу страну. Многие страны, можно сказать, что были вынуждены покориться вирусу. Именно благодаря Вам наша страна близка к победе над вирусом. Ваши дальновидные и продуманные шаги помогли нам защитить себя от вируса. Своевременное закрытие границ с соседними странами предотвратило распространение вируса в нашей республике. Многоуважаемый Президент! Вы самый близкий друг всех граждан Азербайджана. Да, самый близкий друг. Наглядным примером тому является Ваша поддержка возвращению в нашу страну наших соотечественников, проживающих за рубежом, забота о них и то, что Вы находитесь рядом с ними. Уважаемый Президент, Вы решительно продолжаете успешную политику нашего великого лидера Гейдара Алиева, укрепляете наш независимый Азербайджан и его Вооруженные силы. Вы преобразили наш Азербайджан в страну, которая может служить примером для всего мира. Благодаря Вам и Мехрибан ханым, многие проекты уже изучаются и применяются государствами мира. Кроме того, Ваши недавние поручения по предотвращению широкого распространения коронавируса в нашей стране послужили примером для многих стран. Господин Президент, я и моя семья всегда поддерживаем Вашу политику. Да будет Аллах милостив к Вам».

Жительница села Гызылторпаг Гядабейского района Метанет Байрамова пишет: «Уважаемый господин Президент, я инвалид первой группы. Охвативший сегодня мир коронавирус не миновал и Азербайджан. Однако принимаемыми Вами превентивные меры дают свои результаты. Ежедневное снижение числа заболевших - наглядный тому пример. Еще на состоявшихся в 2003 году президентских выборах Вы сказали, что будете Президентом каждого азербайджанца. Мы являемся свидетелями этого в каждом Вашем шаге. Сегодня лидеры крупных государств оказались беспомощными перед лицом этого вируса, не могут предотвратить его. Мы видим результаты Ваших шагов по защите здоровья народа. Забота о неимущих семьях, пособие для безработных еще больше повышают наше доверие к Вам. Господин Президент, несмотря на то, что я - инвалид первой группы, я принимала участие в выборах 2018 года и голосовала за Вас. Как представительница молодежи, я горжусь Вами. Каждое Ваше выступление, каждый шаг рассчитаны на счастье азербайджанского народа. Потому что Вы прошли политическую школу Гейдара Алиева. Господин Президент, несмотря на мою инвалидность, я воспитываю двоих детей в семье. Каждый раз, когда мои дети видят Вас по телевизору, они с радостью говорят, что выступает наш Президент. Они внимательно слушают Вас. Господин Президент, желаю Вам новых успехов на этом политическом пути. Да будет Всевышний милостив к Вам!

Гусейнага Алиев из поселка Бина Хазарского района города Баку выражает главе государства признательность следующими словами: «Уважаемый господин Президент, работа, проводимая Вами для предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции и защиты здоровья населения, высоко оценивается нашим народом. Нас радуют осуществляемая в области здравоохранения работа, особая забота о гражданах. Вы проявляете непосредственный интерес к пожеланиям и проблемам одиноких и нуждающихся граждан в возрасте старше 65 лет и проводите значительную работу для удовлетворения их потребностей в продовольствии и медицинских услугах. Осуществляются реформы в области улучшения социального обеспечения граждан, безработные люди привлекаются к работе, неимущие граждане обеспечиваются продуктами и медицинской помощью, им оказывается материальная помощь. Тот факт, что Вы всегда рядом с народом и проводите социальную политику, полностью отражают реалии. Верим, что Вашими соответствующими решениями наша страна выйдет из этой беды с минимальными потерями и Ваш призыв «Вместе мы сильнее!» многие годы будет победной симфонией нашей страны. Да хранит Аллах Вас, членов Вашей семьи и наш народ. Выражаем вам признательность за внимание и заботу. Уверены, что меры, которые Вы предпримете в эти трудные дни, будут эффективными. От имени жителей нашего поселка еще раз выражаем Вам глубокую признательность».

Предприниматель из Тертерского района Алигулу Байрамов пишет: «Уважаемый господин Президент, в эти трудные дни Вы находитесь рядом с гражданами страны, оказываете им необходимую помощь. В то время, когда пандемия COVID-19 охватила мир, Вы заботитесь о гражданах и поддерживаете их. Государство предоставляет ряд льгот и материальную поддержку населению. Условия жизни, благосостояние и социальный статус народа находятся в центре внимания. Многоуважаемый Президент, будучи предпринимателем, гражданином, выражаю Вам признательность за высокую заботу о предпринимателях, а также всех гражданах. Уверены, что благодаря Вашему руководству и усилиям наш народ в скором времени преодолеет эту беду».

Жительница города Шеки Шамсият Аскерова пишет: «Уважаемый господин Президент, бушующая в мире инфекция COVID-19 является большой угрозой для каждого из нас. Весь мир мобилизовал усилия в борьбе с этим злом. Развитые страны мира бессильны в предотвращении заражения и потерь. Под Вашим руководством в нашей стране успешно проводится борьба с вирусом. Низкое по сравнению с другими странами число заражений и летальных исходов от вируса в Азербайджане вселяет в нас оптимизм. Господин Президент, подписанное на днях Вами Распоряжение о строительстве новых больниц модульного типа обрадовало нас. Эта работа, проводимая под Вашим руководством, направлена на защиту здоровья наших граждан. Все это логический итог проводимой Вами дальновидной успешной политики. Как учитель, от имени жителей города Шеки выражаю Вам признательность за меры, предпринимаемые по предотвращению пандемии в нашей стране. Да хранит Вас Аллах. Живите долго, господин Президент!».

Академик из города Гянджа Фуад Алиев в письме пишет: «Уважаемый господин Президент, охватившая весь мир коронавирусная пандемия привела к смерти тысяч людей в различных странах. А в Азербайджане благодаря Вашим мудрым решениям были предприняты необходимые меры для своевременного предотвращения этой страшной беды. Предпринимаемые под Вашим руководством шаги для защиты граждан от эпидемии, преодоления этой беды с наименьшей потерей, воспринимаются всеми, в том числе представителями интеллигенции Гянджи с чувством одобрения. В результате Ваших своевременно принятых мудрых решений Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает меры, проводимые против коронавирусной пандемии в нашей стране, и эти шаги служат примером для других стран. Да хранит Всевышний Вас и членов Вашей семьи во имя более здорового и благополучного будущего нашего народа!».

Вынужденный переселенец из Лачинского района Ислам Шарифов пишет:

"Уважаемый господин Президент. Выражаем Вам признательность и глубокое почтение за бесценные заслуги как главы государства перед нашим народом в борьбе с коронавирусом, охватившем весь мир. Благодаря Вашей дальновидной политике, реальной оценке событий, Азербайджан занимает одно из последних мест в списке ВОЗ по числу смертей от этой болезни. Господин Президент, мы уверены, что благодаря предпринимаемым мерам пандемия в нашей прекратить существование. Мы всегда с Вами и поддерживаем Вас. Да хранит Вас Всевышний для азербайджанского государства и народа".

Рамиль Гасымов, Гюльшан Мамедова, Турал Зейналов и Земфира Алимамедова из города Гянджа пишут: "Уважаемый господин Президент, благодаря проводимой Вами дальновидной политике, Азербайджан полностью изменился и превратился в динамично развивающуюся страну, обладающую высоким международным авторитетом. Именно это развитие, эта динамика позволили своевременно предотвратить пандемию коронавируса. Мы уже чувствуем приближение победы в этой борьбе. Еще раз убедились в том, что каждое Ваше решение служит улучшению жизни и благополучию граждан. Господин Президент, мы всегда гордимся Вами. Ваша самоотверженность в борьбе с пандемией будет золотыми буквами вписана в историю. Наш народ выражает Вам признательность за проявленную самоотверженность, желает успехов на Вашем священном пути".

В письме Гюльбикя Манафлы из города Мингячевир говорится: "Уважаемый господин Президент, Ваша поддержка и забота о нашем народе в то время, когда мир столкнулся с глобальной проблемой, никогда не будут забыты. Больницы, предприятия, открытые согласно Вашим поручениям и указаниям, свидетельствуют о том, что Вы прежде всего думаете о гражданах. Высказанное Вами после президентских выборов 2003 года слова "Я буду Президентом каждого азербайджанца" подтвердилось в работе, выполненной до настоящего времени, а меры, принятые Вами в эти дни в борьбе с коронавирусом еще раз показали Вашу любовь к азербайджанскому народу. В то время, когда развитые страны мира оказались беспомощны перед пандемией коронавируса, являющейся общечеловеческой бедой, Вы защитили наш народ, приняв неотложные меры в борьбе с этой напастью. Вы встали на защиту не только граждан, проживающих в нашей стране, но и наших соотечественников за пределами республики. Дорогой наш Президент, Азербайджан ждут впереди еще много прекрасных дней. Если мы будем едины и проявим солидарность, то преодолеем как сказано Вами, любые трудности. Вы всегда находитесь рядом с народом, разделяете его радость и печаль. Наш народ уверен в том, что под Вашим руководством мы достойно преодолеем и эти тяжёлые дни. Ведь как сказано Вами, "Мы сильнее вместе". Уважаемый господин Президент, Вы защищаете наш народ, пусть Аллах защитит Вас!".

Рагим Мамедов из села Новосаратовка Гедабейского района пишет: "Уважаемый господин Президент, хочу выразить Вам признательность за то, что Вы неутомимо заботитесь о нашем народе, поддерживаете его в борьбе с коронавирусом. Ваша мудрость, стремление к сплочению народа придают нам силы, воодушевляют в борьбе с трудностями. Благодаря помощи Аллаха, Вашей неутомимой деятельности наш народ достойно преодолеет и это испытание. Как всегда, Вы еще раз доказали, что являетесь опорой для народа. Как один из миллионов, прошу Аллаха ниспослать Вам здоровья, долгую жизнь, новых успехов в работе".

Житель Сураханского района города Баку Габиб Исаев пишет: "Уважаемый господин Президент, меры, предпринятые в нашей стране в борьбе с пандемией коронавируса, охватившей весь мир, являются результатом Вашего внимания и заботы об азербайджанском народе. Предоставлением единовременного пособия в объеме прожиточного минимума лицам, зарегистрированным как безработные в органах Государственной службы занятости, Вы еще раз доказали, что Ваша главная деятельность заключается в защите нашего народа, государства, обеспечении благосостояния людей".

Рафаил Мамедов из села Хыныслы Кюрдемирского района пишет: "Уважаемый господин Президент, проводимая Вами правильная политика во время пандемии нового коронавируса, охватившего сегодня весь мир, своевременные решения, объявление карантинного режима создали почву для преодоления азербайджанским государством и народом этой беды с малыми потерями. В то же время, то, что Вы думаете о каждом гражданине Азербайджана, создали Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, предоставляете социальные пособия безработным, свидетельствует о том, что Вы, как всегда, находитесь рядом с народом в эти тяжёлые дни. Господин Президент, как учитель, говорю Вам, что азербайджанский народ с Вами. Этот народ под Вашим руководством преодолел многочисленные трудности, с помощью Аллаха преодолеем и эту беду. Благодаря Вам жизнь в Азербайджане продолжается своим чередом в то время, как передовые страны мира оказались беспомощны перед этой болезнью.

Уважаемый господин Президент, от себя лично и от имени многочисленной армии учителей выражаю Вам благодарность, желаю долгих лет жизни во имя успешного будущего Азербайджана».

Варашил Ибрагимов из поселка Умид Гарадагского района Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени коллектива полной средней школы номер 7 Лачинского района выражаю Вам признательность за работу, осуществляемую с целью защиты населения республики от захватившей весь мир коронавирусной угрозы. Мы верим, что под Вашим руководством преодолеем все трудности и жизнь пойдет своим чередом".

В письме жителя села Шахсевен Тезекенд Агджабединского района Фархада Гулиева говорится: "Уважаемый господин Президент, нас очень радует, что Вы предпринимаете неотложные меры против коронавирусной катастрофы, охватившей сегодня весь мир, в то же время, заботясь о народе, даете серьезные указания. Мы гордимся Вами. Верим, что под Вашим руководством в скором времени избавимся от этого бедствия. Ваш призыв " Мы сильнее вместе" сплотил всех азербайджанцев. Действительно, вместе мы сильнее. Дорогой Президент, Вы, успешно продолжая путь гениального политика, архитектора современного Азербайджана великого лидера Гейдара Алиева, вывели нашу страну на путь стремительного развития. Наш народ одобряет и поддерживает осуществляемые Вами экономические реформы, кадровые изменения, а также постоянное усовершенствование управления, развитие ненефтяного сектора и др. Многоуважаемый господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность и благодарность за все это. Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, новых успехов в неустанной деятельности во благо Родины и народа. Да хранит Всевышний наш укрепляющийся день ото дня независимый Азербайджан, народ, Вас и Вашу семью!"

Жители села Топчу Исмаиллинского района Рашид Мамедов, Азер Мамедов и Рамиль Мамедов пишут: "Уважаемый господин Президент, в различные исторические периоды человечество сталкивалось с эпидемиями, стихийными бедствиями, экономическими кризисами и только государства с сильными лидерами сумели спастись от этих бед. То, что Вы с первого дня борьбы с COVID-19 проявили решительность и сплотили народ под девизом "Вместе мы сильнее", повысило веру в Вас как лидера нашего народа. Создание Вами Оперативного штаба при Кабинете Министров является самым правильным шагом по информированию населения. Пожертвование доброжелательных людей в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный Вами, свидетельствует о том, что они рядом с Президентом, и это пришлось народу по душе. Распоряжения и указы, подписанные Вами для снижения влияния пандемии на экономику страны, с большим одобрением встречены народом. Верим, что благодаря проводимой Вами продуманной политике наша страна успешно преодолеет и эту ситуацию. Материальная и моральная помощь, оказанная в борьбе с пандемией, является предвестником нашей победы в этом сражении. Господин Президент, желаем здоровья Вам и Вашей семье".

Директор средней школы, функционирующей в селе Гегиран Лянкяранского района, Зияфеддин Джавадов в своем письме отмечает: "Уважаемый господин Президент, прежде всего приветствуем Вас от имени коллектива полной средней школы села Гегиран, передаем Вам самые добрые пожелания. Мы поддерживаем и одобряем борьбу, проводимую Вами против охватившего весь мир коронавируса COVID-19. Создание по Вашей инициативе Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, усиление мер по социальной изоляции в стране, предоставление единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям являются наглядным свидетельством Вашей гуманной политики социальной направленности. Уважаемый господин Президент, мы всегда поддерживаем Вас, тесно сплотившись вокруг Вас, безоговорочно выполняя все Ваши поручения, мы победим этот вирус. Каждый Ваш шаг служит обеспечению здоровья и социального благосостояния граждан. Соблюдение Вашего призыва "Оставайся дома!" является моральным долгом каждого гражданина, в том числе и нашим. Уважаемый господин Президент, победив вирус, мы под Вашим руководством продолжим наш путь к светлому будущему Азербайджана".

Житель села Мельджек Шамахинского района Гурбанали Бабашев пишет: "Уважаемый господин Президент, в то время, когда во всем мире бушует пандемия коронавируса, Вы своевременно предприняли превентивные меры по защите здоровья населения нашей страны, что заслуживает одобрения. Ваша продуманная политика, как продолжателя великого лидера, завоевала одобрение нашего народа в том числе и в данной ситуации. Если бы не были приняты Вами своевременные правильные решения, то сегодня мы могли бы столкнуться с большими бедствиями, ровно также, как сильные государства мира признают свою беспомощность перед этой пандемией. Вы всегда находитесь рядом с народом, и сегодня все видят Вашу искренность и любовь к народу. Своим призывом "Вместе мы сильнее!" Вы смогли объединить народ в единый кулак. Выражаю Вам глубокую признательность за неоценимые заслуги перед Азербайджаном".

Житель села Отузикилер Бардинского района Тогрул Шахтахтинский пишет: "Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени моей семьи выражаю Вам глубокую признательность за работу, осуществляемую по защите национальной безопасности страны и охраны здоровья нашего народа в результате превентивных мер и своевременно принятых решений по предотвращению широкого распространения в нашей стране пандемии коронавируса, охватившего весь мир. Как и всегда, и в этом направлении мировые страны используют практику Азербайджана. Благодаря Вам Азербайджан сегодня по количеству тестов и оперативности в борьбе с пандемией одобряется Всемирной организацией здравоохранения и, опережая развитые страны, находится в передних рядах. Все это является примером Вашей дальновидной политики, Вашей любви к народу и государству. В период карантина люди, оставаясь дома, получают зарплату, малообеспеченным семьям предоставляется помощь, предпринимателям оказывается поддержка - все это свидетельствуето том, что Вы всегда находитесь рядом с гражданином, предпринимателем Азербайджана. Сдача в эксплуатацию за короткое время предприятия по производству спирта и масок с целью удовлетворения внутренних потребностей, а также новой больницы для больных коронавирусом, строительство в короткие сроки по Вашему Распоряжению больниц модульного типа говорят о сильном лидере, устойчивой политике, динамичном развитии и развитом Азербайджане. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность. Азербайджанский народ любит Вас. Мы всегда поддерживаем Вашу дальновидную политику. Вместе мы сильнее!"

Зохраб Мехеиев из села Тюкле Масаллинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, в связи с бушующей во всем мире пандемией коронавируса в определенных сферах нашей страны применяется усиленный режим работы. Уровень заражения жителей страны сведен к минимуму. Наряду с этим, наше государство заботится об оставшихся дома жителях. Нуждающиеся семьи, пожилые, одинокие люди постоянно находятся в центре внимания. Они обеспечиваются необходимыми продуктами, медицинскими средствами. Наш народ, как и всегда, видит и ощущает Ваши внимание и заботу. Выражаем Вам и всем государственным служащим, работающим под Вашим руководством, глубокую признательность за защиту нашего государства и народа.

Житель села Араятлы Физулинского района Мадад Мамедов в своем письме отмечает: "Уважаемый господин Президент, мой ребенок учится в Азербайджанском медицинском университете. Благодаря Вашей заботе, как вынужденный переселенец, он освобожден от оплаты за учебу. Мы благодарим Вас за это. Сегодня захватившая весь мир пандемия коронавируса еще раз показала насколько важна профессия врача для страны и народа. В настоящее время врачи проявляют большую самоотверженность. Весьма отрадно, что представители нашей молодежи, получающие за рубежом медицинское образование, в эти тяжелые дни приходят на помощь стране. Этот фактор сам по себе является показателем крепкого единства нашего народа. Господин Президент, желаю Вам радостных дней вместе с нашим народом".