Между Президентами Азербайджана и Ирана состоялся телефонный разговор (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 20 апреля Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев и Президент Хасан Роухани поздравили друг друга с наступлением месяца Рамазан и просили передать нашим народам самые добрые пожелания.

Главы государств подчеркнули успешное развитие двусторонних дружественных и братских отношений, выразили уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов, связанных с мерами, принимаемыми в наших странах в области борьбы с пандемией коронавируса, и предстоящей работой. В то же время было выражено удовлетворение сотрудничеством между нашими странами в транзитно-транспортной сфере в период коронавируса, а также продолжением грузоперевозок, в том числе перевозок по Международному транспортному коридору «Север-Юг», состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в данных направлениях.