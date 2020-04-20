Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в формате видеоконференции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Российская Федерация), Эндрю Шефером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджейем Каспшиком в формате видеоконференции, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встрече стороны обсудили пути продвижения к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в период борьбы с пандемией COVID-19. Была подчеркнута важность того, чтобы сложившаяся ситуация не препятствовала продолжению мирных переговоров.

Стороны договорились провести 21 апреля встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя.