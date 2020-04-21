Президент Ильхам Алиев объявил выговор главе ИВ Исмаиллинского района

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об объявлении выговора главе Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахиду Рза оглу Багирову за нарушение особого режима карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана.