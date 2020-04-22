Президенту пишут: Под Вашим руководством мы победим это бедствие, а затем покорим еще много вершин

БАКУ /Trend/ - Принятые Президентом Ильхамом Алиевым решения по предотвращению широкого распространения в Азербайджане пандемии коронавируса, бушующего во всем мире, а также по защите здоровья и улучшению благосостояния людей с большим одобрением воспринимаются нашими гражданами. Осуществляемая работа оценивается как наглядное свидетельство внимания и заботы главы государства о нашем народе. Граждане Азербайджана выражают признательность Президенту Ильхаму Алиеву за это внимание и заботу в адресованных ему многочисленных письмах.

Trend, ссылаясь на сайт Президента, представляет некоторую часть этих писем.

Тейюб Гасанов из Билясуварского района пишет: "Уважаемый господин Президент, Вы, как и всегда, в нынешние трудные дни также проявляете заботу обо всех слоях нашего народа - пожилых, молодежи, больных, детях. Распространившись по всему миру, пандемия COVID-19 каждый день уносит жизни тысяч людей. Ежедневные статистические данные говорят об этом. Однако благодаря Вашей правильной политике, предпринимаемым превентивным мерам в нашей стране предотвращено распространение этой катастрофы. Не хочу и представить себе что могло бы случиться, если не были предприняты эти превентивные меры. Уважаемый Президент, выражаем Вам глубокую признательность за своевременно предпринятые меры, за защиту нашей страны, народа. Иншаллах, эта беда закончится, эти черные тучи над нашей страной в скором времени разойдутся. Мы видим как Вы стараетесь, заботитесь о стране, оказываете поддержку. А те, кто не видят этого, они просто лишены любви к Родине. Я инвалид. Как молодой родитель, расту двух сыновей и говорю, что как хорошо, что мы родились в этой стране, мы - граждане Азербайджана. Уважаемый господин Президент, мы гордимся Вами, гордимся нашим Азербайджаном. От имени нашей семьи я передаю Вам сердечную признательность и заявляю, что мы соблюдаем карантинный режим. Будьте всегда живы и здоровы!"

Тофиг Алиев, Бебиш Мехдиев, Шамседдин Джафаров, Ниджат Ибрагимов и Ильгар Гасанов пишут от имени вынужденных переселенцев, размещенных в Кюрдамире: "Уважаемый господин Президент, от имени вынужденных переселенцев, размещенных в Кюрдамирском районе, выражаем Вам признательность за работу, осуществляемую по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в нашей стране и защите здоровья населения. Ваше внимание и забота, материальная и моральная поддержка азербайджанского народа никогда не будут забыты. Иншаллах, под Вашим руководством мы победим это бедствие, а затем покорим еще много вершин. Да поможет Вам Аллах в этой священной деятельности.

В письме инвалида карабахской войны, проживающего в Хатаинском районе города Баку, Теймура Алиева говорится: "Я, как инвалид карабахской войны, сотрудник полиции в отставке, горжусь что являюсь гражданином Азербайджана. Ежедневно наблюдая за международными новостями, испытываю чувство гордости от ситуации в нашей стране. Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, наблюдая за происходящими в развитых странах мира событиями, видя сотни, даже тысячи человеческих потерь, мы понимаем насколько страшной является эта пандемия, однако в нашей мы стране этого не ощущаем. Потому что у нас есть такой мудрый Президент, как Вы. Азербайджанский народ еще раз убедился в правильности осуществляемой Президентом политики, в том, что благосостояние граждан является превыше всего. Поэтому народ, тесно сплотившись вокруг Вас, говорит: "Господин Президент, мы с Вами!" Да хранит Вас Аллах!".

Житель Наримановского района города Баку Ариф Аскеров: "Уважаемый господин Президент, нас вдохновляет то, что своим вниманием и заботой Вы поддерживаете народ в борьбе с пандемией коронавируса. От имени ветеранов афганской войны выражаем Вам глубокую признательность за внимание, проявляемое о нас - ветеранах войны. Надеюсь, что благодаря Вам наша страна в скором времени вернется к прежним прекрасным временам".

Вынужденная переселенка, проживающая в Хатаинском районе города Баку, Замина Джафарова: "Уважаемый господин Президент, в результате Вашей мудрой политики Азербайджан превратился в райский уголок. В период распространения глобальной пандемии именно под Вашим руководством наше государство своевременно предприняло превентивные меры. В результате этого в Азербайджане наблюдается небольое число зараженных вирусом. Сегодня Вы еще раз доказали, что служите азербайджанскому народу. Осуществляемые в нашей стране все превентивные меры против инфекции COVID-19 являются гарантом здоровья граждан. Ваша материальная и моральная поддержка безработных граждан и предпринимателей являются проявлением заботы подлинного руководителя, главы государства. Наш дорогой Президент, Иншаллах, под Вашим руководством жизнь в нашей стране пойдет своим чередом. Вы являетесь лидером, завоевавшим доверие народа. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью".

Преподаватель Шекинского государственного регионального колледжа Намиг Гаджиев: «Уважаемый господин Президент, ведущие государства мира столкнулись с трудностями в борьбе с коронавирусом, захватившим человечество. Ваша дальновидная и мудрая политика, осуществляемые решительные превентивные меры создали почву для того, чтобы наш народ преодолел эту беду с меньшими потерями. Выражаю Вам признательность за проведенные в Азербайджане превентивные меры в борьбе с коронавирусом. До появления COVID-19 в нашей стране по Вашим поручениям и указаниям были начаты дезинфекционные работы. Затем был создан оперативный штаб при Кабинете Министров. Я считаю родной Азербайджан самой счастливой страной в мире. Потому что у этого народа есть такой отважный и мудрый Президент как Вы. В эти трудные дни желаю Вам и Вашей семье здоровья и новых успехов».

Директор полной средней школы номер 171 имени Заура Мамедова, функционирующей в Хатаинском районе Баку, Земфира Масиева, учителя Сима Ахмедова, Кенан Исмаилов, Сархан Бехбудов и Нушаба Билалова от имени коллектива учебного заведения пишут главе государства: «Уважаемый господин Президент, в то время, когда мы, как общество и государство, переживаем трудное испытание, каждый гражданин смотрит на Вас как на маяк надежды. У нас нет ни малейшего сомнения, что мы вместе победим это зло. Потому что у нас мощное государство, которое обеспечивает надежную защиту своих граждан от любой угрозы, принимает эффективные меры для минимизации воздействия пандемии коронавируса на население страны. Будучи в вопросе национальной солидарности членами многотысячной армии учителей, мы также находимся рядом с нашем государством и его мудрым лидером. Господин Президент, дети, которые являются будущим нашей страны, в том числе ученики нашей школы, продолжают свои уроки онлайн из дома, активно участвуют на видеоуроках и укрепляют свои знания и навыки. Заверяем Вас в том, что мы уже видим свет надежды от работы, которую Вы осуществляете с большой самоотверженностью, чтобы защитить наш народ от пандемии. Мы сильны с Вами!».

Жители сел Ашагы и Юхары Нохудлу Сальянского района Сахавет Нуриев, Музаффар Фейзуллаев и Искендер Бабаев пишут: «Уважаемый господин Президент, человечество стоит лицом к лицу с таким тяжелым испытанием, как пандемия коронавируса. Ряд стран пережили настоящие человеческие трагедии. Очень рады, что в результате предпринятых Вами мер мы не столкнулись с подобными трагедиями. Выражаем глубокую признательность Вам, а также каждому, кто принял активное участие в борьбе против коронавирусной инфекции, в частности, нашим врачам. Благодаря именно Вашей решительной позиции наш народ успешно преодолеет все трудности.

Вашей деятельностью и принятыми решениями Вы еще раз доказали, что всегда находитесь рядом с гражданином. Верим, что в скором времени эти беспокойные дни останутся в памяти истории и жизнь в нашей родной стране пойдет своим чередом».

Ровшан Гасанов, Мубариз Аббасов, Исмаил Мурсалов и Жаля Мусаева из Дашкенского района пишут: «Уважаемый господин Президент, мы поддерживаем меры, осуществляемые для предотвращения широкого распространения в нашей стране коронавирусной пандемии. Благодаря этим мерам в нашей стране наблюдается положительная динамика заболеваемости, число выздоравливающих растет с каждым днем. Количество умерших довольно низкое по сравнению с другими странами. Трудно выразить словами, как мы радуемся этим новостям. Господин Президент, эта борьба еще не завершилась, но уже каждый азербайджанец уверен, что Вы преодолеете эту проблему. Да хранит Вас Аллах!».

Житель Имишлинского района Рафиг Махаддинов: «Уважаемый господин Президент, я приветствую Вас и с чувством большой гордости выражаю Вам свою признательность за то, что в это трудное для нашего государства время Вы день и ночь служите народу. Мы находимся в числе стран, которые меньше всего пострадали от нового вида коронавируса, который потряс весь мир. Это результат Вашего внимания, заботы и решительной позиции. Верим, что соблюдение Ваших рекомендаций и поручений народом в течение периода карантина еще больше укрепит наше государство в это трудное время и поможет ему победить вирус».

Житель села Зангишалы Агдамского района Рамин Садыгов: «Многоуважаемый господин Президент, выражаю Вам и Мехрибан ханым признательность за то, что всеми силами трудитесь для благополучия азербайджанского народа, для того, чтобы он жил хорошо. Неоспорима проводимая Вами совместно с Мехрибан ханым работа по благоустройству и созиданию в регионах. Кроме того, Вы делаете все возможное в борьбе с пандемией коронавируса в нашей, заботитесь о народе, строите новые больницы модульного типа для инфицированных больных. Благодаря Вам мы в скором времени преодолеем эту беду. Да хранит Всевышний нашу нацию, Вас и Вашу семью! Да упокоит Аллах душу великого лидера Гейдара Алиева за то, что он подарил нам такого сына, как Вы. Господин Президент, мы признательны Вам за всю работу. Желаем Вам долгих лет жизни и здоровья».

От имени коллектива и студентов Университета «Одлар Юрду» Ахмед Велиев пишет: «Многоуважаемый господин Президент, сегодня, когда мир находится в беде, мы все знаем о беспомощности самых могущественных государств и их руководителей перед лицом болезни. А Вы, продемонстрировав в таком мрачном, тревожном мире глубокий интеллект, ум и рассудок, еще раз доказали, что являетесь светским лидером, который един с народом. В такие трудные и ответственные дни Вы уделяете внимание каждому нашему гражданину, не уставая бываете рядом с ними. Кроме того, обращения Первого вице-президента, уважаемой Мехрибан ханым к нашим людям в это трудное время, в которых проявлялись ее теплота, материнская забота и гуманизм, вызвали у наших соотечественников большой моральный стимул и хорошее настроение. Мы, как работники образования, анализируем каждый Ваш шаг, подтверждаем и очень высоко ценим без альтернативность модели управления, которую Вы определили и успешно сегодня применяете. У Насиреддина Туси есть такое высказывание: «Правитель признается правителем, если он лечит страну, когда она болеет, и стоит на страже ее здоровья, когда она здорова». Уважаемый господин Президент, на фоне этих выражений Вы на высоте и являетесь незаменимым лидером. Многочисленный коллектив и студенты Университета «Одлар Юрду» гордятся Вами и выражают уверенность в том, что Вы, как лидер, которому нет альтернативы в мировом масштабе, победите. Да поможет Вам Всевышний»

Рамазан Гулиев из села Болади Лянкяранского района: «Уважаемый господин Президент. Угроза коронавируса неожиданно достигла наших границ. Вы немедленно начали предпринимать меры по предотвращению распространения этого опасного вируса, для этого были приняты решения на государственном уровне, осуществлены жизненно важные мероприятия. В результате этого влияние пандемии, охватившей весь мир, в нашей стране оказалось не очень сильным, Ваши мудрые решения оберегли наш народ от этой опасной беды. Народ, тесно сплотившись вокруг Вас, мобилизовал свои силы в борьбе против этой болезни. Иншаллах, Ваш труд принесет свои плоды и под Вашим руководством мы достойно выйдем из этого испытания».

Вынужденный переселенец из Агдамского района Теймур Ахмедов, в настоящее время проживающий в агсуинском селе Ханбулаг: «Уважаемый господин Президент, сегодня каждый азербайджанец хорошо знает, что у него есть Президент, который думает, заботится о нем. Вы делаете все возможное, чтобы вирус как можно скорее исчез из нашей страны. Всем работающим лицам вовремя выдается зарплата, а тем, кто не работает, предоставляются пособия. Я, как молодой поэт, благодаря Вам, ни о чем не беспокоясь, занимаюсь дома творческой работой. Еще раз выражаю Вам признательность за создание прекрасных условий для меня и всего нашего народа в эти трудные дни. Да благословит Вас Аллах! Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!».

От имени аксакалов села Алпоут Гейчайского района Гахраман Ибрагимов выражает благодарность главе государства следующими словами: «Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, заполонившая весь мир, повлияла и нашу республику. Однако из-за своевременных мер ее влияние было не таким сильным, как в других странах. Ваша приверженность народу еще раз оправдала себя подписанными Вами распоряжениями и указами. Предоставление в такой сложный период социальных услуг на дому в целях предотвращения заражения граждан старше 65 лет, воссоединение Вашим Распоряжением о помиловании 176 заключенных со своими семьями, а также предоставление единовременных выплат безработным гражданам являются доказательствами Вашей гуманности. От имени моей семьи и аксакалов села Алпоут выражаю глубокую благодарность Вам и Мехрибан ханым Алиевой за всю работу, проделанную во благо нашего Азербайджана».